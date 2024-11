Das dumme Gericht

Ich stand vor etwa einem Jahr vor einem alten Gebäude, das seit längerer Zeit Anstalten macht, ein Gericht sein zu wollen. Dieses Mal fungierte das Gebäude als Amtsgericht, doch das sollte sich ändern. Mein Vater hatte sein Büro am Amtsgericht einer großen Kreisstadt. Er war Bewährungshelfer, und ich bin heute Zuschauer. Der Sicherheitsdienst war gut gelaunt – warum auch immer – und machte Witze beim Abtasten der Besucher. Eine Dose im Handgepäck? Die muss leider draußen bleiben. Fast wie im Flieger, nur dass es nicht nach Malle geht oder auf die Kanaren, sondern in die Hölle deutscher Wohlstandsjuristen.

Zwar war ich nie Gerichtsreporter und reiße mich – trotz immer wiederkehrender Offerten – auch nicht darum, diesen Job zu übernehmen. Gisela Friedrichsen, die Grande Dame der Jura-Berichterstattung, ist ebenso wenig zu ersetzen, wie der Versuch zum Scheitern verurteilt ist, in einem im Kern erkrankten Rechtssystem nicht den Verstand zu verlieren.

Im Herzen immer Punk

Und doch war ich in den letzten zehn Jahren bei genau sieben Verfahren als Beobachter zugegen. Ich weiß, wie man eine Akte liest, wie man ein Gesetz interpretiert und ich weiß sogar, dass man aufstehen muss, wenn die Richter oder „die Kammer“ aus einem Raum kommen, um die Anwesenden im Sitzungssaal mit ihrer maßgeblichen Anwesenheit zu beglücken, die dann in einem weisen Richterspruch mündet.

Doch an diesem Tag war ich „zu” Gericht, oder „vor“ Gericht – oder doch nur „bei“ Gericht? Das Präpositionen-Billard macht deutlich, dass dieses „Gericht“, in diesem Fall noch Amtsgericht, eine umwerfende Autorität ausstrahlen soll, was mich als genuinen Punk im Herzen nur verächtlich lächeln lässt. Das machte die folgende Begegnung deutlich: Ein Mann, der so aussah wie mein ältester Neffe (und der ist 14), lief in Robe an mir vorbei in den Gerichtssaal. Nun gut, dachte ich bei mir; Jetzt dürfen die Schulpraktikanten also auch schon Robe tragen! Warum eigentlich nicht?

Und täglich grüßt die Verfolgung wegen „Meinungsverbrechen“

Tatsache leider jedoch war, dass dieser vermeintlich 14-Jährige gar nicht 14 Jahre alt war und auch nicht Sören heißt, obwohl er verdammt noch mal wie ein Sören aussah. Tatsächlich war er der Richter der verhandelten Strafsache. „Kinder an die Macht“, sang schon der Grönemeyer. Ob er damit Sören gemeint hat? Wie dem auch sei: In dem Verfahren ging es um zwei Tatvorwürfe, die beide auf ihre Art bezeichnend sind: Einerseits um “Widerstand gegen die Staatsgewalt” (was in diesem Fall wörtlich zu nehmen ist, weil sich der Delinquent und Angeklagte gegen eben diese Staatsgewalt – genauer: rohe Polizeigewalt – zur Wehr gesetzt hat), andererseits um ein Meinungsverbrechen.

Zunächst zum ersten Anklagepunkt. Polizisten neigen dazu, sobald sie erkannt haben, dass sie unverhältnismäßig Gewalt angewendet haben, eine perfide, aber sehr wirkungsvolle Täter-Opfer-Umkehr zu starten. Das Problem dabei ist, dass Polizisten in aller Regel mindestens zu zweit sind, während ihr Opfer in aller Regel alleine ist. „Vor“ Gericht (ich hoffe, die Präposition ist dem Hohen Hause recht) haben zwei Aussagen, die sich gegenseitig decken und bestätigen, freilich mehr Gewicht als die einzelne Aussage eines “Angeklagten” (Sie bemerken das Framing hinter dem Begriff)? Ohne ins Detail zu gehen, kann ich sagen, dass hier genau das passiert war: Ein bis dato unbescholtener Bürger wurde aufgrund einer Nichtigkeit geschlagen, psychisch und physisch gefoltert. Die Person hatte Todesangst – bis sie dann Stunden bei Fenster auf Kipp und nackt in einer Zelle landete.

An Lächerlichkeit kaum zu überbieten

Der Anklagepunkt lautete daher nicht etwa auf versuchten Totschlags , sondern auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – weil sich der Angeklagte – der selbst ein Opfer ist – gewehrt hat. Aus Notwehr. Weil die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in der forensischen Psychiatrie forderte, erklärte sich das Amtsgericht für unvollständig – und verwies den Fall ans Landgericht. And here we are: Ein Jahr später stehe ich nun vor demselben alten Gebäude, das immer noch Anstalten macht, ein Gericht sein zu wollen. Dieses Mal ist es das Landgericht. Warum auch nicht? Drei Richter und zwei Schöffen entscheiden nun über Wohl und Wehe eines Menschen, der niemandem – wirklich niemandem – etwas getan und tatsächlich keinen Schaden angerichtet hat.

Neben der Polizeigewalt handelt der zweite Teil des Verfahrens, das an Lächerlichkeit kaum zu überbieten ist, von dem besagten Meinungsverbrechen. Jemand hat mal etwas über jemanden in einem öffentlichen Raum gesagt. Ach herrje. Und dafür braucht man ein Landgericht? In Würzburg gibt es den Biertümpel, da geschehen täglich Meinungsverbrechen. Stören sie dadurch den öffentlichen Frieden? Sicher nicht.

Naturrecht gegen Rechtspositivismus

Doch genau damit haben wir es zu tun. Eine willfährige (man darf hier guten Gewissens sagen: wenig informierte, weil die Akte vorher nicht einmal gelesen wurde) Staatsanwaltschaft hat den Versuch gewagt, einen normalen Bürger pathologisieren zu wollen – weil dem Staat dessen Meinung nicht gefällt. “Staatsanwaltschaft” – darin steckt „Staat“. Also erklären wir ihn, wie bei Batman, einfach für verrückt. Verrückte sind schuldunfähig und gehören, wie im Comic, ins Arkham-Asylum. Das ist der übliche Versuch dieser Justiz, und oft hat sie damit Erfolg.

Doch immerhin: Nicht in diesem Fall. Denn am Ende des Tages ist ein altes Gebäude nur ein altes Haus, was vor langer Zeit errichtet wurde. Vor Jahrhunderten hat es einst jemand voller Absicht und Liebe geplant und gebaut. Es ist also ein vom Menschen geschaffenes Gebilde – so wie ein Gesetz. Auch das hat irgendein Mensch einmal aufgeschrieben. Doch jenseits dieses Rechtspositivismus gibt es mehr als das: Das Naturrecht hebt sich dadurch ab, dass es einer höheren Macht folgt – sei es Gott oder sei es irgendeine irdische Kraft, wie zum Beispiel die Aufklärung. Entkoppeln wir den Geist von der Materie, den Mensch von höheren Kräften, das Recht von Gerechtigkeit und die Bauten von der Idee hinter den Gebäuden, haben wir längst verloren.

Am Ende ist es auch etwas Persönliches

In einer Zeit, in der sich Politiker allen Ernstes herausnehmen, Menschen wegen Begriffen wie „Schwachkopf“ anzuzeigen, woraus dann unter anderen Hausdurchsuchungen resultieren (was beinahe wöchentlich vorkommt), sollte uns eigentlich nichts mehr wundern. Diese Fälle werden mehr, sie werden schlimmer, sie gehen tiefer. Und am Ende befinden sich die Opfer nackt in einer Zelle und erfahren am eigenen Leib, was Polizeigewalt ist. Und dann werden sie auch noch im Prozess gedemütigt, weil sie sich immer wieder die gleiche erlogene Geschichte anhören müssen von Polizisten, die eigentlich Täter waren. Und am Ende werden sie als Opfer verurteilt.

Das alles ist schlimm genug, traurig und unbegreiflich – und einer westlichen offenen Gesellschaft unwürdig. Und es ist schade, dass immer noch so wenige Leute über diese unglaublichen Fehlleistungen des Systems Bescheid wissen. Doch nur eines nehme ich in dem obigen Verfahren wirklich persönlich: Dass es meinen besten Freund betrifft, den ich mehr schätze und mehr respektiere als all diese merkwürdigen Gerichte, die von “Recht” etwas verstehen mögen, aber keine Ahnung haben, was Gerechtigkeit überhaupt bedeutet. Diese Justiz ist verantwortlich dafür, dass immer mehr Menschen dem System ablehnend gegenüberstehen. Kann man ihnen das verübeln?