Dänische Grönland-Verbrechen, britischer Grooming-Skandal, US-Corona-Zensur: Trump & Musk zerren den Dreck der globalen Eliten ans Licht

“Es ist etwas faul im Staate Dänemark” – dieser weltberühmte Ausspruch stammt sus dem ersten Aufzug von William Shakespeares Tragödie Hamlet. Darin sagt die Figur Marcellus im englischen Original: „Something is rotten in the state of Denmark.“ Das könnte einen auch an jenen Provokateur namens Johnny Rotten erinnern, Sänger der Punkband Sex Pistols. Diese nannten das britische Königreich ein “faschistisches Regime”. Hier trifft jedenfalls Hamlet via Dänemark den Tatbestand des mitunter völkermörderischen Kolonialismus und Imperialismus vergangener europäischer Epochen. Dreck am Stecken haben sie alle, ob Niederländer, Briten, Deutsche – oder Dänen. Dänen? Dänemark? Das Land hatte man bisher nicht so auf dem Schirm. Dank Donald Trump, der zur Stunde erst im Übergang zur Amtseinführung steht, rappelt es – außenpolitisch! – heftig im Karton. Er nimmt sich via Grönland die Dänen vor, sein Rumpelkumpel Elon Musk rockert derweil gegen die linke Macht im Vereinigten Königreich. Das kann natürlich kein Zufall sein und markiert mit sicherer Wahrscheinlichkeit, dass die kommende Regierungs-Epoche von Trump eine mächtige, kraftvolle, stringente und strukturiert zielorientierte sein wird.

Wenn einem Amtsantritt derart gewaltige Eruptionen nach innen und aussen, bereits mit teils krachenden Konsequenzen, vorangehen, dann ist logischerweise hinter den Kulissen der Mächte der Teufel los. Wichtige Indizien: Im Vergleich zur ersten Amtszeit ist Trump erstmals Teamplayer und -leader gleichermaßen. Offensichtlich hat er auf den Erfahrungen mit seinem einst lose zusammen gewürfelten Haufen gut gelernt. Diesmal holt er reihenweise starke, kompetente Persönlichkeiten an Bord. Das deutet auf ein höchst professionelles Mannschaftsspiel hin, auf weniger Aktionismus und One-Man-Show. Deutlich wird, wie hier Internet-Zensurapparate plötzlich in die Knie gehen, obwohl lediglich Elon Musk via Twitter/X der Meinungsfreiheit wieder ihren Lauf ließ. Das wurde aber inzwischen als neue Doktrin einer kommenden US-Regierung verstanden.

Außenpolitische Dolchstöße und knallhartes Teambuilding

Mark Zuckerberg zog nach; auf Meta/Facebook kehrt nun auch die freie Meinung zurück. Wenn auch (noch) nicht in der EU, welche den Brüsseler Elitenterror gegen die Europäer noch so lange wie möglich aufrecht erhalten möchte. Weshalb diese Machtclique samt der „Urschel von der Merkel“ auch erstmal abtauchte und wohl nun in einem Luftschutzbunker die nächsten Cruise Missiles gen Brüssel erstmal wütend und zitternd abwartend (kleiner Scherz! Humor kann befreiend wirken…). Der Dreck und die Verbrechen der Mächtigen untereinander, wozu nicht nur Staatsmänner und Eliten gehören, sondern auch Bankster, Finanzkraken und Multikonzernstrategen, dürften leidlich bekannt sein: Die Drecksarbeit und der ausgeübte Druck, die strategischen Morde und Komplotte, die angewendeten Machtmittel für Lenkung, Zerstörung, Manipulation und Unterwanderung. Kurzum: In den Kreisen der obersten Zehntausend, wo es keine Gesetze (oder nur die eigenen) gibt, weiß der eine vom anderen sehr viel mehr, als unsereins es auch nur erahnen kann. Man kennt eben die Leichen im Keller des Nachbarn – und alle Gesetze des Schweigens enden erst dann, wenn man diese Leichen rausholt und sie mit Scheinwerferlicht dem Nachbarn vor die Haustür knallt – um hernach Krieg gegen ihn zu führen.

Geschieht dieses in der Fläche – also gleich bei mehreren Nachbarn gleichzeitig –, dann geht es um eine neue Ordnung, um ein neues System, eine neue Hierarchie. Und genau das geschah bereits und geschieht jetzt; und das noch vor (!) Übernahme der Amtsgeschäfte von Donald Trump! Ein echter Doppelwumms war die Attacke von Elon Musk gegen den noch relativ neuen britischen Premier Keir Starmer. Wurde dem doch um die Ohren geschlagen, dass er seinerzeit als Generalstaatsanwalt sämtliche Ermittlungen und Anklage gegen hunderte Pakistaner verschleppt und verhindert hatte – und damit langjährig praktizierte, tausendfache Vergewaltigungen von englischen Mädchen. Der Vergewaltigungsskandal wurde wieder ans Tageslicht befördert, der linke britische Premier Starmer wird an Häuserwänden mit Sprühparolen jetzt “Hurensohn” genannt. Der zweite Wumms kam dann von Trump und schlug, wie gesagt, gleichzeitig auf Grönland und in Kopenhagen ein.

Schlimmste Verbrechen an Inuit

Denn das ist ebenfalls Teil der Wahrheit: Die Grönländer hassen Dänemark, sie wollen seit Jahrzehnten Unabhängig sein. Hätten Sie’s gewusst?! Selbst “Bild” berichtete: “Die Ignoranz gegenüber ihrer Kultur. Die Brutalität. Allem, was im Namen von Kirche und Krone ihrem Ureinwohner-Volk angetan wurde, seit Hans Egede vor 303 Jahren begonnen hatte, sie für die Kronen Norwegens und Dänemarks zu christianisieren … mit Gewalt…” Also Trump gar kein Usurpator, sondern Befreier? Jetzt stehen wir dumm da. So ist es, wenn man Nachbars Leichenkeller aufräumt und ausmistet. Ja, da werden die Linken ganz verlegen: Das nordische Eisland wurde Dänemark brachial als Kolonie einverleibt. Ein vergessener Skandal der Weltgeschichte. Regierungschef Mute B. Egede spricht gar von “Völkermord”. Mitten in Europa quasi. All das erfährt man jetzt, Trump sei Dank.

In Grönland wurden durch das heutige EU-Vorzeigepartnerland Dänemark schlimme Verbrechen verübt: Bis Ende der 1970er-Jahre wurden Mädchen zwangssterilisiert, jedem zweiten Mädchen und vielen Frauen der Inuit wurde durch Ärzte – als Staatsvollstrecker – eine Spirale eingesetzt. Die Eltern erfuhren nichts, auch die Mädchen selbst wurde nicht informiert; ihnen erzählte man, es handele sich nur um eine “Untersuchung”. “Bild“ führt weiter aus, all das geschah „…unter Aufsicht der Schule. Um die Geburtenzahlen zu senken. Die Kolonial-Kinder waren dem Königreich Dänemark zu teuer.“ Eine erneute staatliche Untersuchung zu den Tausenden Fällen soll nun alles aufarbeiten; man kennt das. Viele Betroffene haben den Staat Dänemark verklagt, denn man hatte sie nie gefragt, ob sie das wollten oder nicht: “Den Herrschern in Kopenhagen war ihre Kolonial-Population im 3500 Kilometer entfernten Nuuk zu teuer geworden. Zu viele Kinder. Zu wenig Einnahmen. Kostentechnisch überlebten wohl zu viele. Kopenhagen nannte es ein ‚Familienplanungsprogramm’”.

Jede Menge Hintergrundwissen über die Verfehlungen der Gegner

Erst nachdem Grönland 1991 die Verantwortung für das Gesundheitswesen von Dänemark erhielt, kamen die Verbrechen an den Inui ans Licht. Wie man sieht: Es interessierte niemanden. Erst seit 2023 lässt Dänemark den Fall offiziell untersuchen. Anfang der 1950er-Jahre hatte Dänemark beschlossen, den Ureinwohner die Kinder zu entreißen, nach Dänemark zu verschiffen und umzuerziehen. “Was herauskam, erinnert in Grundzügen an die Napola der Nazis in Deutschland – den nationalpolitischen Erziehungsanstalten. Schulleiter und Pfarrer waren aufgerufen, begabte Kinder zu melden. Die Kinderorganisation ‚Save the Children Denmark‘ erstellte den Plan: Die Kinder sollten bei Pflegefamilien in Dänemark dänisiert werden.” Soweit “Bild”.

Unfassbar, das alles. Und auch hier wieder wird – erst und nur durch Trump – dieses verdrängte scheußliche Kapitel zum Thema (auch wenn dieser mit der Übernahme der Insel natürlich höchst eigennützige US-Interessen verfolgt). Diese genannten Beispiele – Grönland/Dänemark und der Missbrauchskandal in Großbritannien – belegen, wie sehr sich Trump und Musk mit ihrer Mannschaft künftig in die Weltinnenpolitik einmischen: Nicht militärisch, sondern dröhnend, grollend und mit jeder Menge Hintergrundwissen über die Verfehlungen der Gegner, unter Gebrauch radikal freier Medien als schonungslose Aufklärungsinstrumente, die alle Vertuschungskartelle mal eben in die Luft sprengen. Und weil Mark Zuckerberg nun auch gleich noch in einem Befreiungsschlag darüber auspackte, wie sehr Facebook in den letzten Jahren von den linken Demokraten der Biden-Administration bedroht und genötigt wurde, um von Staats wegen schamlose Corona-Propaganda zu garantieren, dürfte es bald wohl noch sehr spannend werden – womöglich endlich auch in Deutschland. Alle Sauereien kommen ans Licht, wenn Trump und Musk die Leichenhallen von Brüssel öffnen und den EU-Elitendreck hervorzerren. Popcorn raus und Cola: Und erwartet ganz großes Kino!