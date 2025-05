Das Allheilmittel ist gefunden!

Seit Alters streben die Menschen nach der alles heilenden Arznei, nach dem Jungbrunnen, der Quintessenz (dem “fünften Element”) und dem Stein der Weisen. Ganze Heerscharen von Philosophen, Allchemisten und Quacksalbern haben danach geforscht. Schwarzmagier haben dafür allerlei Rituale mehr oder weniger wirksamer Natur durchgeführt und Priester haben dafür gebetet. Das Ergebnis war bis vor gar nicht allzu langer Zeit eher durchwachsen: Die Menschen werden nach wie vor krank und alt und es ist auch nicht gelungen, die Verblödung der dumpfen Massen zu stoppen und umzukehren.

Die Bundestagswahlen in Buntland, die seit Beginn des Jahrtausends eine Mehrheit für die SED 2.0 ergaben, sind dafür Beleg genug. Doch vor einigen Jahren geschah das völlig Unerwartete: Eine Bundesregierung, geführt von äußerst pfiffigen und im Geiste extrem wendigen Ideologen, fand das, wonach Mediziner, Schwindler, Scharlatane, Quacksalber, Dilettanten, Druiden, Priester und alle anderen Kurpfuscher vergebens strebten: Die Panazee der Glückseligen, das Arkanum der Verstrahlten: Demos gegen Rechts!

Demos gegen Rechts – es braucht nicht mehr!

Noch nie war es einfacher, gesellschaftliche Probleme zu adressieren und in tänzelnd wohlgemutem Singsang aufzulösen! Dabei ist es völlig gleichgültig, um welche Probleme es geht – alles löst sich in Wohlgefallen auf. Es gilt nur einige wenige Voraussetzungen zu erfüllen: Die Teilnehmer an einer solchen Demo müssen frisch geimpft sein, dem Regenbogen huldigen und als Mitarbeiter oder Geldempfänger einer x-beliebigen NGO auf Kosten der Steuerzahler leben. Ein bisschen Selbsthass, Migrationsverliebtheit und eine gesunde Todessehnsucht zählen ebenfalls zu den grundlegenden Anforderungen. Dann kann nichts mehr schiefgehen, und jede Demo wird zum vollen Erfolg! Mitläufertum in bester deutscher Tradition eben.

Die Demos gegen Rechts sind auch im Hinblick auf die Umweltbilanz beispielgebend: Die Schilder, mit denen man im Rahmen des “Tanz-und-sing-dich-durch-deine-Stadt”-Marsches wedelt oder die man einfach nur hochhält, sind beliebig austauschbar und wiederzuwenden – denn die Parolen passen bei jeder Demo. Nichts muss neugemacht werden, nichts muss ersetzt werden. Das spart CO2 und Wasser in Form von Papier und Karton, Holzstielen, Polyvinylchlorid, selbstklebendem Vinyl, Leinwand und Druckerpatronen sowie Filzstiften.

Welches Problem hätten’s denn gerne?

Und, noch besser: Dank der intellektuellen Brillanz der Ampeldumpfbacken gibt es kein Problem, dass nicht durch eine Demo gegen Rechts gelöst werden könnte. Sie leiden unter optischer und Geruchsbelästigung durch Müll auf der Straße, der von kultursensiblen Rotationseuropäer_Innenden liebevoll zentral auf dem Bürgersteig vor Ihrem Hauseingang drapiert oder aufgehäuft wird – was tun? Sie kennen die Antwort! Oder: Sie sind bestürzt ob der Messergewalt auf deutschen Straßen und betrauern die vielen Opfer – warum nicht auf einer Demo gegen Rechts ein Verbot von Messern, Straßen oder Kindergärten fordern? Damit tun Sie nicht nur Ihren Unmut kund, sondern geben auch konkrete Hilfestellung für mögliche Maßnahmen der Verwaltung!

Hat ihre Lieblingsfußballmann_Innen_dingsbumsschaft am Wochenende ein Spiel verloren, und gab es danach eine kleine non-verbale Auseinandersetzung mit gegnerischen Fans, in deren Verlauf Sie ordentlich eine aufs Maul bekommen haben – was tun? Heulen und zu Mami rennen, oder etwa Anzeige erstatten bei der martialisch kostümierten Karnevalstruppe in Diensten der durch Abgesandte von Blackwater (respektive neuerdings von Academi) gelenkten Staatsmacht, formerly known as “Polizei” ? Das ist der Mühe nicht wert… eine Demo gegen Rechts allerdings schon! Sie dürfen nur die passenden Schilder zu Hause nicht vergessen.

Weltkriege und Wirtschaftskrise

Die Führer der Welt müssen für Big Pharma und den Militärischen-Industriellen Komplex, wie eigentlich fast immer in der Geschichte, Geld generieren. Und das geht am besten dadurch, das man einen Krieg vom Zaun bricht oder einen bestehenden irgendwo anders eskaliert, und zwar ungeachtet dessen, was die Bevölkerungsmehrheit will. Der Aktienkurs von Rheinmetall muss schließlich steigen! Die Kollateralverluste auf Seiten des kleinen Mannes sind vernachlässigbar; schließlich geht es hier um Höheres – eben um die Gewinne von Rüstungskonzernen und die Dividenden der Aktionäre! Das bisschen Wirtschaftskrise, die inszeniert wird, um die Notwendigkeit eines Krieges zu untermauern, ist dabei in Kauf zu nehmen. Wehren Sie sich daher! Gehen Sie auf die Straße! Ihr Protest gegen Rechts macht in diesem Zusammenhang extrem Eindruck auf die Marionetten in den Parlamenten!

Es gibt allerdings ein Problem, das auch durch Demos gegen Rechts nicht gelöst werden kann: Der Mensch altert, und so altern auch die Omas gegen Rechts, die Blasenkatheterträger gegen Rechts und die Pensionierten Lehrer und Beamten gegen Rechts. Mittelfristig ist also mit einem Ausfall dieses Protestklientels zu rechnen. Wie kann, wie soll es daher weitergehen? Vielleicht weisen uns die Worte von Herrn Robert Zimmermann die Richtung: “The answer, my friend, is blowing in the wind…”