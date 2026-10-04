Das aufsässige Frankreich

Der Titel dieses Artikels ist die deutsche Übersetzung von “La France insoumise” (LFI), dem Namen der linksradikalen Partei des französischen Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon. Das LFI spielt eine maßgebliche Rolle bei den landesweiten Unruhen in unserem westlichen Nachbarland, die zunächst als Schülerproteste begannen und dann in den letzten Tagen an zahlreichen Orten die Schwelle zu massiver Gewalt überschritten. In der deutschsprachigen Gegenöffentlichkeit wurden diese Ereignisse zuletzt – wie ich meine, etwas vorschnell – vielfach als Vorstufe zu einem letztlich unvermeidlichen ethno-religiösen Bürgerkrieg zwischen muslimischen Einwanderern und der europäischen Stammbevölkerung dargestellt. Ich möchte hier versuchen, bei der Ursachenforschung etwas tiefer zu gehen und dabei auch die Frage zu beantworten, ob sich die französischen Ereignisse als ein Vorzeichen zukünftiger Entwicklungen in Deutschland verstehen lassen.

Es ist klar, dass nicht nur in Frankreich Linksextremismus und Islamismus häufig eine unheilige, in sich zutiefst widersprüchliche Allianz eingehen, die man links des Rheins mit der Wortschöpfung islamogauchisme bedacht hat. Diese Etiketten sollten aber nicht dazu führen, dass jegliche Proteste in ihrem Namen von eher rechtsgerichteten Oppositionellen reflexhaft verdammt werden. Gewalt darf und soll hier nicht irgendwie gerechtfertigt werden, aber auch „uns“ ist in aller Regel das Gefühl keineswegs unbekannt, dass ein zutiefst korruptes und gescheitertes „System“ zerschlagen und durch etwas radikal Neues ersetzt werden müsste. Manchmal äußert sich diese Gefühlslage als Hass auf einen heuchlerischen und in der Praxis völlig unmoralisch agierenden „Westen“ insgesamt. Dieser Selbsthass ist der Stimmung muslimischer Radikaler gar nicht so unähnlich, und auch auf der politischen Rechten gibt es eine Sehnsucht nach umstürzlerischen Massendemonstrationen, denen in der Realität in den letzten Jahren aber meistens nur kleine Häuflein von Aufrechten gegenüberstanden, die sich tatsächlich angesichts übermächtiger Gegenproteste auf die Straßen und Plätze wagten. Das Demonstrieren liegt eben den Linken viel mehr im Blut als den Rechten. Es ist deshalb keine müßige Frage, ob bei den französischen Unruhen nicht vielleicht auch Anliegen vertreten werden, mit denen man sich auch jenseits des links-islamistischen Spektrums identifizieren könnte.

Soldarisierung mit antiwestlichen Bestrebungen

Ein solches Anliegen liegt mit Sicherheit in der leidigen Palästina-Frage, die mit all ihren Parolen und Symbolen auch bei den gegenwärtigen Unruhen in Frankreich eine nicht geringe Rolle spielt. Ich bleibe hier bei meiner Israel-freundlichen und vor allem jeglichem Antisemitismus zutiefst abgeneigten Einstellung, aber unter Umständen habe ich angesichts meines schon fortgeschrittenen Alters bisher einen wesentlichen Punkt übersehen: Für heutige Jugendliche und junge Erwachsene könnten „Palästina“ und „Gaza“ zu ähnlichen Chiffren werden, wie es vor langer Zeit „Vietnam“ für die 1968er-Generation war. In beiden Fällen geht beziehungsweise ging es nämlich um einen Westen, der im vorgeblichen Kampf für seine Ideale ebendiese Ideale zutiefst verrät und dadurch böse wird. Dadurch kann sehr leicht ein jugendlicher Gerechtigkeitssinn entflammt werden, was dann zu einer Bereitschaft führt, sich offen mit antiwestlichen Bestrebungen zu solidarisieren. Eine solche Sicht auf den Nahen Osten existiert durchaus auch unter Rechten. Man sollte nicht von einem israelischen „Genozid“ reden und damit, gewollt oder ungewollt, NS-Verbrechen verharmlosen, aber in Gaza, dem Westjordanland und im Libanon sind Schandflecken entstanden, die das Gesicht des Westens umso mehr entstellen müssen, je länger der gegenwärtige Nahostkrieg andauert. Kein noch so schlimmes Verbrechen palästinensischer Terroristen kann es rechtfertigen, das palästinensische Volk dauerhaft zu Gefangenen in ihren Siedlungsgebieten zu machen oder es gar gewaltsam aus diesem Land zu vertreiben. Wenn die französischen Protestierer auf diese Probleme aufmerksam machen, kann man ihnen dies kaum verübeln.

Ein weiterer Themenkomplex, der bei den französischen Unruhen sicherlich eine Rolle spielt, ist die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Frankreich nimmt hier fast im gesamten Westen eine Sonderrolle ein, denn es hat dort nie durchgreifende marktliberale Reformen gegeben, wie sie etwa im Vereinigten Königreich schon unter Margaret Thatcher in den 1980er Jahren stattfanden, in Deutschland nach 2003 im Zuge der „Agenda 2010“ von Gerhard Schröder und dann in ganz Südeuropa im Gefolge der Eurokrise von 2010. Die Franzosen hingegen protestierten vehement und erfolgreich schon gegen relativ geringe Einbußen wie etwa eine aus deutscher Sicht lächerliche Erhöhung des Rentenalters, die Präsident Emmanuel Macron zwar im Jahre 2020 gegen große Widerstände durchsetzte, aber im vergangenen Jahr nach dem Verlust seiner Parlamentsmehrheit wieder zurücknehmen musste. Die Folge davon ist, dass Frankreich mit einer absurd hohen Staatsquote am Bruttoinlandsprodukt und einem völlig überfetteten Sozialstaat langsam, aber stetig in eine schwere Schuldenkrise taumelt. Die jährlichen Ausgaben für den Schuldendienst liegen schon heute bei etwa 100 Milliarden Euro, und das bei einem deutlich niedrigeren Volkseinkommen als in Deutschland. Es ist jedoch fraglich, ob eine radikale Sparpolitik, wie sie etwa Premierminister Lecornu mit seinem Haushaltsentwurf für 2027 anstrebt, die Dinge wirklich besser machen oder stattdessen die Bevölkerung endgültig in Armut abstürzen lassen würde.

Venezolanische Zustände?

Man sollte bei diesem Thema nicht der Versuchung erliegen, aus dem deutschen Glashaus heraus Steine in Richtung Frankreich werfen zu wollen. Nach den Schuldenorgien seit Beginn der Amtszeit von Bundeskanzler Friedrich Merz sehen die deutschen Staatsfinanzen, zumindest auf kürzere Sicht betrachtet, noch schlechter aus als die französischen. Darüber hinaus zeigen die jüngsten Wahlergebnisse und Umfragen, dass das bundesdeutsche Wahlvolk nicht bereit ist, soziale Kürzungsprogramme zu schlucken, denen keinerlei Entlastungen bei Steuern und Abgaben gegenüberstehen. In Deutschland könnte es mittelfristig zu einer ähnlichen Entwicklung kommen, wie sie bei den gegenwärtigen französischen Unruhen sichtbar wird: Die allgemeine Stimmung würde dann in eine Richtung kippen, in welcher der vollständige Erhalt des Sozialstaates um jeden Preis gefordert wird, was dann nur noch mit einem Angreifen der volkswirtschaftlichen Substanz umzusetzen wäre und letzten Endes in einem Zustand enden muss, wie er heute in Venezuela herrscht.

Die Forderung, Erbschaften und Vermögen höher zu besteuern, hört sich zwar zunächst gut und gerecht an, aber in der Praxis enteignet man dadurch Sparguthaben aus besseren Zeiten, die heute vielfach der im Berufsleben stehenden Generation noch ein einigermaßen gutes Leben ermöglichen. Die heute 15-Jährigen werden allerdings voraussichtlich weder viel Geld erben noch gut verdienen, und so ist es kein Wunder, dass diese Altersgruppe für die Versuchung eines eigentlich längst katastrophal gescheiterten Sozialismus empfänglich wird. Dazu kommt, dass den heutigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch weitere riesige Altlasten aufgeladen werden, die frühere Generationen sehenden Auges hinterlassen haben: Die Umwelt- und Klimakrise, die Notwendigkeit, ihre Staaten wieder mit der Waffe in der Hand zu schützen, Pflege- und Krankheitslasten einer zahlenmäßig stärkeren Elterngeneration und nicht zuletzt eine ethnisch und religiös zutiefst zerklüftete Gesellschaft jenseits des Jahres 2050. Ich kann es keinem jungen Menschen verübeln, wenn er angesichts solcher Zukunftsaussichten heute wütend auf die Straße geht.

Wo der “islamogauchisme“ im Vorteil ist

Es scheint mir angesichts der französischen Unruhen auch interessant zu sein, revolutionäre Politikansätze von links und rechts miteinander zu vergleichen. Eine Revolution von rechts müsste ihren Ursprung darin nehmen, dass die als Abstammungsnationen verstandenen europäischen Völker ihre demokratische Selbstbestimmung in einer Art Befreiungskampf gegen die Migranten durchsetzen, die dann entweder remigrieren müssten oder nur noch als Residenten minderen Rechts in Europa bleiben könnten. Eine Entwicklung in diese Richtung ist auch durchaus sichtbar, wie es nicht nur die jüngsten Wahlerfolge der AfD zeigen. Eine große Zahl von Einheimischen will ihre Länder nicht auf Dauer mit den seit 2015 aus dem Mittleren Osten und Afrika eingewanderten Menschen teilen. Der Widerstand richtet sich dabei weniger gegen das Asylrecht als solches, sondern gegen eine massenhafte Einbürgerung von Fluchtmigranten schon nach wenigen Jahren, und dieser Punkt ist von der etablierten Politik sträflich unterschätzt worden. Es ist nämlich in der Tat so, dass eine substantielle ethnische Veränderung des deutschen Volkes als Verfassungsgeber (Präambel und Artikel 146 des Grundgesetzes) eigentlich die erklärte Einwilligung des „alten“ Volkes durch eine Volksabstimmung voraussetzen müsste. Dennoch hat eine revolutionäre Haltung, die sich konfrontativ gegen Migranten richtet, einen entscheidenden Nachteil: Sie ist exklusiv, und muss deshalb die Bevölkerung spalten, anstatt sie zu einem einzigen demokratischen Staatsvolk zusammenzuführen.

Der “islamogauchisme” besitzt an dieser Stelle einen wesentlichen Vorteil: Diese Bewegung ist inklusiv und vermag zumindest theoretisch durch einen gemeinsamen, sozialen und demokratischen Impuls die muslimischen Migranten mit in ein neues revolutionäres Staatsvolk hineinzuführen. Diese Möglichkeit wird von „Identitären“ und „völkischen Nationalisten“ meistens übersehen, weil sie einem verkürzten Verständnis von „Volk“ erliegen. Es ist nämlich keineswegs so, dass die Abstammungsnation immer schon von selbst eine politisch wirksame Gemeinsamkeit erzeugt, die im Nachkriegsdeutschland nur mittels der „Re-education“ durch die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges und einen damit verbundenen „Schuldkult“ verschüttet wurde. Stattdessen muss sich das Volk zunächst einmal selbst als einer politischen Kraft bewusst werden, bevor es tatsächlich als eine solche handeln und dadurch zu einer demokratisch selbstbewussten Nation werden kann. In der Tat sind fast alle westlichen Demokratien aus revolutionären „Urereignissen“ entstanden, in denen bis dahin nur von Fürsten verwaltete Bevölkerungen Selbstbestimmung für sich einforderten und so gleichzeitig Demokratie und nationale Souveränität erkämpften. Es gibt dabei zahlreiche Fälle, in denen das so entstandene Staatsvolk eben keine Abstammungsnation war: Die USA und andere anglophone Staaten in Übersee, aber auch die Schweiz und Belgien.

Urerignisse zur Überwindung der Demokratiekrise

Es scheint so, als ob wir zur Überwindung der heute allgemein im Westen grassierenden Demokratiekrise neue solche Urereignisse bräuchten. Dabei gibt es, wie wir gesehen haben, neben der exklusiven, gegen die Massenmigration gerichteten Variante, auch eine inklusive, die zu einer wirklichen Integration der Migranten in neuartige, multiethnische Staatsvölker führen könnte. Vielleicht lassen sich die französischen Unruhen weniger als ethno-religiöser Konflikt verstehen, sondern als ein Ansatz zu genau einer solchen Entwicklung, die gleichzeitig Demokratie, soziale Gerechtigkeit und einen wiedergewonnenen inneren Frieden mit sich bringen könnte.

Dies sind natürlich sehr weitreichende Visionen, die weit über die gegenwärtigen Ereignisse in Frankreich hinausgehen. Wie sich diese Ereignisse in den nächsten Tagen weiterentwickeln, kann man zunächst einmal nur abwarten. Es könnte aber sein, dass sich in unserer unmittelbaren Gegenwart der Hauptakzent progressiver gesellschaftlicher Bewegungen zunächst fast unmerklich, aber dann doch irgendwann deutlich spürbar von rechts nach links verschiebt. In Frankreich könnte 2027 der neue Präsident durchaus Jean-Luc Mélenchon heißen. In Spanien demonstrieren in diesen Tagen Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen friedlich gegen Wohnungsnot und zu hohe Mieten. In Deutschland hat es die Linkspartei mit ihrem fulminanten Berliner Wahlsieg unversehens geschafft, sich neben der AfD als eine zweite systemverändernde Kraft zu etablieren, der vor allem in den Großstädten die politische Zukunft zu gehören scheint.

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Gerade dort, wo die multikulturelle Gesellschaft heute schon keine wahlweise frohe oder düstere Zukunftsvision ist, sondern gelebte Realität, scheint nämlich gerade nicht die Überzeugung vorzuherrschen, dass die Stammdeutschen gegen die Migranten um ihr kulturelles Überleben kämpfen müssten. Dies ist im Übrigen auch ein sehr starkes Argument gegen einen Durchmarsch der AfD hin zu absoluten Mehrheiten. Die Städte mit ihren großen Wählermengen werden von der politischen Rechten nur äußerst schwer zu erobern sein. In den USA wird sich schließlich bei den Wahlen von 2028 schon eine ganz andere, weit in die Zukunft verweisende Frage stellen: Was kommt nach dem Rechtspopulismus? Weil es im Moment weder nach einer großartigen Erfolgsbilanz der zweiten Trump-Präsidentschaft noch nach einer Renaissance der „konventionellen“ Republikaner und Demokraten aussieht, könnte der sozialistische Flügel der Demokraten dann die Macht in Washington übernehmen. Die Wahl des typischen islamogauchiste Zohran Mamdami zum New Yorker Bürgermeister wäre dann (ähnlich wie Elif Eralp als Regierende Bürgermeisterin von Berlin?) nur ein Vorzeichen viel größerer tektonischer Machtverschiebungen im gesamten Westen gewesen. Warten wir gespannt auf das weitere Schicksal des „Aufsässigen Frankreich“ und andere kommende Entwicklungen!