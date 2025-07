Das BVerfG im Zustand der Verwesung – und Andreas Voßkuhle als Amtsverweser

Wer im Hinblick auf das einstmals hoch angesehene Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wegen der abgesetzten Richterwahl demokratische und rechtsstaatliche Hoffnung schöpft, muss diese schnell wieder fahren lassen. Die linken Aktivistinnen Frauke und Ann-Katrin wären nur die finalen Sargnägel für eine Institution, die sich bereits seit langem im Zustand der fortgeschrittenen Verwesung befindet. Die Namen Brosius-Gersdorf und Kaufhold sollten deshalb auch ein Anlass dazu sein, sich an den originären Totengräber dieser Institution zu erinnern. Seine Name lautet Andreas Voßkuhle, Prof. Dr. Dr. h. c. mult.. Nichts beschreibt den im Kern verfassungsfeindlichen Ungeist, der seit bald eineinhalb Jahrzehnten im BVerfG, aber auch in den niederen Rängen der Justiz haust, besser als die folgenden Zitate des Herrn Voßkuhle aus dem Jahr 2010: “Der Jurist hat sich … vom gesetzespositivistischen ‚Diener des Nationalstaates‘ (…) zum Begleiter und Akteur vielfältiger Rechtsentstehungsprozesse gewandelt, die auf den unterschiedlichsten, miteinander verschränkten inner-, intra- oder interstaatlichen, halbstaatlichen oder nichtstaatlichen Ebenen stattfinden.”

Voßkuhle weiter: “Zukunftsweisend ist vielmehr der vielfältig einsetzbare Rechtsgestalter, der über Orientierungs- und Verfügungswissen für soziales Handeln in einer komplexen Welt verfügt und der bei zunehmender europäischer und internationaler Verflechtung der Rechtssysteme im ‚Wettbewerb rechtlicher Arrangements‘ selbst Vorschläge zu formulieren und in die Normerzeugungsprozesse auf europäischer und internationaler Ebene bereits im Vorfeld einzuspeisen vermag.” Was das aus seiner Sicht bedeutet, ließ der Spitzenjurist schonungslos durchblicken: “Die Jurisprudenz ist nicht nur Rechtsanwendungs-, sondern auch Rechtsetzungs-, Rechtsgestaltungs-, Entscheidungs- und Handlungswissenschaft; der Jurist „als solcher“ ist nicht mehr nur der Richter, sondern er ist auch Rechtsberater,

Rechtsgestalter, Rechtserzeuger.”

Karlsruher Verfassungsfeinde

Klarer konnte ein Offenbarungseid des damals frisch amtierenden Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts kaum formuliert werden. Mit diesen Zeilen ermächtigt Deutschlands höchster Richter sich selbst und seine Kollegen zum „vielfältig einsetzbaren„, multifunktionalen “Rechtsberater, Rechtsgestalter, Rechtserzeuger”. Lediglich “Rechtsverdreher” hätte in dieser Aufzählung zur Vollständigkeit noch ergänzt werden müssen. Die Begriffe Bürger, Demokratie oder gar Gewaltenteilung tauchen im Loblied auf die zur politischen Allzweckwaffe verkommenen Richterfigur bezeichnenderweise nicht mehr auf; wozu auch? Das Verfassungsgericht bindet die Regierung heute längst nicht mehr an die Verfassung, was sein verfassungsmäßiger Auftrag wäre, sondern macht den Weg frei für den in jeder Hinsicht entgrenzten Staat. Der Bürger bleibt hilflos zurück. Da werden dann von einer Verfassungsrichterin namens Gabriele Britz schnell mal die Klimaschutz-Parolen des eigenen Ehemanns, eines prominenten Kommunalpolitikers der Grünen, in ein höchstrichterliches Urteil hineinkopiert.

Insofern haben sich in Karlsruhe schon längst Verfassungsfeinde eingenistet – und ihre Zahl erhöht sich mit fast jedem Neuzugang: Mit Peter Müller wurde ein Merkel-Konkurrent ent- beziehungsweise versorgt. Mit Susanne Baer hilt eine Kandidatin der Grünen Einzug, deren akademische Tätigkeiten nur lückenhaft dokumentiert sind und die zusätzlich durch das damalige Ministerium Ursula von der Leyens auffällig protegiert wurde. Christine Langenfeld wurde dafür belohnt, dass sie Merkels Grenzöffnung die juristische Absolution erteilte, und der zum Präsidenten erkorene Stephan Harbarth boxte mit fadenscheinigen Argumenten für Merkel den Migrationspakt durch den Bundestag. Das sind nur einige Beispiele der institutionellen Korruption des Verfassungsgerichts.

Was die Wähler wollen, kümmert keinen

Nur konsequent war daher, was in den Jahren nach Voßkuhles Einlassungen: Banken-Rettung, Griechenland-Rettung, Euro-Rettung, Flüchtlings-Rettung, Covid-Rettung, Klima-Rettung. Und nun auch noch Welt-Rettung – von Nicht-Kanzler Merz mit einem abgewählten Parlament als “Klima-Neutralität” im Grundgesetz zementiert. Ach ja: Auch die Ukraine-Rettung wollen wir hier nicht vergessen. All das, diese höchstrichterlich sanktionierte permanente Notstandspolitik, ging und geht zu astronomischen Lasten der steuerzahlenden Bürger, der vorsorgenden Sparer und der verdienten Rentner. Das sind offenbar die einzigen, die nicht gerettet werden sollen, nicht gerettet werden dürfen, sondern zunächst entrechtet und dann enteignet werden. Vor einigen Jahren fiel das auch noch linken Ideengebern wie Thilo Bode auf – damals übrigens noch ohne dadurch in Verdacht zu geraten, rechte Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und vor einigen Jahren wurden solche ketzerischen Gedanken sogar noch in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (FAZ) öffentlich gemacht. Das war allerdings, bevor die Merkel-Vertrauten Wilhelm und Weidmann bei der FAZ dann für “Unabhängigkeit” und “Ausgewogenheit” sorgten.

Thilo Bode stellte schon damals, 2012, fest: “Was aber ihre Wähler wirklich wollen, kümmert keinen.” Als Wähler wird man durch das Kartell der Altparteien entmachtet – und sollte eine originäre Oppositionspartei dieses Kartell gefährden, wollen die Altparteien sie verbieten. Und genau da kommt dann das Verfassungsgericht ins Spiel: Der eigentliche Zweck hinter der Berufung von Brosius-Gersdorf und Kaufhold in den für Parteienverbote zuständigen zweiten Senat des BVerfG ist genau in einem solchen Verbotsverfahren zu sehen.

Blumen des Freiburger Sumpfs

Kaufhold hat nicht zufällig bei Voßkuhle promoviert; sie ist eine der Blumen seines Freiburger Sumpfs. Kaufhold weitet die universalistischen Thesen ihres Doktorvaters mit Hinweis auf eine herbeiphantasierte Klimakatastrophe zu einem totalitäten Vorgehen aus: Gewaltenballung statt Gewaltenteilung! Not kennt bekanntlich kein Gebot.

In Freiburg wurde Voßkuhle 2007 jüngster Rektor einer deutschen Universität. Im Kuratorium der Uni-Stiftung fanden sich –als weitere Sumpfblumen – Wolfgang Schäuble und kein geringerer als José Manuel Barroso, damals Chef der EU-Kommission, ein. Auf so manches Voßkuhle-Urteil dürfte in Freiburg also angestoßen worden sein. Nochmals, siehe oben: “Der Jurist ‚als solcher‘ ist nicht mehr nur der Richter, sondern er ist auch Rechtsberater, Rechtsgestalter, Rechtserzeuger”. Zur Feier des 550-jährigen Bestehens der Uni Freiburg rauschte Barroso, der einst gemeinsam mit Merkel bei Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum die Schulbank drückte, persönlich zur Laudatio an. Und Merkel-Intima Annette Schavan hielt damals eine flankierende Ansprache.

Ehefrau Eva und der Staufener Missbrauchsskandal

Bei all den Verdiensten von Andreas Voßkuhle sollen die Verdienste der Frau an seiner Seite nicht vergessen werden: Eva Voßkuhle ist ebenfalls kinderlose Juristin und gegenwärtig Richterin am Oberlandesgericht Karlsruhe. Aufgefallen ist sie durch zwei eklatante richterliche Fehlentscheidungen im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal von Staufen. Die einsetzende Gleichschaltung der Medien sorgte dafür, dass dieser Skandal ein Skandälchen blieb und einer breiteren Öffentlichkeit nicht bekannt wurde. Und so könnte es für Eva Voßkuhle vielleicht auch noch mit der Präsidentschaft am Oberlandesgericht Karlsruhe etwas werden.

Die Symptome der Voßkuhlschen Amtsverwesung waren spätestens ab 2015 nicht mehr zu übersehen. Ein Zitat vom Januar des Jahres 2016 darf als untrügliche Evidenz für den Verfall einer Institution gelten: “Wir haben tatsächlich im Augenblick eine Zeit, in der die Frage, ob Recht in jeder Beziehung gilt, ein bisschen … ahm, ahm, ja, die Frage nicht mehr so eindeutig beantwortet wird, wie wir das vielleicht vor fünf Jahren gemacht hätten. Das ist eine gewisse … auch im Zuge der Europäisierung, ist eine gewisse Sensibilisierung dafür eingetreten, dass man häufig … oder immer mal wieder rechtliche Regelungen nicht … durchsetzen kann oder Verträge weit auslegt. Und das hat das Vertrauen in die Unverbrüchlichkeit des Rechts … das Vertrauen etwas … ja, relativiert.”

Merkels Hausrichter

In der Rhetorik war Merkel viel effizienter. Sie formulierte kurz und knapp: “Aus Illegalität Legalität machen!” – und meinte genau dasselbe wie der Herr Richter. Wenige Wochen nach Voßkuhles skandalösen Aussagen wurde bekannt, dass das Bundesverfassungsgericht die umfangreiche Verfassungsbeschwerde des renommierten Staatsrechtlers Professor Karl Albrecht Schachtschneider zu Merkels Flüchtlingspolitik nicht zur Entscheidung annimmt – ohne jeden weiteren Kommentar. Statt also seiner Aufgabe gerecht zu werden und (bestens bezahlte) Richterarbeit zu leisten, glänzte Voßkuhle mit Abhandlungen und Urteilen, in denen er sich am Volksbegriff abarbeitete – der dummerweise selbst im Grundgesetz auch und gerade ethnisch konnotiert ist. Aber was soll’s: “Unsere Demokratie” kommt auch ganz gut ohne den demos, also das Volk als Souverän, aus – bis auf Steuern, GEZ und Gedenkveranstaltungen natürlich. Als Schuldkollektiv haben “wir Deutsche” dann doch noch ein Existenzrecht. Aber eben nur als das.

Übrigens: Zuletzt schraubte der “vielfältig einsetzbare Rechtsgestalter” gemeinsam mit Merkel-Kumpel Thomas de Maizière, Bankenhonoratior Peer Steinbrück und Medienmanagerin Julia Jäkel an Reformvorschlägen für den deutschen Staat. Der Abschlussbericht liegt seit dieser Woche dem Bundespräsidenten vor und verspricht nichts Gutes: Frösche und Sumpf.