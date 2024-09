Das dumme System

Deutschland, deine Polizei ist ein Symptom einer geistigen Erkrankung: Ein behinderter Mann geht zum ersten Mal in seinem Leben auf eine Demo, es war Ende April 2021, und Deutschland hatte sich resigniert mit der kaputten Coronapolitik abgefunden. Ganz Deutschland? Nein. Diese Geschichte handelt zwar nicht von einem gallischen Dorf, aber von ein paar wenigen Menschen, die sich gegen den korrupten Lauterbach-Merkel-Komplex wehrten und sich wacker schlugen. Einer davon ist Peter Kilian.

Peter ist Epileptiker und hat diverse andere Erkrankungen, die ihm einen amtlichen Behinderungsgrad von 90 Prozent bescherten – und eine Mütze mit eben drei illuminierten Buchstaben, G, D und B, damit in kritischen Situationen auch jeder weiß, dass hier jemand steht, der wehrloser ist als andere. Zum Beispiel auf einer Demonstration. Doch zumindest in diesem Frühling 2021 ist das der Polizei egal: Ein Beamter kommt auf den Mann zu und schlägt ihn mit seiner Pepperspray-Flasche. Ohne jeden Grund. Anschließend bekommt Peter eine Ladung Reizgas ab. Er erleidet einen epileptischen Anfall und landet krampfend auf dem Boden. Eine ganz normale Geschichte von unverhältnismäßiger Polizeigewalt in einer dunklen Zeit, die eigentlich hätte aufgeklärt werden müssen, und an deren Ende – neben vielen anderen Urteilen – auch eine Verurteilung dieses Beamten hätte stehen müssen.

Bin ich wütend, dann kaschiere ich, wie enttäuscht ich von diesen Menschen bin

Doch der Korpsgeist war stärker, das Ende der Geschichte ist schnell erzählt: Dem Polizisten (gegen noch mindestens fünf weitere Verfahren wegen ähnlicher Verfehlungen anhängig waren) ist nichts passiert. Das Verfahren wurde eingestellt. Der Mann darf weiter Prügelbulle spielen. Wenn ich Ihnen jetzt noch mitteile, dass sein Vater ein einflussreicher Topbeamter ist, der mutmaßlich seine schützende Hand über ihn hält, glauben Sie vielleicht, es handele sich um eine Räuberpistole aus meiner Pantasie. Leider falsch. Unverhältnismäßige Polizei ist ein großes Problem, vor dem sich leider auch viele Freiheitliche und Rechte verschließen.

Dabei ist es egal, ob jemand auf einer friedlichen linken Demo von Polizisten verhauen wird, auf einer friedlichen Corona-Demo oder auf einer Demo gegen oder meinetwegen für den Krieg. Es spielt auch keine Rolle, ob man vor der eigenen Haustür überprüft wird und keinen Ausweis dabei hat und deswegen misshandelt wird, oder ob man im Internet nichts anderes als Kritik oder Satire geäußert hat und dafür kujoniert wird: Es handelt sich dabei um Verbrechen. Und die stummen Zeugen dieser zahllosen Verbrechen heißen Heinz, Cem, Georg, Marianne, Michael. Sie wohnen in Berlin, München, Bad Bocklet, Lübeck, Meiningen, Langenfeld, Hamburg oder in Bayerisch Eisenstein. Sie sind überall – weil dieses Volk sich wieder einmal zum Täter macht, weil sie zusehen, wie schon wieder eine Elite sie selbst zum Mündel macht und sich zum Vormund erhebt. Dieses Volk hat es nicht anders verdient, weil es sich vom dummen Staat ausnehmen und versklaven lässt. Die nützlichen Agenten dieser gaskranken Herrscher sind Polizisten, also seelenlose Befehlsempfänger, die Peter Kilian und die besten Menschen aus meinem Leben misshandelten. Und nein: Es sind nicht alle Polizisten so. Aber viele. Zu viele. Viel zu viele. Während zu wenige ehrlich sind und genauer hinsehen. Zu viele zerstören Leben – weil sie es können. Weil sie die Macht dafür bekamen und sie gnadenlos ausnutzen. Bin ich wütend? Ja. So kaschiere ich, wie maßlos ich von diesen Menschen enttäuscht bin.

Dieses Land ist austherapiert

Peter Kilian lebt heute weiterhin im Norden, leidet seit jenem Tag im April 2021 jedoch unter Panikattacken in Verbindung mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Andere kämpfen mit ihrem Leben und um ihr Leben, weil maßlos ignorante Staatsangestellte ihnen sehr wehgetan haben. Wenn unschuldige Menschen den Verdienstausfall von Polizisten bezahlen müssen, die einen unschuldigen Menschen fast umgebracht haben und dieser sich deshalb gewehrt hat, dann merken Sie, liebe Leser, was in diesem Land schiefläuft: Es sind die falschen Prioritäten. Beamte in Vollmontur und bewaffnet gelten als schützenswerter als Zivilisten, die sich nichts sehnlicher wünschen, als frei und mündig leben zu dürfen.

Dieses Land verschenkt sein Potenzial – und das sind die einzigartigen Menschen, die Tag für Tag für andere da sind, die sich morgens freuen, dass der andere am selben Morgen noch da ist. Die abends ins Bett gehen und wissen, dass man am nächsten Tag noch da ist und aus diesem entsättigten Leben eine farbenfrohe Existenz macht. Diese Gewissheit erschüttert dieses System in einer unerträglichen Art und Weise. Kein Widerwort wird geduldet. Seelen werden gefressen. Menschen verschlissen. Aber am Samstag ist wieder Bundesliga, um 20 Uhr kommt die “Tagesschau” und alle vier Jahre darf man wählen gehen. Deutschland, dein Volk ist ein Symptom einer psychischen Erkrankung. Das Land ist so austherapiert wie Stephen Hawking. Rest in Peace.