Darf man Politiker als Pack bezeichnen?

Ich bin unlängst angesprochen worden, ob es erlaubt sei, Politiker als Gruppe und Einzelpersonen als “Pack” oder gar “Lumpenpack” zu bezeichen. Ja, das darf man – und vielleicht muss man es sogar! In der jüngeren Vergangenheit geht der Gebrauch des Wortes “Pack” bezeichnenderweise auf Sigmar Gabriel zurück, der als damaliger SPD-Vorsitzender 2015 den Begriff prominent gegen missliebige protestierende Bürger gebrauchte. “Pack”, ursprünglich ein Lehnwort aus dem Mittelniederdeutschen in der Bedeutung eines Bündels von Kleidern, Briefen oder ähnlichem, entwickelt sich ab der Mitte des 17. Jahrhunderts zu einer Bezeichnung für die “besitzlose, ungebildete, verachtenswerte Unterschicht”. Hintergrund der Bedeutungsverschlechterung bildet die herabsetzende Analogie zwischen einer Menge unbelebter Gegenstände und einer Menge von Menschen. Ebenfalls seit dem 17. Jahrhundert ist “Lumpenpack” belegt, ebenso wie “Lumpenkerl” oder “Lumpengesindel”.

Seit dem 18. Jahrhundert ist diese Verwendung dann häufiger belegt, wie hier nachzulesen ist – auch verstärkt durch ein pejoratives Adjektivattribut, etwa “elendes dummes Pack”. Im “Deutschen Wörterbuch” wird ein Zusammenhang zwischen “Pack” und dem “Tross eines Heereszuges” hergestellt. Der Bedeutungsübergang ist analog zu “Bagage” zu sehen, womit sich die abwertende Personenbezeichnung aus dem Fachbegriff für den schlecht angesehenen Gepäcktross, der dem Heer folgte, ergibt. Ähnlich wie “Haufen” bezeichnet Pack eine ungeordnete Zusammenstellung von Einzeldingen. Hier wie der Bedeutungsübergang durch den Aspekt des Zusammengewürfelten. Auch die Übertragung von Sachen auf Menschen führt zu einem abwertenden Effekt.

Gabriels Hetze gegen unliebsame Bürger

Im 18. Jahrhundert bildet sich dann das Sprichwort “Pack schlägt sich, Pack verträgt” sich heraus, erstmals 1781 erwähnt. Im Hinblick auf seine rhetorische Struktur stellt es einen Parallelismus dar, da die Satzgliedfolge beider Teilsätze identisch ist; die Übereinstimmung im Satzbau ist kombiniert mit dem Gegensatz zwischen den Prädikaten beider Sätze (“sich schlagen” – “sich vertragen”). Neben dem Reim verleiht auch der Wegfall des Artikels von Pack dem Idiom zusätzliche Prägnanz. Was den Bedeutungsgehalt dieses Sprichworts angeht, basiert es auf dem traditionsreichen Stereotyp der wankelmütigen, affektgetriebenen Volksmasse, die schnell von einem emotionalen Extremzustand in den anderen fällt.

Als der damalige Vizekanzler Sigmar Gabriel im August 2015 anlässlich angebliche “rechtsextremistischer”, weil migrationskritischer Krawalle im sächsischen Heidenau die Randalierer in einem Fernsehinterview als “Pack” bezeichnete („Das ist Pack, das ist Mob, […] und man muss sie einsperren…“), erhielt er mehr Beifall als Kritik. Dass jedoch gerade ein Mitglied der Regierung einen derart abwertenden Ausdruck auf Gegner der von ihm vertretenen Migrationspolitik anwendete, war eine Skandal. Von konservativer Seite wurde Gabriel damals natürlich angegriffen, seine Aussage aber nicht als “Volksverhetzung” verfolgt. Übrigens: Bemerkenswert ist Gabriels Kombination von “Pack” sowohl mit dem Wort “Mob” als auch mit der Forderung nach drastischen Konsequenzen („einsperren„): Er rief damit eine rechtsfordernde Bedeutungskomponente auf, die mit dem “Mob” verbunden ist – denn ein Mob agiert grundsätzlich illegitim, weshalb dann der Staat berechtigt und sogar verpflichtet wäre, ihm Einhalt zu gebieten. Diese Dimension ist durchweg antidemokratisch – und böse: Ein Systempolitiker beschimpft Teile des Volkes als “Pack”. Doch eben dieses Volk bezeichnet nun Systempolitiker seinerseits als “Pack” – fordert ihre “demokratische Beseitigung”.