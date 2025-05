Das AfD-Verbotsverfahren und der Islamismus

Das “Gutachten” des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) zur Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“ bleibt unter Verschluss, auch wenn einige Teile davon an die Medien durchgestochen wurden. Das bereits 2021 veröffentlichte “Gutachten” zur Einstufung der AfD als “Verdachtsfall” hingegen ist frei einsehbar. Es ist anzunehmen, dass es sich bei dem neuen “Gutachten” um eine Weiterführung dieses alten Dokuments handelt. Ich habe mich ein wenig in das damalige 1.000-Seiten-“Gutachten” eingelesen. Die bereits darin aufgeführten Beispiele, die dort angeblich die „rechtsextreme Gesinnung“ der AfD und damit den Verdachtsfall begründen sollten, halte ich für sehr schwach.

Ich habe mir den Punkt „Islamfeindlichkeit“ genauer angesehen. Inwieweit dieses Thema exemplarisch für das nunmehrige “Gutachten” ist, kann ich nicht sagen, aber wie es vor dreieinhalb Jahren, im damaligen Einstufungsbericht, behandelt wurde, liefert einen erhellenden Einblick in die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes. Vorab ist zu bemerken, dass die Behörde durchaus zwischen Islamkritik und Islamfeindlichkeit unterscheidet; es wird über mehrere Seiten aufgelistet, worin sich diese Begriffe unterscheiden – und von diesen wird nur die Islamfeindlichkeit bei der Bewertung der AfD berücksichtigt. Was bei der damaligen Einstufung als “Verdachtsfall” galt, so ist zugunsten des BfV anzunehmen, gilt wohl auch jetzt bei der Einstufung als “gesichert rechtsextrem”, will sagen: relevant dürften auch diesmal nur die als “islamfeindlich” interpretierten Aussagen sein.

Religionsfreiheit als Tarnung?

Ein Beispiel dafür, was für den Verfassungsschutz darunter fällt, liefert der folgende Auszug, in dem es um die Bezeichnung des Islam als “feindliche Ideologie” und um den Vorwurf der “Pauschalisierung” gegenüber seinen Anhängen, den deutschen Muslimen, geht (Punkt 2.3 des Berichts): „Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Landesvorstandssprecher in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, betonte: ‚Er [Anm.: der Islam] ist eben nicht in erster Linie Religion, sondern politische Ideologie.'(…) Bernd Laub, Mitglied im Bundesvorstand der Christen in der AfD, forderte, dass die Glaubensausübung streng überwacht und begrenzt werden solle, und stellte fest: ‚Der Islam gehört somit nicht zu Deutschland, sondern stellt vielmehr eine große Gefahr für das freiheitliche Leben in unserem Land dar.'(…) In den Aussagen auf Bundesebene werden muslimische Gläubige auf diesem Grundverständnis basierend wiederholt in pauschalisierender Weise als eine Personengruppe herabgewürdigt, die nicht in der Lage sei, ihre Religion im Einklang mit dem Grundgesetz zu praktizieren, weshalb sie zur Gänze eine Bedrohung für die deutsche Bevölkerung und Verfassung darstelle.“

Es handelt sich hier meiner Ansicht nach allerdings doch wohl weniger um eine juristische Frage als viel mehr um eine Sachfrage respektive eine philosophische Fragestellung, nämlich die: Ist der Islam eine gefährliche Ideologie? Wurden und werden in deren Namen Eroberungsbestrebungen durchgesetzt? Wie erging es dabei (unter vielen anderen) den Ländern Afghanistan, Iran, Ägypten, Libanon? Sind die Grundlagen des Islam mit den Menschenrechten (Stichwort Kairoer Erklärung) oder dem deutschen Grundgesetz vereinbar? Verstecken sich der Islamismus und der legalistische Islamismus nur hinter der Religionsfreiheit, während sie in Wahrheit eine vor allem politische Agenda verfolgen? Warum überwachen selbst islamische Staaten wie Saudi-Arabien ihre Moscheen?

Islam und Islamismus: Fließende Übergänge

Nun mag nicht jeder Muslim verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen; aber wie viele es tatsächlich sind, lässt sich schwer sagen. So bemängelt der 2021er-Bericht des BfV an anderer Stelle die Abgrenzung zwischen „Islam“ und „Islamismus“. Diese Übergänge sind jedoch fließend. Nicht jeder Anhänger des Islam mag selbst Anschläge begehen – aber manch einer, wenn nicht gar eine Mehrheit, heißt eben doch Anschläge, Gewalt im Namen seiner Religion insgeheim oder offen gutheißen. Eine Studie in Frankreich nach der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty ergab, dass 20 Prozent der befragten Muslime diese barbarische Tat ausdrücklich nicht verurteilten – und das waren nur die, die dies offen bekannten; eine hohe Dunkelziffer derer, die schweigend zustimmen, ist anzunehmen. Das Problem ist also nicht ein Islamist, der Anschläge begeht; es sind Tausende oder Zehntausende, die jubeln – so wie bei nach den Anschlägen auf Israel vom 7. Oktober 2023 – und noch viele mehr, die leise zustimmend nicken.

„Islamismus“ definiert der Bundesverfassungsschutz wie folgt: „Der Islamismus basiert auf der Überzeugung, dass die Weltreligion des Islam nicht nur eine persönliche beziehungsweise private Angelegenheit ist, sondern auch das gesellschaftliche Leben und die politische Ordnung bestimmen oder zumindest teilweise regeln sollte.“ Gilt in diesem Sinne also jemand, der sich für die Geschlechtertrennung im Unterricht einsetzt, als Islamist? Jemand, der Karikaturen des Propheten gesetzlich verboten wissen will? Jemand, der die Scharia als das gottgegebene und damit “beste Gesetz” erachtet? Bei einer Umfrage des renommierten Instituts PEW-Research aus dem Jahr 2013 gaben 91 Prozent der befragten Iraker, 89 Prozent der Palästinenser und 83 Prozent der Marokkaner an, die Scharia zum offiziellen und einzigen Gesetz machen zu wollen. Wie alle Erhebungen bildet natürlich auch diese nicht eins zu eins die Wirklichkeit ab; aber auf dieser Grundlage ist jedochfalls davon ausgehen, dass ein Großteil der Einwanderer aus diesen Ländern (und vielen anderen) Islamisten sind.

Ist nicht auch der Islam gesichert verfassungsfeindlich?

Die Verwendung des Sammelbegriffes Islam hier als „Pauschalisierung“ auszulegen, wie es das BfV damals tat und jetzt bei seiner neuerlichen Einstufung sehr wahrscheinlich wieder, ist dabei eine rhetorische Spitzfindigkeit. Hätte der oben zitierte Leif-Erik Holm damals gesagt „Der Islamismus…” (und nicht der Islam) – “…gehört somit nicht zu Deutschland, sondern stellt vielmehr eine große Gefahr für das freiheitliche Leben in unserem Land dar,“ so hätte dies faktisch nicht die volle Tragweite des Problems erfasst. Eine scharfe Abgrenzung der Begriffe ist daher schlichtweg nicht möglich.

Die Ironie ist: Würde man die gleichen Maßstäbe, wie man sie nun an die AfD anlegt, im Fall des Islams zugrundelegen – wie sähe es dann aus? Ist „Ungläubige”, gegen die es Krieg zu führen gilt, wenn sie sich nicht unterwerfen, etwa kein „pauschalisierender Begriff“? Ist die Überzeugung, dass die Scharia als ein von Gott gesandtes Gesetz allen menschlichen Gesetzen überlegen sei, vereinbar mit dem Grundgesetz? Und wie steht es um die Passagen bezüglich der Abwertung von Homosexuellen und Frauen im Koran? Wie mit dem muslimischen Antisemitismus? Wie ist es um drastische und radikale Aussagen – und vor allem auch Taten! – der Mitglieder dieser Ideologie bestimmt? Sollte man hier eine Ausnahme machen, weil es sich auf dem Papier um eine „Religionsgemeinschaft“ und nicht um eine Partei handelt? Müsste unter Anlegung derselben Kriterien, die bei der AfD angewandt werden – punktuelle Einzelaussagen als wesenstypisch für die gesamte Partei zu erklären – nicht der Islam längst als gesichert extremistisch und verfassungsfeindlich bezeichnet worden (und womöglich verboten) sein?

Eine politische Ideolgie versteckt sich hinter der Religion. Auf dieses Problem aufmerksam zu machen, kann und darf in einer wehrhaften Demokratie nicht als Begründung für die Einstufung einer Partei als “rechtsextremer Verdachtsfall” herhalten – und schon gar nicht für die nunmehr erfolgte Einstufung als „gesichert rechtsextremistisch“.