Danke, CDU: Noch mehr Staatsknete für den tiefen NGO-Linksstaat

Die Merz’sche Wahlkampflüge „Links ist vorbei“ ist um ein Kapitel reicher: Statt das unselige Programm „Demokratie leben“ zu beenden, mit dem der Linkstaat zahllosen „Gongos“ (Government-Operated NGOs) Millionen Euro an Steuergeld zuschanzt, die dafür als seine propagandistischen Fußtruppen fungieren, behält CDU-Familienministerin Karin Prien dieses demokratiefeindliche staatliche Steuerveruntreuungsprogramm nicht nur bei, sondern erhöht es sogar noch. Gestern wurde dies im Familienausschuss des Bundestages mit Regierungsmehrheit in nichtöffentlicher Sitzung für den Bundeshaushalt 2025 beschlossen. 182 Millionen fließen damit erneut in eine Agenda, die für das genaue Gegenteil ihrer Etikettierung steht: Statt „Demokratie leben“ müsste man nämlich sinnvollerweise von “Demokratie killen” sprechen.

In dem Gesetz heißt es: „Die Förderung von Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie mit bundesweiter Ausstrahlung vor allem bei Kindern und Jugendlichen hat das Ziel, zur Stärkung der Demokratie und einem friedlichen, respektvollen Zusammenleben beizutragen, Teilhabe zu fördern und Arbeit gegen jede Form von Demokratiefeindlichkeit zu ermöglichen. Mit dem Bundesprogramm ‚Demokratie leben!‘ erfolgt dazu unter anderem die Förderung von lokalen Partnerschaften für Demokratie, von landesweiten Demokratiezentren, von Innovationsprojekten und der Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur. Zudem wird mit dem Programm ‚Menschen stärken Menschen‘ bürgerschaftliches Engagement in Form von Patenschaften unterstützt.”

Finanzierungsmodul der “Zivilgesellschaft”

Noch kurz vor der Bundestagswahl hatte die Union – damals noch (Schein-)Opposition – 551 Fragen im Parlament zur NGO-Förderung eingebracht, die teilweise besonders krasse Fälle von Missbrauch und Zweckentfremdung öffentlicher Gelder eben im Rahmen von “Demokratie leben!” zum Inhalt hatten. Die scheidende Scholz-Ampelregierung hatte diese mit nichtssagenden Floskeln und unvollständigen Ausflüchten beantwortet; eigentlich wollte die CDU daraufhin nachbohren – doch SPD-Chef Lars “Antifa” Klingbeil pochte als eine Bedingung dafür, dass Merz unter ihm Kanzler spielen darf, ultimativ darauf, die Union dürfe das Thema nicht weiter verfolgen. Seitdem wurde dazu nie mehr etwas vernommen.

Im Gegenteil: Nun soll die Fördersumme im kommenden Jahr sogar auf sagenhafte 191 Millionen Euro erhöht werden. Zur Gesichtswahrung hatte Prien noch im Juni eine “umfassende Überprüfung” des Bundesprogramms pro forma angekündigt: „Wir werden das Programm evaluieren, umfassend überprüfen und wollen sicherstellen, dass zukünftig Mittel effizienter zur Stärkung der Mitte der Gesellschaft genutzt werden“, erklärte sie damals.

Rückgrat des Linksstaates

Dabei war immer klar, dass an eine Kürzung geschweige denn Infragestellung dieses Finanzierungsmoduls der beliebig instrumentalisierbaren “Zivilgesellschaft” nie gedacht war, was der Merz fernsteuernde Linksblock auch nie mitmachen würde. Und deshalb sprach Prien auch (wie von der regierungsbestimmenden SPD gewünscht) nie von einer Abschaffung des Programms, sondern bezeichnete es als „wichtigen und etablierten Garanten im Kampf gegen jede Form von Extremismus“.

Während also überall Geldmangel herrscht, die Infrastruktur zerbröselt, kaum mehr neue Wohnungen gebaut werden und schon wieder Steuererhöhungen drohen, weil der immer gieriger und übergriffiger werdende Staat nie genug Geld hat, wird am Rückgrat des Linksstaates nicht nur kein einziger Cent eingespart – es wird auch noch um neun Millionen Euro Steuergeld erhöht. Damit ziehen dann alle möglichen linken bis linksextremen Vereine, die oft nur deshalb gegründet werden, um Staatsknete abzugreifen, durch die Lande, diffamieren alles, was nicht links ist, als „rechtsextrem“, hetzen die Menschen gegeneinander auf und polarisieren die Gesellschaft immer weiter. Als willkommener Nebeneffekt können unzählige linke Spinner, Zivilversager mit “Haltung” und abgehalfterte Politiker ein Schmarotzerleben führen, das in jeder denkbaren Hinsicht auf Kosten der Allgemeinheit geht. Und die CDU ist auch hier wieder williger Steigbügelhalter der Kräfte, deren Ziel es ist, alles zu vernichten, wofür sie selbst einst stand.