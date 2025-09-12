Das Ende der Demokratie

Wer als Verzweifelter noch gewillt ist, Hoffnung aus dem zunehmend desolaten Zustand eines links-wokeistischen Lagers zu schöpfen, möge sich die öffentlichen Redeschlachten Charlie Kirks vor amerikanischen Universitäten noch einmal in den zahlreich verfügbaren Videos ansehen. Es sind Lehrstücke einer Debattenkultur, die zum erbitterten Kampf um Deutungshoheit geworden ist. Kirk musste vor allem sterben, weil er diese Schaukämpfe zu oft gewann. Warum gelang ihm das? Das heute inflationär benutzte Wort „Hinterfragen“ gelangte bei ihm als Diskurstechnik zur Vollendung. Kirk hatte ein spezielles Talent, die vermeintlich eisenhart trainierten Weltbilder seiner Kontrahenten mit wenigen gezielten Gegenfragen ins Wanken zu bringen. Der überzeugte Christ missionierte nicht durch wortreiche durchgeistigte Verkündigungen sondern im streng rational geführten Wortgefecht. Zahlen, Fakten, Definitionen, Statistiken. Einfache Sprache.

Seine zumeist jugendlichen Herausforderer traten so unbedarft wie siegesgewiss in die Arena. Ideologisch aufmunitioniert. Vollgepumpt mit Zeitgeistparolen und vermeintlich unangreifbaren Gewissheiten. Vorgetragen in der typischen, atemlos ratternden, jeden Zweifel ausschließenden Diktion. Demonstrativ im Regenbogenstrick. Um Zustimmung heischend. Voller Pathos. Mit theatralischen Gesten. Einmal sogar mit umgehängtem Megaphon. Selbstherrlichkeit bis an die Grenze des Erträglichen. In welcher Aufmachung auch immer – sie hatten ein ums andere Mal keine Chance. Nicht selten verloren sie schon nach wenigen Sekunden die Kontrolle, wurden zur Weißglut gebracht. Stehenden Fußes wurde ihnen die Zustimmung des hinter ihnen versammelten, johlenden Publikums entzogen. Stück für Stück. Am Ende verließen sie den Campus, für jeden sichtbar, als Geschlagene.

Wie ein Simultanschachspieler

Kirk gelangte so mit der Zeit in die Rolle eines Simultanschachspielers, der seine Gegner gleich reihenweise Schachmatt setzte. Er studierte sein Gegenüber, erkannte blitzschnell die Schwächen und startete dann seine gezielten Attacken. Wer in den Mitschnitten in die geröteten, wutverzerrten Gesichter der Unterlegenen blickt, kann nachvollziehen, dass unter den intellektuell Entwaffneten Rachegelüste aufkamen. Eine gefühlte Oberschicht, deren Kapital vor allem aus geistiger Überlegenheit über den vermeintlich zurückgebliebenen Pöbel besteht, sieht sich angesichts ihrer Enttarnung als Ansammlung flacher Eiferer vor ein existenzielles Problem gestellt.

Es gibt Parallelen zu Deutschland. Man kann etwa – eine andere Dimension zwar, aber doch angebracht – Vergleiche zu Michael Stürzenberger ziehen. Auch er stellte sich in der Öffentlichkeit, wenn auch indirekt, dem linken Zeitgeist in den Weg, in dem er vor mitlaufenden Kameras, unbeirrt und wortgewandt, auf das wachsende Problem der Islamisierung aufmerksam machte. Auf ein trojanisches Pferd, vor dem er schon gemeinsam mit PEGIDA vergeblich gewarnt hatte. Die mediale Aufmerksamkeit und Popularität, die Kirk in den Staaten genoss, blieb Michael Stürzenberger verwehrt: Linksdominierte Medien erklärten den ehemaligen Christsozialen und Journalisten zum extremistischen Islamfeind, der daraufhin ein Schattendasein als politisch Geächteter in sozialen Medien führte. Sein striktes Bekenntnis zum Frieden und die nur schlecht “verwertbaren” Parteinahmen für die Ukraine und Israel wurden ausgeblendet.

Linke Kontaktschuldinquisition

Nachdem Stürzenberger 2024 beim denkwürdigen Anschlag des afghanischen Messerschwingers Suleiman Ataee auf dem Mannheimer Marktplatz einen sehr hohen persönlichen Preis für sein Engagement bezahlte hatte, beeilten sich sämtliche etablierten Medien, seinen Namen aus den Wahrnehmungswelten zu tilgen. Für Mannheim steht heute allein der aufgeschlitzte und anschließend vor Kameras verblutende Rouven Laur; Stürzenberger dagegen, eigentliches Ziel des Anschlags, verschwand. Auch, dass inzwischen kaum eine Talkshow, kein Parteitag, keine politische Debatte vergeht, in der die von Stürzenberger, Sarrazin, PEGIDA oder der AfD angekündigten Entwicklungen nicht ein mit gespielter Besorgtheit behandeltes Dauerthema wären, vermag hieran nichts zu ändern. Eine Rehabilitation der Stigmatisierten wäre das Letzte, was den Wokeisten und Heuchlern einfiele.

Die strukturelle Diskursunfähigkeit der im Westen gewachsenen linken Maschinerie zeigt sich nicht nur in den genannten Fällen, sondern flächendeckend, bei jeder sich bietenden Gelegenheit: Beim Niederbrüllen des Streitgesprächs Palmer – Frohnmaier in Tübingen; beim Übertönen des gebührenfinanzierten Sommerinterviews mit Alice Weidel; bei den ständigen gegen Regierungskritiker gerichteten Übergriffen, Verboten, Ausladungen und Veranstaltungsblockaden. Inzwischen findet sich sogar die vermutlich letzte Dimension kultureller Verständigung – die klassische Musik – im Strudel linker Kontaktschuldinquisition wieder: Das Musikfestival Gent, gelegen im Land mit dem höchsten muslimischen Bevölkerungsanteil Westeuropas, lädt die geladenen Münchner Philharmoniker aus und schiebt die abenteuerliche Begründung nach, die “Haltung” des jüdischen Dirigenten Shani zur israelischen Regierung sei “zu wenig bekannt”. Es gibt in dieser Hexenjagd kein Miteinander mehr. Nirgendwo.

Unüberwindliche Gräben

Natürlich wird deshalb auch dem bestialisch vor den Augen seiner Familie umgebrachten Konservativen Charlie Kirk noch jede Menge rechtfertigender, teils frei erfundener Schlamm hinterhergeworfen. Die parteiverbotsaffine Sozialdemokratin Katharina Barley, vor kurzem noch heiß gehandelt als Nachfolgekandidatin fürs bundesdeutsche Verfassungsgericht, setzt der Soziopathie die sprichwörtliche Krone auf, indem sie in Brüssel einem schwedischen Antragsteller barsch verkündet, dass es für Kirk mitnichten eine Gedenkminute im EU-Parlament geben wird. Dem bei einer Verhaftung ums Leben gekommenen polizeibekannten Junkie George Floyd, dessen Tod Initialzündung für wochenlange Vandalenzüge, Brandschatzungen und Plünderungen der “Black-Lives-Matter”-Bewegung quer durch amerikanische Großstädte war, wurde diese Ehrerbietung selbstverständlich damals zuteil.

Man sieht: Die Gräben sind unüberwindlich geworden. Wahrscheinlich ist das Bild einer Trutzburg, in die sich eine von der bürgerlichen Gesellschaft immer mehr isolierte Elite zurückzieht, inzwischen geeigneter als das vom Graben in der Landschaft. Niemand spricht dort oben mehr vom “Zuhören”, vom “mit Rechten reden” und “Verständigung”. Auch ihre resignierenden Gegner haben die Hoffnung auf Dialog aufgegeben. Die ausgestreckten Hände sind zur Faust in der Tasche geworden. Das linke Europa rätselt derweil über die Hintergründe des unaufhaltsamen Vormarschs der “Populisten” und “Postfaschisten” draußen vor der Brandmauer. Kirk hätte ihnen das Phänomen vermutlich erklären können. Deshalb ist er jetzt tot. Seine öffentliche Hinrichtung markiert quer durch den Westen nun den Schlussstrich unter die “Gesellschaft gemeinsamer Werte”, die “Art zu leben” die “wir uns nicht nehmen lassen” wollten, uns aber nun selbst genommen haben. Die Verständigung mit einer über Jahrzehnte indoktrinierten Nomenklatura, die Menschlichkeit, Diversität, Buntheit exklusiv für sich reklamiert, aber in entgrenztem zynischen Hass auf Andersdenkende und der Sehnsucht nach kollektivem Selbstmord gelandet ist, wurde spätestens in Utah beendet.

Ich analysiere nicht mehr. Ich konstatiere. Die zur Kulisse verkommene westliche Demokratie ist am Ende.