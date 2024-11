Das Ende der US-amerikanischen Hegemonie

Aufstieg und langsamer Niedergang der USA als führende Weltmacht erklären in sehr nachdrücklicher Weise die aktuelle politische Weltlage. Europa, inklusive Deutschland, sind schon lange keine Partner mehr “auf Augenhöhe” mit den USA, höchstens noch seine Hilfskräfte. Europa steht schon längst in einem “Missbrauchsverhältnis” zu den USA. Andere Regionen und Länder sind schon länger nicht mehr bereit, sich einer US-Dominanz und bevormundenden (Werte-)Führung unterzuordnen. Die geopolitischen Kräfte verschieben sich, und nicht erst seit heute. Am westlichen Wesen will die Welt eben nicht mehr genesen.

Die “kulturelle Missionierung” seitens der USA, die insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg stattfand, während des Kalten Krieges in Europa intensiviert wurde und peu a peu auch in die Länder Osteuropas überschwappte, war ein Ersatz für direkte militärische Interventionen, diente gleichwohl der Sicherung der Einflussnahme der USA in einem Großteil der Welt und entzog diesen zugleich der Einflussnahme Russlands. Doch Einflussnahme und Führungsrolle der USA in der Welt schwinden zusehends: Ganze Regionen emanzipieren sich von den USA, und andere große Player drängen mit Macht in eine Weltführungsrolle (BRICS-Staaten, vor allem China und Indien).

Vergeblicher Versuch der Isolation Russlands

Da der Feind-Fokus der USA schon immer auf Russland lag und weiterhin liegt, versuchten die USA, quasi in einem Akt des Aufbäumens, per Stellvertreterkrieg über die Ukraine zumindest Russland aus dem geopolitischen Spiel zu drängen und in der Welt zu isolieren. Vor allem letzteres misslang aber. Es wird nun höchst wichtig werden für die zukünftige weltweite politische Entwicklung, vor allem auch des friedlichen Zusammenlebens, wie Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit die Rolle der USA national und international akzentuieren und wie er wieder zu einer Machtbalance aller Großmächte finden will.

Sollte Trump um jeden Preis die USA auch weltweit wieder zur Nummer eins machen wollen, wird es diese Balance nicht geben, und die Unruhen und gesellschaftlichen Verwerfungen im globalen Westen dürften dann nicht weniger werden; im Gegenteil. Weiterführende Einblicke zu diesem Themenkomplex bietet ein sehr spannendes Interview von Milena Preradovic mit dem Autor und Experten für Geopolitik Dr. Hauke Ritz im Podcast “Punkt.Preradovic“, welches dem Leser unbedingt zu empfehlen ist.