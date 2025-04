Das Bargeld bleibt: Norwegen und Schweden machen es vor

In Norwegen wurde 2024 ein Gesetz beschlossen, wonach jeder Bürger das Recht haben muss, mit Bargeld zu zahlen; bis zu 20.000 Kronen pro Kauf, also rund 1.750 Euro, müssen dort verpflichtend für jeden Händler auch in bar akzeptiert werden. Und zwar nicht einmal pro Tag, sondern bei jedem einzelnen Einkauf. Diese Entscheidung erweist sich zunehmend als bedeutsame politische Richtungsänderung: Während in Deutschland immer mehr Menschen zur Kartenzahlung gezwungen werden, schützt Norwegen ganz offiziell die Freiheit, bar zu zahlen.

Auch Schweden, lange als bargeldloses Vorzeigeland bewundert, denkt um: Die Zentralbank empfiehlt dort nun, dass Supermärkte, Apotheken und Tankstellen wieder Bargeld annehmen müssen. Wo man einst stolz verkündete, dass das Bargeld bald Geschichte sei und elektronischen Zahlungsmitteln die alleine Zukunft gehöre, kehrt nun die Einsicht zurück, das Bargeld keine Altlast oder kein Institut von gestern ist. Es ist ein volkswirtschaftliches Rückgrat.

Bargeld ist Privatsache!

Was ich kaufe, geht niemanden etwas an. Ob Buch, Zeitung oder eine Flasche Wodka – das hat weder den Zahlungsdienstleister noch die Bank noch den Staat zu interessieren. Auch nicht den Algorithmus im Hintergrund, der dann bei zehn Flaschen Weinbrand pro Monat vor einer Kreditvergabe warnt, oder – China lässt grüßen – soziale Kontrolle ausübt, mir Kontingente für Reisen oder Sprit zuweist, die durch meinen CO2-Ausstoß limitiert sind oder gar bei unliebsamen Meinungsäußerungen das Konto sperrt.

Auch wenn ich meinem Automechaniker “bar Kralle” einen kleinen Schein für gute Arbeit zustecke, ist das meine Entscheidung! Bargeld bedeutet Schutz der Privatsphäre – und das ist ein Wert, den man nicht digitalisieren kann. Und: Bargeld funktioniert auch bei Stromausfall. Es braucht kein Netz, kein Passwort, keine Zustimmung eines Dritten. Es ist Selbstbestimmung und Mündigkeit – und Freiheit zum Mitnehmen.

Deutschland geht noch immer den falschen Weg

Während also Schweden und Norwegen aus Erfahrung klüger wurden, verschärft Deutschland den Druck auf Bürger und Händler: Immer mehr Geschäfte wollen kein Bargeld mehr annehmen. Kartenzahlungen werden überall als bequem und verlässlicher gepriesen – obwohl eigentlich das Gegenteil zutrifft. Die Gebühren dafür zahlen die kleinen Betriebe – und erhöhen die Preise entsprechend.

Wir müssen diesen Irrweg nicht erneut betreten, den zwei moderne skandinavische Länder bereits gegangen sind. Es sollte uns zu denken geben, dass sie zurückgekehrt sind – nicht aus Nostalgie, sondern aus Verantwortung gegenüber den Bürgern und der Freiheit.

Bargeld schützt vor Schulden

In den USA hat sich der allzu sorglose Umgang mit Kreditkarten längst gerächt. Kreditkartenschulden haben dort historische Höchststände erreicht: Laut Federal Reserve beliefen sich die gesamten Kreditkartenschulden im Dezember 2024 auf 1,21 Billionen US-Dollar. Pro Person sind das im Schnitt über 6.500 Dollar. Die Zinssätze liegen bei über 20 Prozent.

Bargeld schützt. Wer es nutzt, behält die Übersicht. Keine heimlichen Gebühren, kein Ratenkauf mit Spätfolgen. Wer bar zahlt, bleibt wach! Halten wir uns doch einfach an Martin Luther: “Was du kaufest, zahle bar. Was du redest, mache wahr.” Dieser Satz hat bis heute Bestand. Bargeld ist Ehrlichkeit. Bargeld ist Selbstkontrolle. Bargeld ist Würde – geprägte Freiheit.