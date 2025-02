Dank CBS-Reportage: Der deutsche Zensur- und Polizeistaat steht vor aller Welt am Pranger

Die Reportage des US-Senders CBS in dessen Sendeformat “60 Minutes” über die Orwellschen Zustände des deutschen Verfolgungs- und Polizeistaates sorgt seit gestern im In- und Ausland für Schlagzeilen. Die Clips aus der Reportage, in denen deutsche Staatsanwälte wie beiläufig über Hausdurchsuchungen und beschlagnahmte Handys et cetera feixen und lachen, gehen inzwischen viral um die Welt – und zwar vor allem auf Elon Musks Plattform X, die dem Zensur-Wahn der EU bislang widersteht. Alex Jones sagt in seiner Ankündigung des Beitrags über das totalitäre Deutschland sogar ganz unverblümt dies: “Germany Begins Gestapo-Style Raids On Citizens Posting ‚Offensive‘ MEMES.”

Alle Völker der Welt – Amerikaner, Russen, Chinesen, Inder, Afrikaner und so weiter – sehen nun die Bestätigung dessen, was J.D. Vance in seiner fantastischen Rede in München beschrieben hatte: Die Meinungsfreiheit wird zensiert und ist akut bedroht. Deshalb hatte Vance sie als “gemeinsamen Wert” eingefordert – von deutschen Politikern, EU-Bürokraten und den Leitmedien. Und wer die empörten Reaktionen der europäischen Bürokraten sowie die Reden von Scholz, Merz und Pistorius verfolgt hat, der weiß – dank Simultanübersetzung – jetzt auch, dass diese Leute lügen, wenn sie davon salbadern, dass die Meinungsfreiheit in Europa und in Deutschland uneingeschränkt gewährleistet sei. Das Gegenteil ist der Fall.

Erst Amerikaner, dann Linke

Zurück zur “60 Minutes”-Reportage: Am härtesten kommt bei den Amerikanern übrigens die Szene an (siehe Beitragsbild oben), in der die drei selbstgefälligen Vertreter “unserer Demokratie” darüber lachen, dass es so schlimm sei für die Menschen, wenn sie ihnen bei den Hausdurchsuchungen die Computer und vor allem die Smartphones wegnehmen. Höhöhö, wie witzig! Bei den drei gezeigten Juristen handelt es sich um Dr. Matthäus Fink, Svenja Meininghaus und Frank-Michael Laue. Alle aus Göttingen, das schon immer zu den linksversifftesten deutschen Städten zählte.

Jede Wette: Diese Gestalten sind den Amerikanern voll auf den Leim gegangen. In ihrer Hybris und in ihrer Unfähigkeit, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und einem echten moralischen Abgleich zu unterziehen, haben sie sich vor der Kamera sogar mit ihrer Verfolgung vermeintlicher “Krimineller” gebrüstet und beinahe gegenseitig darin überboten, eifrig auf die Fragen zu nicken und zu antworten. Sie dachten offenbar, CBS sei ein linker Sender, der ihr totalitäres Tun schon richtig knorke finden würde. Nix da! Pustekuchen! Ja: CBS ist ein linker Mainstream-Sender, der sogar durch dreiste Manipulation mithalf, die bleckende Blödheit von Kamala Harris zu kaschieren. Aber – und das werden Deutsche nie kapieren – CBS ist zuallererst eben ein amerikanischer Sender, und die Amerikaner haben lagerübergreifend immer noch eine durch Freiheit geprägte Mentalität und damit ein ganz anderes Mindset als die obrigkeitshörigen, zur Denunziation und Nächstenvernichtung neigenden Deutschen und kleinkarierten Europäer.

Gelungene Aktion

Die Amerikaner haben ihre US-Constitution und das Erste und Zweite Amendement. Der erste Zusatz zur Verfassung garantiert die bedingungslose Redefreiheit, der zweite, das Recht Waffen zu tragen (auch, um die Redefreiheit im Notfall gegen den Staat verteidigen zu können!). Die US-Constitution sorgt seit 250 Jahren für ein kollektives Selbstbewusstsein – und auch wenn die Journalisten von CBS politisch links stehen mögen, sie haben als US-Amerikaner die Redefreiheit in ihrer psychischen DNA implementiert. Insofern hat die CBS-Schlange die deutschen Hanseln geschickt ausgetrickst, ausgefragt und quasi ins offene Messer laufen lassen: Die US-Journalisten haben die deutschen Zensurjuristen in dem Glauben gelassen, sie stünden verständnisvoll an deren Seite. Was sie dabei natürlich im Sinn hatten, sind ihre Einschaltquoten – und die kriegen sie nur, wenn sie einen Knüller liefern. Und haben ihnen die deutschen Gedankenverbrecher-Jäger willfährig geliefert haben. Chapeau – eine voll gelungene Aktion!

Und natürlich wurden diese Aufnahmen VOR der Münchner Sicherheitskonferenz und dem Star-Auftritt von J.D. Vance gedreht – der übrigens nicht erst jetzt seit München, sondern schon seit November letzten Jahres die bewussten Beschränkung der Meinungsfreiheit in Europa massiv anmahnt, weil diese totalitäre Praxis eben nicht den gemeinsamen Werten entspricht, auf die sich das Verteidigungsbündnis NATO einst geeinigt hat. Anfangs ging es Vance vor allem um die unverschämte Drohung des damaligen EU-Kommissars Thierry Breton gegen Elon Musk und dessen Plattform X.

Vance sprach schon im November Klartext

Zur Erinnerung, und um die Brisanz der Situation (oder bereits die Herleitung des NATO-Austrittsszenarios?) zu schildern, nachfolgend einige Sätze aus dem damaligen Interview mit J.D. Vance zu der Frage, wie die USA reagieren sollten, wenn NATO-Länder US-Amerikaner wie Elon Musk wegen deren Ausübung der Meinungsfreiheit bedrohen:

„Wenn die NATO will, dass wir sie weiterhin unterstützen, und wenn die NATO will, dass wir weiterhin ein guter Teilnehmer an diesem Militärbündnis sind – warum respektieren Sie dann nicht die amerikanischen Werte und die Redefreiheit?“

„Es ist verrückt, dass wir ein Militärbündnis unterstützen, wenn dieses Militärbündnis nicht für die Meinungsfreiheit ist.“

„Wir müssen sagen, dass die amerikanische Macht mit bestimmten Bedingungen verbunden ist. Eine davon ist die Achtung der Meinungsfreiheit, insbesondere bei unseren europäischen Verbündeten.”

Mit anderen Worten: Vance hat schon damals, im November, deutlich gemacht, dass die NATO in ihrer jetzigen Form zur Disposition steht, sollten die Europäer die als gemeinsamen Werte vereinbarten Grundsätze verletzen. Spätestens da hätte man als pfiffiger Politiker höchst sensibilisiert sein und wissen müssen, dass die deutsche Zensurpraxis per dauermissbrauchtem Volksverhetzungparagraphen 130 StGB und vor allem dem neuen Majestätsbeleidigungsparagraphen 188 StGB im Fokus stehen. Aber nein, der narzisstische Hybris-Nomenklatura-Apparat macht eifrig weiter wie zuvor – und setzt dem Ganzen mit dem “Schwachkopf”-Skandal auf Betreiben des geliebten Ober-Grünen Habeck hin auch noch die Krone auf, indem der unerbittliche Staat kein Pardon in Sachen Hausdurchsuchung kennt, sogar bei einer Familie mit einer Tochter mit Down-Syndrom nicht.

Gnadenlos, durch die Nacht … Ja, die Agnes, ja die lacht…

Und während sich die deutschen Wichtigtuer von Friedrich Merz über Christoph Heusgen bis Agnes Strack-Zimmermann weiter aufblasen und in Richtung US-Vizepräsident, Elon Musk und Trump pöbeln, rollt dank der millionenfachen Verbreitung der Vance-Rede und der nun nachgeschobenen CBS-Reportage ein ganz anderer Trend heran: Nun fordern bereits Tausende von Amerikanern in den sozialen Medien unmissverständlich den Austritt aus der NATO: “Wir haben keine gemeinsamen Werte mit diesen Euro-Neomarxisten – USA raus aus der NATO!” In vielen Kommentaren und Postings auf X wundern sich Amerikaner außrdem, dass die Europäer ihr massives Migrations- und Messertötungsproblem nicht endlich angehen und stattdessen dessen Kritiker verfolgen lassen. Aber gut, so wirklich juckt sie der Niedergang dieses veralteten, arroganten Kontinents dann doch wieder nicht – denn da ist ein großer Teich dazwischen. Außerdem sind sie sehr damit beschäftigt, unter Trump den eigenen Laden aufzuräumen und auf Vordermann zu bringen. Und sich dann möglichst bald mit Russland zu einigen; hier scheint es inzwischen ja einige gemeinsame Interessenlagen zu geben.

“Macht euern Dreck alleene!”: Dieser dem letzten sächsischen König Friedrich August III. zugeschriebene Ausspruch passt perfekt zur Situation und zur neuen Haltung Washingtons gegenüber den moralisch überheblichen und zur Selbstkritik unfähigen Europäern. Ich bin gespannt, wann die Amerikaner die Leine kappen werden. Und dann schauen wir mal, wie die paar aktiven Militär-Männekes, -Fraukes und -Transkes der europäischen “Wertestaaten“ den bösen Russen bekämpfen wollen. Vielleicht bitten sie ja Erdogan um Beistand? Oder Westeuropa unterwirft sich einfach noch schneller dem Kalifat, in der Hoffnung, dass der christlich-orthodoxe Putin keinen Bock auf eine islamische West-Flanke hat. Irgendsowas vielleicht.