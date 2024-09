Dankbar für das beste Deutschland, das es jemals gegeben hat

“Ja, wir leben im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat“, lautet der inzwischen zur bitteren Ironie gewordene Originalausspruch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das Zitat ging aber noch weiter: “…und lassen Sie uns all jenen danken, die daran mitgewirkt haben!“ Also gut, Herr Steinmeier: Dann soll ich mich also herzlich bei Nancy Faeser bedanken für fast sechs Millionen registrierte Straftaten – ein Plus von 5,5 Prozent? Für mehr als 145.000 flüchtige Straftäter in Deutschland mit akut offenen Haftbefehlen, die – trotz Mord, versuchter Tötung oder Vergewaltigung – völlig frei in unserem Land herumspazieren?

Und vermutlich auch dafür, dass fast eine Million Tatverdächtige in Deutschland keinen deutschen Pass haben? Zu diesen kommen natürlich noch die passdeutschen Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund. Und weiterhin strömen tagtäglich neue Migranten ohne Identität über unsere Grenzen.

Nicht mehr sicher auf deutschen Straßen

Sind Sie sicher, Herr Präsident, dass sich auch die Opfer und deren Familien für dieses „beste“ Deutschland bedanken? Dass sich unzählige Frauen dafür dankbar zeigen, dass sie nicht mehr sicher auf deutschen Straßen sind, weil ein Spaziergang im öffentlichen Raum immer öfter tödlich endet? Und diese Zustände (und noch vieles mehr) haben wir den Regierungen der letzten Jahre – Merkels Groko und der Ampel – zu verdanken.

Wenn auch Sie, liebe Bürger, so glücklich sind über all diese Zustände, dann bedanken Sie sich gerne bei Herrn Steinmeier und all denen, die dies mit ermöglicht haben! Für mich als ethnische Deutsche jedenfalls ist Deutschland, meine Heimat, leider zu einem Alptraum geworden, in dem ich mich vor Überfremdung kaum noch retten kann. Und es ist höchste Zeit, dass alle diejenigen, die an diesem Unglück mitgewirkt haben, endlich „auf den Mond geschossen“ werden, um später dann in irgendeiner Form zur Verantwortung gezogen zu werden.