Das Ende der woken Herrschaft naht: Kippt Kalifornien?

Kalifornien, das tiefrote Herz der linken Wokeness, steht kurz davor, nach 15 Jahren wieder einen republikanischen Gouverneur zu bekommen –zum ersten Mal seit Arnold Schwarzenegger, der zwischen 2003 und 2011 in Sacramento regierte. Aktuell Umfragen sehen die beiden Republikaner Steve Hilton und Chad Bianco vorne – während sich die “DemocRats” in gewohnter Manier mal wieder zerfleischen. Man muss dazu wissen, dass Kalifornien eine Besonderheit bei den Vorwahlen zum Posten des Gouverneurs hat: Im bevölkerungsreichsten Staat der USA (über 39 Millionen Einwohner) treten sämtliche Bewerber unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit gegeneinander an.

Nach den Vorwahlen, die Anfang Juni stattfinden, treffen sich dann die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen als Kontrahenten zur eigentlichen Stichwahl im November wieder. Und laut Umfragen sind dies eben derzeit Hilton mit 16,6 Prozent und Bianco mit 14,4 Prozent. Bleibt es dabei, würde Kalifornien sicher vom Blue- zum Red State werden. Hinter den beiden republikanischen Bewerbern folgen die demokratischen Kandidaten Tom Steyer mit 14,1 Prozent, Xavier Becerra mit 10,4 Prozent, Katie Porter mit 10,3 Prozent.

Soviel zum Thema „Trump und MAGA sind Geschichte”…

Noch weiter abgeschlagen kommen dahinter die ebenfalls demokratischen Underdogs Matt Mahan mit 5,4 Prozent, Antonio Villaraigosa mit 2,5 Prozent und Betty Yee mit 1,4 Prozent. An diesen Resultaten dürfte sich bis zum Vorwahltermin in knapp acht Wochen nicht mehr allzu viel ändern – mit dem Ergebnis, dass im Golden State im November wahrscheinlich ein Republikaner gegen einen anderen Republikaner antritt.

Das war’s dann ein weiteres Mal mit dem Narrativ „Trump und MAGA sind Geschichte“, das vom Mainstream, in den USA wie auch vor allem in Deutschland, auch von “USA-Experten” à la Elmar Theveßen, immer wieder beschworen wird. Die linke Blase hat schon wieder komplett danebengegriffen. Der blauste aller blauen Staaten kippt gerade um. Und hüben wie drüben des Atlantik werden die Medien werden natürlich wieder „Demokratie in Gefahr!“ schreien. In Wahrheit zeigt die politische Trendwende nur, dass die Demokratie unter Trump besser funktioniert denn je.

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.