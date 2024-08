Das Corona-Verbrechen: Wer erzwingt endlich die große Aufarbeitung?

Bastian Barucker, der gemeinsam mit Aya Velàzquez und Professor Stefan Homburg am Dienstag vergangener Woche die Bombe des RKI-Leaks platzen ließ, erinnerte gestern nochmals daran, mit welchen Vertuschungsmethoden das Robert-Koch-Institut (RKI) die Öffentlichkeit im Dunkeln ließ über die – ihm längst bekannten – wahren Tatsachen rund um die “Pandemie”, die so gut wie allen “Verschwörungstheorien” Recht gaben. Unter Berufung auf Passagen der freigeklagten Protokolle verweist Barucker darauf, dass man sich beim RKI offenbar lieber verklagen lassen wollte, als Anfragen nach Informationsfreiheitsgesetz zu beantworten.

Es zeigt sich einmal mehr, das hier Fanatiker eines organisierten Staatsverbrechens am Werk waren. Für mich bleibt nur die eine Frage: WARUM?? Was trieb die Politiker aller (Alt-)Parteien zu diesen Verbrechen? Warum machten RKI und die anderen Institutionen bei diesen Verbrechen wider besseres Wissen oder deckten es? Beim RKI dürfte es vermutlich der übliche deutsch-beamtische Kadavergehorsam gewesen, den das Institut bereits im Dritten Reich zeigte. Bei der Politik ist es hingegen komplizierter.

Fatale Verflechtungen

Einerseits ist da eine morbide Lust am Totalitarismus in Tateinheit mit Geltungssucht. Einige – man denke nur an die “Masken-Raffkes) wollten sich mittels irrwitziger Gesetze persönlich bereichern. Zu klären wäre bis heute, ob Bestechungssummen aus der Pharmaindustrie geflossen sind (insofern wäre auch noch ein “Pfizer-Leak” brauchbar).

Und dann gab es eben noch die fatalen internationalen Verflechtungen: Die vorgelagerten, lange gehegten Planspiele der WHO; etwaige. Anweisungen verdeckter militärischer Organisationen; vermutlich das geheime Wissen, dass das Virus im Labor (womöglich versehentlich) erzeugt wurde (was durch die künstliche Furinspaltstelle so gut wie nachgewiesen ist) und wirklich gefährlich sein könnte (was allerdings zu keinem Zeitpunkt stimmte). So oder so: Es steckte eine Agenda dahinter. Bloß, welche? Und niemand zwingt die Politdarsteller zu einer Erklärung, was sie zu diesem Verbrechen trieb. Das müsste unter Strafandrohung ein öffentlicher Untersuchungsausschuss tun. Bloß: Um den zu bekommen, müssten politische Veränderungen her; sprich: Das geboosterte Maskenschaf müsste ansatzweise erstmals irgendwas mitkriegen – und dürfte nicht mehr länger die Parteien ankreuzen, die für dieses Debakel verantwortlich waren.