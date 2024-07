Dank CDU-Brandmauer: Die Grünen werden die FDP auf Jahre als Mehrheitsbeschaffer ablösen

Jahrzehntelang war die FDP die Partei, die entschieden hat, wer in Deutschland regiert. Die wichtigsten Jahre ihres Mitregierens als kleiner Koalitionspartner waren die sozialliberale Regierung 1969 bis 1982 mit der SPD, und dann, nach der sogenannten “Wende” 1982/1983, als Teil einer schwarz-gelben Regierung mit der CDU bis 1998. Es waren durchaus gute Jahre für Deutschland, mit kompetenten FDP-Politikern, die das Prinzip der Realpolitik mit Leben füllten und dadurch Deutschland selbst durch schwierige Zeiten sicher manövrierten. Man denke nur an Genschers Rolle auf dem Weg zur deutschen Einheit, als er mit großem Fingerspitzengefühl den Flüchtlingen in der Botschaft in Prag die Ausreise in die Bundesrepublik ermöglichte; für mich einer der ganz großen Gänsehautmomente in der deutschen Geschichte.

In der Opposition war die FDP nur viermal: von 1956 bis 1961, von 1966 bis 1969, 1998 bis 2009 und von 2017 bis 2021. In den vielen Jahren ihrer Regierung als Juniorpartner stellte sie acht Vizekanzler in insgesamt 15 verschiedenen Kabinetten, sowie mit Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher, Klaus Kinkel und Guido Westerwelle vier deutsche Außenminister – und das trotz meist nur einstelligen Wahlergebnissen. Die FDP galt als Korrektiv der Mitte, wurde gerne von Intellektuellen und Unternehmern gewählt und war Symbol der aufstrebenden, wohlhabenden Ära unseres Landes (eine Ära, die wohl unwiederbringlich vorbei ist).

Jegliche liberale Grundwerte verraten

Das alles war einmal. Wenn überhaupt, wird die FDP zukünftig nur noch in einer Dreierkoalition wie zur Zeit in der Ampel als kleinster Partner eine Chance haben mitzuregieren. Hätte Lindner seinen Grundsatz „besser nicht zu regieren als schlecht zu regieren“ von 2017 im Jahr 2021 weiter beherzigt, würde die FDP heute weit besser dastehen und unserem Land wäre viel erspart geblieben. Für die Bundestagswahl 2025 stehen die Chancen für die FDP deswegen mehr als schlecht, überhaupt noch einmal in den Bundestag einzuziehen, da sie in der Ampelkoalition jegliche liberalen Grundwerte verraten und die Mehrzahl der einstigen FDP-Wähler auf lange Zeit vergrault hat. Es hat in den vier Jahren der Ampelkoalition unzählige rote Linien gegeben, die die FDP niemals hätte überschreiten dürfen – weil sie allem widersprachen, was FDP-Politik symbolisierte. Anstatt die Koalition zu beenden, trugen sie am Ende fast alles an ideologischem Irrsinn mit, was sich die rot-grüne Politik ausgedacht hatte. Das wird die FDP auf unabsehbare Jahre hinaus – hoffentlich – für viele unwählbar machen und diese Partei möglicherweise komplett von der politischen Bühne verschwinden lassen. Darum ist es nicht schade; denn die FDP der alten Bundesrepublik wurde schon vor Jahr und Tag verraten und existiert unter Lindner faktisch nicht mehr.

Damit ist jedoch noch kein Politikwechsel garantiert. Im Gegenteil: Es steht zu befürchten, dass den Grünen künftig die Rolle des neuen Mehrheitsbeschaffer zufallen wird. Ihr noch vor vier Jahren anvisiertes Ziel, stärkste Partei zu werden, ist zwar ebenfalls in weite Ferne gerückt und viele, die grün wählten, weil Habeck und Baerbock so medienkompatibel für ein modernes Deutschland zu stehen schienen, haben diese Wahl bitter bereut. Grüne Politik hat Deutschland bis zur Unkenntlichkeit verändert und die verheerenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft werden immer offensichtlicher. Trotzdem ist zu erwarten, dass die grüne Partei ein Ergebnis von um die 10 Prozent einfahren wird. Denn die Profiteure grüner Politik – vor allem im Berliner Beamtentum, im aufgeblähten staatsfinanzierten NGO-Milieu und im ausufernden Sozialbereich – werden ihnen ein Wählerpotential jenseits der 5-Prozent-Hürde sichern, selbst wenn die künftiges Wählerreservoir avisierten Jung- und Erstwähler oder eingebürgerten Passdeutschen (wonach es überraschenderweise aussieht) wider Erwarten doch nicht grün.

Die SPD am Ende

Doch mit wem könnten die Grünen dann zukünftig regieren? Für 2025 ist davon auszugehen, dass der bisherige Koalitionspartner SPD sein schlechtestes Ergebnis auf Bundesebene seit Bestehen der Bundesrepublik erzielen wird. Ein Ergebnis über 20 Prozent ist mit dem derzeitigen „Spitzenpersonal“ sicher nicht mehr zu erreichen, zumal die traditionellen SPD-Wähler mittlerweile jenseits der 70 anzusiedeln sind und nach und nach wegsterben. Wer heute in der SPD um die 60 ist, darf sich immer noch jung fühlen, sollte er sich auf eine Parteiveranstaltung verirren. Nur der klassische Apparatschik, der sich über die Parteischiene in der Verwaltung bessere Aufstiegschancen verspricht, dürfte noch jünger sein, aber auch das wird aufgrund der auch auf kommunaler und landespolitischer Ebene sinkenden Wahlergebnisse der SPD und dem schwindenden Einfluss aufgrund fehlender Mehrheiten eine immer geringere Rolle spielen. Das sozialdemokratische Zeitalter dürfte endgültig der Vergangenheit angehören.

Die 20-Prozent-Marke werden bei der Bundestagswahl voraussichtlich nur die beiden offiziell rechts der Mitte stehenden Parteien überspringen, CDU und AfD, wobei die CDU ein Ergebnis jenseits der 30 Prozentmarke anstrebt. Beide Parteien zusammen könnten problemlos regieren und von den inhaltlichen Positionen wäre dies eigentlich auch naheliegend – aber das verbietet die von der CDU aufgebaute sogenannte Brandmauer. So bleibt am Ende nur eine Koalition von CDU mit Grünen und/oder der SPD. Und das Wer den politischen Alltag in Berlin verfolgt, wird bemerken, dass Friedrich Merz immer öfter die Nähe zu den Grünen sucht. Wirkliche Oppositionspolitik sieht anders aus. Es gäbe so unendlich viele Kritikpunkte an der verheerenden Politik der Ampel, aber dazu hört man von der CDU auf Bundesebene außer durchschaubarem Schattenboxen nur wenig. Die Rolle der Fundamentalopposition ist der AfD und mit Abstrichen dem BSW von Sarah Wagenknecht zugefallen, der man allerdings – im Gegensatz zu AfD-Politikern – als beliebter Gast in Talkshows eine Publicity ermöglicht, die in keinster Weise dem Stimmenanteil im Parlament entspricht.

Durchschaubares Unionsmanöver

Weil in den ostdeutschen Bundesländern die AfD sogar an der absoluten Mehrheit kratzen könnte, wenn dort im September gewählt wird, versuchen dort CDU-Landespolitiker, allen voran der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, im Wählerpotential der AfD zu fischen und fordern in der Migrationspolitik, der inneren Sicherheit und in der Sozialpolitik einen fundamentalen Richtungswechsel – wohl wissend, dass den nicht sie, sondern nur die Bundesregierung herbeiführen könnte. Ein durchschaubares Manöver, um der AfD Stimmen wegzunehmen und um am Ende in einer Koalition mit den Grünen oder der SPD wieder linksgrüne Politik zu machen. Denn jede Annäherung an AfD-Positionen wirft für denkende Wähler zwangsläufig die Frage auf, wieso die Union dann weiter die Brandmauer verteidigt. Der Grund ist klar: Es geht nicht um die Interessen der Bürger und Deutschlands, sondern um reines Machtkalkül.

Dieser Widerspruch stellt sich auf Bundesebene gar nicht mehr, denn dort versucht Merz schon gar mehr, bei der AfD auf Stimmenfang zu gehen; er hat sich stattdessen offenbar schon längst damit arrangiert, zukünftig mit den Grünen zu regieren. Dabei scheint Merz ein besonders enges Verhältnis zu Habeck zu pflegen. Bei den amtierenden grünen Ministern der Ampel spürt man förmlich die Gewissheit, dass sie auch noch nach 2025 in ihren Ämtern bleiben werden. Da konnte Anna-Lena natürlich großzügig auf die Kanzlerkandidatur verzichten; schließlich ist ihr klar, dass die Grünen garantiert nicht stärkste Partei werden, sondern in einer Koalition mit der CDU Merz zum nächsten Kanzler machen werden – und sie dann im Gegenzug weiter als Außenministerin, so wie Habeck als Wirtschaftsminister und Vizekanzler, weitermachen können. Fatal für Deutschland, praktisch für Merz.

Wie in Frankreich: Die Mehrheit wählt rechts und bekommt links

Ähnlich wie in Frankreich bei der letzten Wahl wird sich der Wählerwille auch in Deutschland nach der Bundestagswahl nicht in der politischen Führung widerspiegeln. Hier wie dort wünschen sich die Bürger eine politische Wende und wählen dafür mehrheitlich politisch rechts – aber am Ende bekommen sie eine linksgrün ausgerichtete Politik. Also wird der ganze Irrsinn in der Migrations- und Klimapolitik unvermindert weitergehen. Dazu kommt eine noch gefährlichere Kriegsrhetorik als bisher, da dann mit CDU und Grünen die derzeit größten Kriegstreiber zusammen regieren würden und Kiesewetter und Hofreiter ihre Kriegsphantasien ungebremst ausleben könnten, sofern Donald Trump der Eskalation zuvor kein Ende macht.

Es sind sehr düstere Perspektiven für unser Land, dem allmählich die Luft ausgeht nach Jahrzehnten linksgrüner Politik – denn auch Merkel hat letztendlich nichts anderes getan. Wie in der Endzeit des DDR-Sozialismus werden weiterhin alle Warnungen ignoriert, und mit Unterstützung der Mainstreammedien, die alles schönreden, marschiert man zielstrebig in den Untergang. Jeder Bürger, der glaubt mit der Wahl der CDU würde sich irgendetwas zum Besseren verändern, sollte spätestens jetzt gewarnt sein. Jedenfalls braucht er hinterher nicht jammern, man es ja nicht habe ahnen können, dass so am Ende wieder den Grünen zur Macht verholfen und dadurch alles noch viel schlimmer wurde.