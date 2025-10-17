Das Ende einer Bildungsnation

Der „IQB-Bildungstrend 2024“ der Berliner Humboldt-Universität hat erneut bestätigt, dass die Bildungsnation Deutschland endgültig am Ende ist und deutsche Schüler auch in den Naturwissenschaften völlig den Anschluss verloren haben. Im vergangenen Jahr verfehlten in Mathematik knapp neun Prozent aller Neuntklässler den Mindeststandard für einen Hauptschulabschluss und rund 34 Prozent den für die Mittlere Reife. 24 Prozent der Schüler, die die Mittlere Reife anstreben, scheiterten an den Anforderungen in Mathematik, in Chemie waren es 25 Prozent, in Physik 16 und in Biologe 10 Prozent. Bei Gymnasiasten sieht es nicht viel besser aus.

Der Kollaps frisst sich mittlerweile durch alle Schul- und Altersstufen in allen Bundesländern. Wenn auch Kinder mit Migrationshintergrund in den genannten Fächern noch immer schlechter abschneiden als deutsche Kinder, gibt es doch keine Gruppe, die nicht von diesem umfassenden Leistungsabfall betroffen wäre. Die Gründe sind vielfältig. Durch die Allgegenwärtigkeit von Smartphones und die schnelle Verfügbarkeit von Informationen sind Kinder und Jugendliche ständig abgelenkt und verfügen nur noch über sehr beschränkte Konzentrationsfähigkeiten und Aufmerksamkeitsspannen. Hinzu kommt, dass immer mehr Schüler an psychischen Problemen leiden, die teilweise noch aus der Corona-Diktatur herrühren, als sie zwei Jahre lang isoliert und als Haupttreiber der „Pandemie“ verunglimpft wurden, die eine ständige Gefahr für ihre Familien seien.

Bildung nicht mehr vermittelbar

Außerdem wird ihnen seit Jahren eingeredet, dass die Welt wegen der „Klimakrise“ untergehe. Warum sollte man also noch etwas lernen wollen, wenn es ohnehin keine Zukunft gibt? Und schließlich führt die Überflutung der Schulen mit vorwiegend islamischen Migrantenkindern dazu, dass ein geregelter Schulbetrieb vielerorts gar nicht mehr möglich ist. Gewalt, Gleichgültigkeit und Respektlosigkeit prägen den Schulalltag, Bildung kann bei 80 und mehr Prozent nicht-deutschsprachiger Schüler in vielen Klassen de facto gar nicht mehr vermittelt werden. Die Schulen werden zu Verwahranstalten für ein internationales Völkergemisch, das in die deutsche Gesellschaft gar nicht integrierbar ist, selbst wenn der Wille dazu bestünde.

Vor diesem Hintergrund ist es nur die logische Folge, dass die Schüler elementarsten Anforderungen in allen Bereichen nicht mehr gerecht werden können und mittlerweile alle Schichten von diesem Scheitern erfasst werden. Die Schulkrise ist nur ein weiteres Abbild des durch die politische Kaste mit ihrer Unfähigkeit und ideologischen Verbohrtheit verursachten völligen Zusammenbruchs dieses Landes auf allen Gebieten.