Das Bildungsniveau ist immer noch nicht tief genug: Rheinland-Pfalz schafft unangekündigte Schultests ab

Ich erinnere mich gut an meinen ehemaligen Geschichtslehrer, der uns Schülern die Schweißperlen auf die Stirn trieb, setzte er doch fast ausschließlich auf unangekündigte Klassenarbeiten. Man konnte nahezu ständig damit rechnen, über das im Unterricht erlangte Wissen schriftlich abgefragt zu werden. Doch gerade weil diese Unberechenbarkeit bestand und man immerzu auf eine solche Prüfung gefasst sein musste, hatte es sich schließlich bald zur Normalität und Routine gemausert, die Inhalte der vergangenen Stunden zu rekapitulieren und immer parat zu haben. Besonders schlecht fielen die Resultate in den unangekündigten Tests deshalb nie aus, der Notenspiegel war durchschnittlich, aber immerhin. Und je üblicher diese Praxis des Lehrers wurde, umso weniger Klagen gab es über diese Methodik, auch wenn sich so manche Eltern über den (selbst für damalige Verhältnisse ziemlich rückwärtsgewandt wirkenden) Pädagogen empörten. Zumal er die Ausnahme in einer Zeit sich bereits allmählich zur Laissez-Faire-Mentalität wandelnden Vorstellung über moderne Erziehung verkörperte. Insbesondere auch jüngere Kollegen unseres Geschichtslehrers wollten schon damals nichts davon wissen, ihre Schützlinge in einem unerwarteten Moment mit einer überraschend angesetzten Klausur zu konfrontieren, denn es war bereits üblich geworden, dem lernenden Proletariat mit einem lange zuvor angekündigten Termin die Chance zu geben, sich ganz gezielt auf die Abfrage vorbereiten zu können, sogar das Thema der Arbeit wurde thematisch so eingeengt, dass man den Lernaufwand entsprechend “planen“ und rationalisieren konnte. Was am Ende die bessere Methode war, mag jeder für sich selbst beantworten.

Die Frage, ob es zu brachial, konservativ und überholt ist, vorher nicht bekanntgegebene Tests spontan durchzuführen, hat man sich offenbar auch in Rheinland-Pfalz gestellt – und dort ganz so beantwortet, wie es zu erwarten war im heutigen linken Bildungssystem, das größtmögliche Rücksichtnahme auf die Gefühle und Sensibilitäten der Schüler nimmt (außer bei Corona, als all das ausgesetzt wurde): Der dortige SPD-Bildungsminister Sven Teuber hat dieses “Relikt aus alten Zeiten” nunmehr abgeschafft und unangekündigte Tests verboten. Die Begründung: Man wolle so “eine neue Lern- und Prüfungskultur“ etablieren. In einem Schreiben an alle Schulen stellte Sven Teuber klar, dass man den “Druck“ von den Schülern nehmen möchte; es brauche nicht länger verkrustete Strukturen, stattdessen werde künftig auf sogenannte “Feedbackgespräche“ mit den Lehrern gesetzt, um sich einen Eindruck über das individuelle Leistungsniveau zu verschaffen.

Nachwirkungen der 1968er

Die Gangart des SPD-Politikers passt nur allzu gut zu den bis heute ins Schulsystem hineinwirkenden Idealen einer 68er-Philosophie, die Kinder und Heranwachsende in ihrer Entwicklung eher tätscheln als führen will und die das Leistungsprinzip – nicht von ungefähr eine Voraussetzung für die verhasste Gesellschaftsordnung von freiem Wettbewerb und Marktwirtschaft – dämonisiert. Jegliche fordernde Erwartungshaltung gegenüber Schülern ist verpönt. Und weil heute schon die Kleinsten, von Helikoptereltern souffliert, über “Burnout” klagen und sich auf eine “Work-Life-Balance” berufen, die nicht nur durch Schulnoten, sondern auch unerwartete Tests gestört werden könnte, schont man sie, so gut es geht. Während früher noch eine geistige Dauerpräsenz im Unterricht herrschte (uns hat man in Mathe früher eingetrichtert, wesentliche Formeln auch dann bereithalten zu können, wenn wir um Mitternacht aus dem Schlaf gerissen würden!), scheint es heutzutage hingegen dagegen statthaft, die Anforderungen deutlich herunterzuschrauben. Man kann dann zwar glücklich und dankbar sein, sollte sich nicht nur der Klassenprimus, sondern auch das eigene Kind tatsächlich noch zwei Tage später daran erinnern, was denn nun die Gaußsche Normalverteilung oder das Kommutativgesetz genau sind – doch das ist nicht notwendig. Schließlich muss in den jungen Gehirnen der Gegenwart jede Menge Platz für Social Media, „Chillen“ und “Gaming” bleiben!

Während also das Anfoderungsniveau immer weiter geschleift wird, kommt nicht von irgendwoher, dass die Zensuren im Abitur von Jahr zu Jahr besser ausfallen. Der Trend hat natürlich nichts damit zu tun, dass unser Nachwuchs gescheiter würde; im Gegenteil. Vielmehr werden die Erwartungen und Leitlinien an kognitive Auffassungsgabe und mentale Horizonte sukzessive gesenkt. Schließlich soll doch Lebensabschnitt vom Kindergarten bis zur Oberstufe nicht von Stress und Anstrengung geprägt sein, sondern vor allem Spaß an der Freude bereiten! Um Anknüpfungspunkte zu erwünschten Doktrinen und Überzeugungen der Generation Z zu schaffen, braucht es ein edukatives Level des Mindestmaßes. Niemand soll sich sorgen müssen, alle dürfen glücklich sein! So pampern wir im Zweifel zu Tode und verweichlichen eine ganze Altersstufe.

Postpubertierende in ihrer Unbekümmertheit

Die Frage, wo bei so viel in Watte gepacktem “Respekt” gegenüber den hypersensiblen Individualisten, ihrer persönlichen Entfaltung und “Selbstbestimmung” in allen Ebenen das Menschenrecht auf qualifizierte Bildung bleibt, auf Hilfe zur Heranbildung vollwertiger Persönlichkeiten, ist nachrangig. Die deutsche Schulbildung weist inzwischen eine Nonchalance auf, die am Ende keine eigenständigen Frauen und gestandenen Mannsbilder mehr hinterlässt, sondern auf Sinn- und Orientierungssuche befindliche, neurotische Wesen ohne Standkraft und Mut ins Leben entlässt. Kein Wunder, dass sich derselbe Staat, der ihre Bildung verhunzt hat, dort um immer mehr von ihnen kümmern muss – ob als Beamte, Genderwissenschaftler oder Studienabbrecher mit der Perspektive Politiker oder Bürgergeldempfänger.

Am Ende bleiben Postpubertierende in ihrer Unbekümmertheit und Zügellosigkeit zurück, die weder mit unerwarteten Ereignissen, biographischen Krisen noch sonstigen Härten des Lebens adäquat umgehen können. Dadurch wird ihnen der Einstieg in den Berufsalltag erschwert, weil sie nichts mit Hierarchie, Mühsal oder Schinderei anfangen können und nie gelernt haben, sich wirklich anzustrengen. Das Hirnschmalz versiegt, Industrie und Mittelstand schrumpfen weiter, Deutschland fällt international immer mehr zurück und in der Folge laufen wir Gefahr, auch in der Wirtschaftswelt Leistung, sittlichen Normen, qualitative Erfordernisse und intellektuelle Präsenz auf ein Minimum zu reduzieren. Nicht nur die PISA-Ergebnisse sind längst erschreckend, doch noch erschreckender ist die Bereitschaft der Politik, die Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte nicht etwa zu korrigieren, sondern weiter fortzusetzen. Das fängt mit einer Gleichgültigkeit und Passivität gegenüber Massenhigration und fehlenden Deutschkenntnisse an und endet damit, dass die wenigen verblieben Standards beseitigt werden, um selbst den hoffnungslosesten Fällen noch “den Anschluss zu ermöglichen”, auch wenn sie von sich aus wenig bis null Interesse zeigen, eingegliedert zu werden. Die Entscheidung von Rheinland-Pfalz gegen unangekündigten Tests passt genau in diese Entwicklung. Die Konsequenz all dessen ein epochaler Niveauverfall und Wettbewerbsverlust Deutschlands.