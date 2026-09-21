Schwerin: Was für eine Nacht! Was für Dramatik! Vergessen Sie den Kampf der AfD um den Gesamtsieg (38,2 Prozent) und vergessen Sie das sportliche Eintreffen der SPD auf Platz 2 (35,5 Prozent). Das wahren Drama, das wahre Spektakel spielte sich am gestrigen 20. September in den mecklenburgischen Niederungen ab: Der titanische Kampf im Unterholz der 5-Prozent-Hürde.

Es war der Klassiker der deutschen Politikgeschichte: Tradition und Verkrustung gegen jugendlichen Schwung und Wagenknecht’sche Eleganz. Die einst stolze Volkspartei CDU warf alles in die Waagschale, um das herannahende Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in die Schranken zu weisen.

Die Schlacht an der Kommastelle: CDU schlägt BSW im Foto-Finish!

Stundenlang brannte der Asphalt zwischen Ostseeküste und Seenplatte. Auf der Zielgeraden der Auszählung ging es um Zehntel. Am Ende behielt das Schwergewicht der Union die Oberhand: sagenhafte 4,9 Prozent für die CDU! Ein triumphaler Sieg gegen das BSW, das mit 4,8 Prozent kläglich ins Gras beißen musste.

„Wir haben das BSW auf den letzten Metern regelrecht zertrümmert“, jubilierte ein spürbar euphorischer jugendlicher Parteipolitiker mit Hornbrille im der Konrad-Adenauer-Haus. Im Überschwang der Gefühle posaunte er: „Ich traue mir zu, selbst Bundeskanzler zu werden!“ Nun; der anwesende Bundeskanzler Friedrich Merz saß da gerade schweigend mit den CDU-Ministerpräsidenten zusammen – da tat es gut, das Philipp nicht am Tor vorbeischoss.

Heimliche Hinterzimmer-Revolte

Dass beide Parteien mit Anlauf den Einzig in den Landtag verpassten und dort fortan zusammen auf den Besuchertribünen Platz nehmen dürfen, wischte man als „reine Detailfrage der Geschäftsordnung“ beiseite. Sieg ist schließlich Sieg! Während sich die Parteibasis noch im Freudentaumel über die grandiosen 4,9 Prozent verlor, zog über Bundeskanzler und Parteichef Friedrich Merz ein tiefschwarzes Gewitter auf.

Wie viel Dynamik hinter den Kulissen herrscht, zeigte sich unmittelbar nach dem offiziellen Spitzentreffen. Die CDU-Ministerpräsidenten sowie einzelne Landesvorsitzende kamen im Anschluss an das Treffen mit dem Kanzler und Parteichef zu einer weiteren, vertraulichen Runde zusammen – explizit ohne Merz. Es wird einsam um den Kanzler. Nur der Gehörnte mit der Brille steht noch grinsend an seiner Seite.

Schwesig: Das Perpetuum Mobile der Demokratie

Dass die AfD mit über 38 Prozent stärkste Kraft im Landtag wurde, war bei dieser sportlichen Höchstleistung im Tabellenkeller verständlicherweise nur eine Randnotiz. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erwies sich nach Bekanntwerden der Zahlen umgehend als staatstragende Demokratin alter Schule:

„Die Wählerinnen und Wähler haben uns ein klares Signal gesendet: Sie wollen, dass ich weiterreagierte“, erklärte Schwesig strahlend vor den Kameras, während im Hintergrund emsig Mauersteine und Zement für die neue Megawatt-Brandmauer aufgeschichtet wurden. Schließlich sei es doch gute demokratische Sitte, dass die zweitstärkste Partei den Ministerpräsidenten stellt, wenn die erststärkste Partei Dinge sagt, die den anderen nicht gefallen.

Falsch gewählt – Pech gehabt!

Die AfD pocht zwar stur auf den formalen Regierungsauftrag, doch im Schweriner Schloss winken die demokratischen Kräfte gelassen ab. Wer braucht schon Parlamentsmehrheiten, wenn man Mörtel hat? Wenn das Volk falsch wählt, muss eben die Architektur angepasst werden. Da wird die Brandmauer im Zweifel einfach zur Festung ausgebaut, durch deren Schießscharten man dem Wahlsieger zurufen kann, dass er zwar die meisten Stimmen hat, aber leider nicht mitspielen darf. So geht gelebter Pluralismus!

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Die Rollen für die nächsten fünf Jahre sind also perfekt verteilt: Die AfD sitzt mit fast 40 Prozent isoliert in der Ecke, die SPD regiert munter weiter, und CDU sowie BSW treffen sich ab nächster Woche montags immer beim Amt für Arbeit – zur Vermittlung überqualifizierter Fachkräfte mit Pensionsanspruch.