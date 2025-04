Das ARD-Sprachregime im Wochenrückblick: Show mit Didi, Talk mit Joschka

Am vergangenen Wochenende hat die ARD in zwei ausgestrahlten TV-Sendungen demonstriert, wo das Sprachregime des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Einsatz kommt und was es damit auf sich hat: Zum einen seichte Unterhaltung zwecks Verdummung der Bürger, zum anderen einseitige Talkshows zu deren (Um-)Erziehung. Ob diese Art von Fernsehen dem Rundfunkstaatsvertrag entspricht, der die zwangsgebührenfinanzierten Sender eigentlich zu bildungsfördernder und ausgewogener Berichterstattung verpflichtet, erscheint fraglich.

Zunächst zur seichten TV-Sendung: Am vergangenen Samstag wurde ab 20.15 Uhr „75 Jahre ARD – Die große Jubiläumsshow“ ausgestrahlt. Uber etwas mehr als drei Stunden hinweg dürfen prominente abgehalfterte und Alt-Stars wie Iris Berben, Dagmar Berghoff, Maria Furtwängler, Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Miroslav Nemec, Ulrike Folkerts, Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Charles Brauer, Ulrich Wickert, Jens Riewa, Esther Sedlaczek, Alexander Bommes, Lea Wagner, Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Sepp Maier, Dieter Hallervorden, Carolin Kebekus, Jürgen von der Lippe, Paola Felix, ESC-Gewinnerin Nicole, Hinnerk Schönemann, Jana Klinge, Patrick Duffy , Florian Silbereisen, Katarina Witt, Torsten Sträter, Marie-Luise Marjan und Ingo Zamperoni sich selbst im Rückblick nochmal feiern. Wie hoch die Gage für jeden dieser Show- und TV-Veteranen wohl war?

Tabuisierung von Wörtern und Begriffen

Nur einer hatte dabei den Mut, das Sprachregime des ÖRR zu thematisieren – sprich, auf die Regulierung des allgemeinen Sprachgebrauchs durch Umformulierungen (etwa Gender-Sprech) sowie die Tabuisierung von Wörtern und Begriffen einzugehen: Didi Hallervorden. Der inzwischen 89-jährige Satiriker nahm sich die Freiheit, bei der Wiederaufführung seines legendären Sketches „Palim palim“ als Sträfling über den Grund seiner Inhaftierung zu klagen: „Mann, Mann, Mann, du. Knast, du. Wenn ick det gewusst hätte, dat man det nicht mehr sagt, ,Zigeunerschnitzel‘ und so, und ,Negerkuss‘ und so, Indianer und Cowboy kann man auch nicht mehr spielen. Wusste ich doch nicht, verstehste?“ Eine geistreiche, pointierte und vor allem treffende Spitze gegen das Wording der gebührenfinanzierten Medien.

Die Medien sind entsetzt: Wie kann so etwas gesendet werden? Wo bleibt die Moral? Warum hat die ARD diesen Satz mit den unsäglichen Tabuwörtern nicht herausgeschnitten – schließlich war die Jubiläumssendung doch vorab aufgezeichnet worden? Die ARD plötzlich ganz ohne Sprachzensur?!? Ein Lapsus – oder ein Bonbon für die noch verbliebene treue Fernsehzuschauerschaft? Michael Esders hat 2020 in seinem Standardwerk „Sprachregime – Die Macht der politischen Wahrheitssysteme“ beschrieben, dass das Ziel der Sprachumdeutungen durch Medien und Politik die Verinnerlichung des Neusprechs ist, also die Einübung in die freiwillige Unterwerfung. Der Bürger als Untertan. Denn wer über die Worte herrscht, herrscht über das Innerste des Menschen – seine Psyche. Und wer Worte verbietet, verbietet letztendlich auch das Denken.

Bei Miosga läuft alles auf Krieg hinaus

Von dieser ersten, eher seichten TV-Sendung nun zur zweiten einseitigen TV-Sendung: Tags darauf, am vergangenen Sonntag, war ab 21.45 Uhr „Caren Miosga“ in der ARD zu sehen, in der die Moderatorin diesmal eine Stunde lang in erster Linie den Bundesaußenminister a.D. Joschka Fischer (Grüne) zum Thema „Müssen wir uns für Krieg rüsten, um Frieden zu sichern?“ interviewte. Miosga stellt an den “Mannweibischen” (so charakterisierte Michael Klonovsky Fischer einst treffend) in puncto Kriegstüchtigkeit die ungeheuerliche Frage: “Das liegt nicht in unserer DNA, oder lag lange nicht in unserer DNA… da lag Pazifismus… Wie können wir diesen Code schneller überschreiben?“ Aha. Pazifismus und Friedensorientierung sind also nur ein “Code”, der gelöscht und ersetzt werden muss durch etwas anderes: Durch Kriegsbegeisterung. Es scheint, dass „unsere“ (deutsche) seit dem Zweiten Weltkrieg neugefundene und in drei seitherigen Generationen tief verwurzelte Wertsetzung mittlerweile wertlos geworden ist – jedenfalls gemäß Selbstlegitimierung dieser ARD-Moderatorin beziehungsweise des ÖRR.

Miosgas Suggestivfrage insinuiert, dass in EU-Europa alles auf Krieg hinausläuft und die Entscheidungen hierzu längst gefallen sind. Es geht nur noch darum, wie man möglichst schmerzlos den “Code schneller überschreiben“ kann; eine furchterregende Argumentation der ARD-Moderatorin, zudem in einer derart einseitigen Sendung mit ausgerechnet Joschka Fischer als ungedientem Kriegsbefürworter, der während seiner Amtszeit mit der NATO-Bombardierung von Serbien unter deutscher Beteiligung keine Probleme hatte und jetzt wegen der grotesken „Putin will nach Berlin“-Propaganda für Taurus gegen Russland und für die Bundeswehr in der Ukraine plädiert. Alle von Miosga in ihrer Sendung angesprochenen Experten sind pro Krieg; sogar Kinder und Schüler stimmen ein.

Neuer Militarismus

Wenn von Caren Miosga schon keine “Lumpen-Pazifisten” (so de “Spiegel”) eingeladen werden – warum dann nicht wenigstens Konfliktforscher wie Michael Brzoska, Christian Hacke und Johannes Varwick, oder Militärexperten wie Nato-General Harald Kujat, General Erich Vad , General Reiner Schwalb, oder der Schweizer Jacques Baud? Oder warum kein Pro- und Kontra-Format? Weil es hier nicht um offene Debatte und Diskurs geht, sondern und Propaganda und Stimmungsmache. Wieder wird deutlich, wie sehr sich der ÖRR von seiner ursprünglichen Aufgabe der Aufklärung, Bildung und ausgewogenen Berichterstattung verabschiedet und dem neuen Kernanliegen des Nudging zugewendet hat.

Teuer produzierte Unterhaltungssendungen (Shows, Krimis) mit nicht selten ebenfalls weltanschaulicher Note treten an die Stelle von Bildungsfernsehen, außerdem wird den Bürgern durch die Fernseh- (ARD, ZDF) und Radioprogramme (Deutschlandfunk, Deutsche Welle) eine ungebetene Erziehung zuteil: Weg von Pazifismus und Ausgleich, hin zu Bellizismus, zu Kriegstüchtigkeit und neuem Militarismus. In Deutschlands Medien triumphiert, ebenso wie in der Politik, inzwischen die Kriegsrhetorik über Besonnenheit, Eintreten für Diplomate und friedliche Lösungen. Wurden die Bürger als Souverän vom Staat als ihrem Dienstleister eigentlich jemals gefragt, ob sie das wollen?