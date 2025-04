Das alarmierende Schweigen der Freunde: Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen

Als sich die USA im Jahr 1776 von ihrem Mutterland Großbritannien lossagten, war das kein Bruch mit der britischen Nation. Es war ein Bruch mit der freiheitsfeindlichen Politik der britischen Regierung. Denn trotz der Existenz zweier Parlamente hatte diese jahrhundertelang die Interessen einer Geldaristokratie bedient, die während der Kolonialzeit einen gigantischen Reichtum anhäufen konnte. Gegen deren skrupellose Geschäftspraktiken leisteten die nordamerikanischen Siedler Widerstand. Doch schon wenige Jahrzehnte nach der Unabhängigkeitserklärung konnte dieser Finanzadel die USA wirtschaftlich erobern und zu seinem zweiten Hauptquartier ausbauen. Die Folgen für die freiheitliche Zivilisation waren in gigantischem Umfang destruktiv. Namentlich kam es mit wachsendem Einfluss dieser Ultrareichen zu einem Rollenwechsel der USA – von einem erfolgreichen freiheitlich-demokratischen Vorbild hin zu einem erfolglosen militaristischen Weltpolizisten.

Die Abkehr war zunächst wirtschaftlicher Natur und bestand in der Verfälschung der freien Marktwirtschaft zu einer Herrschaft privilegierter Konzerne. An der Benachteiligung der fairen kleineren Marktteilnehmer, unter anderem durch bürokratische Hürden und selektive Steuern, wirkt der Staat bis heute mit. Diese schleichende Untergrabung des freiheitlich-demokratischen Systems konnte jedoch nur im Ambiente einer unkritischen Medienlandschaft geschehen. Derselbe Kritikmangel in den Medien hat namentlich seit der Präsidentschaft William McKinleys (1897-1901) eine Militarisierung der amerikanischen Politik zugelassen.

Schleichender Freiheitsverlust

Die überwiegend kontraproduktiven militärischen Engagements in Vietnam, Lateinamerika, Afrika und im Nahen Osten haben eine lernpsychologische Erkenntnis bestätigt: Belohnung funktioniert weitaus effektiver als Bestrafung und Gewaltanwendung. Überlegene Gesellschaftsmodelle wie Marktwirtschaft und Demokratie setzen sich im Wettbewerb mit Autokratie ganz automatisch und gewaltfrei durch – und nicht, indem sie mit der Waffe in der Hand aufgenötigt werden. Und es ist die Wertschätzung und das Vertrauen überzeugter Menschen in sie selbst , die sie nachhaltig stabilisiert. Eine Nation, die sich von autokratischen Kräften ein unfreies System aufzwingen lässt, fällt in diesem friedlichen Wettbewerb zurück. Das hatte zuletzt das Scheitern des realen Sozialismus in Afrika, Osteuropa und in der Sowjetunion veranschaulicht.

Inzwischen bekommen die zivilisierten Nationen selbst die Folgen eines schleichenden Freiheitsverlusts zu spüren. Denn in so gut wie sämtlichen westlichen Staaten hat sich – auffallend einheitlich – ein politisches Ambiente entwickelt, in welchem hinter einem Vorschriftenstaat zunehmend die Macht großer Konzere spürbar wird. Die Beherrscher dieser Konzerne, Banken und Medien geben sich seit dem Wegfall der sozialistischen Konkurrenz 1991 (Auflösung der Sowjetunion) kaum noch Mühe, den Gebrauch ihrer Oligopolmacht zu verheimlichen. Naive Politiker setzen weiterhin die bürokratischen Hindernisse für kleinere Unternehmen, mit denen diese aus dem Markt gedrängt und von den Multis billig aufgekauft werden. Damit haben die Oligopolisten freie Hand für eine surreale Preisgestaltung zum Nachteil der Konsumenten. Beispiele aus dem Pharma-Sektor zeigen, wie sehr die Regelmechanismen von Angebot und Nachfrage bereits ausgehebelt sind.

Provozierte Widerstände

Alljährlich im Januar erhöhen die Pharma-Riesen in den USA ihre Preise, seit 2019 im Durchschnitt um jeweils 4 bis 5 Prozent. Der zeitliche Gleichtakt und die Größenordnung zeigen das Fehlen eines echten Wettbewerbs und stattdessen eine kartellartige Einigkeit der Anbieter (Kartelle benötigen keine Absprachen, wie fälschlich angenommen wird). Die so erzielbaren Extraprofite steigern die Macht der Kartelle fortwährend. Um das expandierende unfaire System zu stabilisieren, bedarf es ständiger “Investitionen” in politischen Einfluss, über den das gesetzliche Regelwerk vorteilhaft für Konzerne und hürdenreich für kleinere Unternehmen gehalten wird. Diese Beeinflussung geschieht bekanntlich über den Lobbyismus – nachweislich mit wachsendem Erfolg und damit zum Nachteil der demokratischen Nationen.

Die politische Einflussnahme der Geldaristokratie greift jedoch schon lange weit über den Lobbyismus hinaus und umfasst unter anderem viele weitere Formen der Meinungs- und Handlungsbeeinflussung. In diesem Rahmen erfüllt der Milliardär George Soros – von ihm selbst wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen – für die ultrareiche Finanzelite die Rolle eines weltweit medial bekannten Vortesters. Indem dieser bevorzugt solche steuerbefreiten NGOs finanziert, die klar gegen die Sicherheitsinteressen der freiheitlichen Nationen operieren, wird ausgelotet, wie weit man auf diesem destruktiven Weg gehen kann, ohne den Widerstand der Bürger zu provozieren. Die Coronakrise hat bereits solche Widerstände aktiviert. Diese richten sich unter anderem gegen den Vorschriftenstaat und die Pharmakartelle. Damit bahnt sich unausweichlich eine historisches Kräftemessen an, nachdem es die freiheitlich-demokratischen Nationen schon allzu lange zugelassen haben, dass die Macht der Geldaristokratie zu ihren Lasten immer weiter anwächst.

Krieg mit allen Mitteln

Spätestens der am 7. Oktober 2023 erneut ausgebrochene Nahostkrieg hat die Fronten in dieser Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Autokratie geklärt – eigentlich. Denn tatsächlich sind die wahren Fronten nur für diejenigen sichtbar, die sich nicht von den Medien des Mainstream und von überforderten Politikern auf eine der vielen falschen Spuren lenken lassen. Der Krieg mit allen Mitteln, den die Geldaristokratie seit der amerikanischen Unabhängigkeit gegen die demokratischen Nationen führt, umfasst außer einer militärischen, migratorischen und demographischen Komponente auch die genannte Meinungs- und Handlungsbeeinflussung.

Das Setzen falscher Spuren ist dabei insbesondere dem Ziel unterstellt, die Nationen des judeo-christlichen Kulturraumes gegeneinander in Streit zu halten. Dies geschieht besonders wirksam, indem die Bürger am Lernen aus historischen Fehlern gehindert werden. So wäre der Dritte Weltkrieg, auf welchen Militaristen des Militärisch-Industriellen Komplexes (MIC) durch ihre falsch verstandene “Hilfe” in der Konfrontation mit Russland zusteuern, in Wahrheit der vierte große europäische Bruderkrieg. Denn bereits lange vor dem Ersten Weltkrieg hatte der Krimkrieg (1853-1856) gegen Russland stattgefunden. Der war den Lenkern der damaligen britischen Politik eine Million Todesopfer wert; bezeichnenderweise wird dieser Krieg im westlichen Bildungssystem aus dem Fokus gehalten.

Irrationale, grundfalsche Positionen der Europäer

Dabei hätte ein korrektes Lernen aus historischen Fehlern auch den neuen Nahostkrieg verhindern können. In einem – leider ausgebliebenen – Lernprozess wäre deutlich geworden, dass dieser einen Einzelschauplatz des eigentlich längst begonnen Dritten Weltkriegs repräsentiert: Es handelt sich um den genannten Krieg mit allen Mitteln, welchen autokratisch ambitionierte Kräfte gegen die freiheitliche Zivilisation führen. Der spezielle Schauplatz Nahost mit seinen spektakulären Wendungen erfüllt in diesem Rahmen zwei Funktionen. Erstens ist er ein Experimentierfeld, auf dem sich militärische und nichtmilitärische Kriegsmittel einschließlich Medienpropaganda im überschaubaren Rahmen austesten lassen. Zweitens lenkt Israel von dem über 3.000 Mal so großen Hauptschauplatz ab – nämlich dem sich über mehrere Kontinente erstreckenden judeo-christlichen Kulturraum, der Europa einschließlich Russland, den amerikanischen Doppelkontinent, Australien und Neuseeland umfasst. Dessen Islamisierung bis zur nächsten Jahrhundertwende zeichnet sich auf dem augenblicklichen Selbstmordkurs bereits klar ab.

Dieser Dritte Weltkrieg kann nur dann vor seinem vollständigen Ausbruch gestoppt werden, wenn sich die schon zu lange zu gutgläubigen Bürger des Westens nicht mehr von unfair parteiischen Medien und NGOs gegen andere Nationen der eigenen, europäisch geprägten Kultur aufhetzen lassen. Unter diesem polarisierenden Einfluss haben die europäischen und europäisch geprägten Länder höchst irrationale, grundfalsche Positionen bezogen. Im europäischen Bruderkrieg in der Ukraine hätte ihnen allein die Rolle als Vermittler zugestanden, aber niemals die von parteiischen Waffenlieferanten, die Öl ins Feuer kippen. Hingegen sind sie im Nahostkonflikt nicht neutrale Zuschauer, sondern solidarische Partei an der Seite Israels, dessen Existenz nach jetzt fünf (!) Nahostkriegen endlich nachhaltig gesichert werden muss.

Unheillige Allianz aus UN, Medien, NGOs und Finanzmagnaten

Diese einzig korrekte Positionierung gilt unbeschadet der Tatsache, dass selbstverständlich auch die israelische Regierung – so wie jede andere in Krieg verwickelte Regierung – in einzelnen Aktionen durchaus zu kritisieren ist. Allerdings treten diese überschaubaren Kritikpunkte auch objektiv gegenüber der großen Schuld in den Hintergrund, welche der Gegenseite anzulasten ist. Und diese Gegenseite umfasst außer den Ländern der arabischen Welt auch die UNO, die Medien des Mainstream, NGOs und andere Organisationen – sowie die ehemalige Mandatsmacht für Palästina, Großbritannien, genauer: deren Geldaristokratie. Die Schuld dieser unheiligen Allianz zeigt sich in einer Kette historischer Fakten. Dazu gehört die Tatsache, dass Großbritannien im vorisraelischen Palästina eine Politik betrieben hat, die nach psychologischen Regeln zu gar keinem anderen Resultat führen konnte als zu dauerhaften Spannungen zwischen Arabern und Juden. Der damalige Führer der Arabischen Liga, Azzam Pasha, hatte den Zionisten bereits 1947, über ein halbes Jahr vor der Gründung Israels, einen Krieg um Palästina mit entsetzlichen Massakern angekündigt.

Der dann 1948 gestartete Angriffskrieg hatte jedoch statt des vorgesehenen Massakers an Juden ein arabisches Flüchtlingsproblem zur Folge, weil sich die Siedler erfolgreich verteidigen konnten. Die UNO hat den sechs arabischen Angreiferstaaten ohne Notwendigkeit die Verantwortung für die Aufnahme und Integration der damals nur 730.000 Flüchtlinge durch Bau von Flüchtlingslagern vorschnell abgenommen (zum Vergleich: das viel kleinere Deutschland hat direkt nach dem Zweiten Weltkrieg etwa 14 Millionen aus seinen ehemaligen Ostgebieten vertriebene Flüchtlinge aufgenommen und innerhalb weniger Jahre integriert). Das Resultat der UN-Politik war, dass heute 6 Millionen Nachkommen und Nachkommen der Nachkommen dieser Geflohenen noch immer als Kostgänger der UNRWA mit ererbtem “Flüchtlingsstatus” die seither ständig erweiterten Lager bewohnen. Die explosive Situation in diesen Lagern war infolge des exorbitanten demographischen Wachstums und der durch die UNRW betriebenen Radikalisierung wesentlich an der Auslösung der Bürgerkrieges im Libanon (1975-1990) beteiligt – und damit an der Umwandlung dieses vormals überwiegend christlichen Landes in ein islamisches.

Moralisch klare und konsistente Positionierung tut not

Der Libanon kann dabei symbolisch für den gesamten arabischen Raum stehen: Dort ist der Anteil der Christen infolge Benachteiligung und Verfolgung überall rückläufig. Von den jüdischen Bewohnern wurden sogar fast alle, etwa 900.000, unter entschädigungsloser Enteigung ausgewiesen. Die UNO hat durch eine Unzahl unfairer und nachweislich gegen Prinzipien der eigenen Charta verstoßender Resolutionen den Islamisten den Rücken gestärkt und diese so zu einem endlosen Revanchismus aufgestachelt, der bis heute in bereits vierter Generation anhält und mit der – im Zuge der Flüchtlingsbewegungen überall im Westen verbreiteten Palästinenser und Hamas-Sympathisanten – auch außerhalb des Nahen Ostens zunehmend militante Züge trägt.

Es ist an der Zeit, dass die Bürger der freiheitlichen Zivilisation ihre bedrohte Situation und deren Urheber erkennen und ihre Politiker dazu bewegen, ihre Freiheit, ihre Rechte und ihre Sicherheit endlich mit adäquaten Mitteln zu verteidigen. Das bedeutet vor allem, moralisch klar begründete Positionen zu beziehen und diese konsistent zu halten. Dazu müssen die Politiker von den demokratischen Bürgern angehalten werden, die sich ihrerseits von Zuschauern zu friedlichen, aber engagierten und couragierten Verteidigern ihrer Freiheit entwickeln müssen. Der große Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King hatte vor den Folgen feiger Passivität mit folgenden Worten gewarnt: “In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.”

Das Versagen der westlichen und christlichen Gemeinschaft

Wie höchst aktuell diese Mahnung gegen Feigheit und Ignoranz ist, zeigt eine kürzlich veröffente Meldung aus dem inzwischen von pro-türkischen Milizen kontrollierten Syrien: “Since Ahmed Al-Sharaa… assumed power in Syria, Christians there have been subjected to… murder, forced displacement, and coercion into converting from Christianity to Islam under the threat of terror and violence. Christian families are being expelled from their homes, their properties are being seized, … homes are being set on fire, and churches are being converted into mosques…” (“seit Ahmed Al-Sharaa… an die Macht gekommen ist, sind Christen Mord, gewaltsamer Umsiedlung und erzwungenem Konvertieren zum Islam unter Terror und Gewalt ausgesetzt. Christen werden aus ihren Häusern vertrieben, ihr Eigentum wird beschlagnahmt, … Häuser werden angezündet und Kirchen in Moscheen verwandelt…”).

Und weiter heißt es da: “These crimes are being committed… while Western nations and the global Christian community… (are) failing to take any serious action…“. (“Diese Verbrechen geschehen… während westliche Nationen und die weltweite christliche Gemeinschaft… darin versagen, ernsthafte Schritte zu unternehmen.”).