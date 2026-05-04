Das ewige Versprechen von den Steuersenkungen: Die große Verarsche

Der ewige Tanz um das goldene Kalb des Wahlvolks hält an. In den heiligen Hallen der Berliner Macht, wo der Duft von Kompromiss und Kalkül schwer in der Luft liegt, kündigt sich wieder einmal jenes Schauspiel an, das die Republik so trefflich zu inszenieren weiß: Bis zum ersten Januar des Jahres 2027 soll ein Steuerkonzept auf dem Tisch liegen, das die arbeitende Bevölkerung mit mildem Lächeln und sanfter Hand entlasten möge. So zumindest flüstern es Union und SPD verheißungsvoll in die Mikrofone, während im Osten die Landtagswahlen wie drohende Gewitterwolken am Horizont aufziehen. Friedrich Nietzsche maß die Freiheit eines Menschen an der Zeit, die ihm zur eigenen Verfügung stand. Zwei Drittel des Tages, so der Philosoph, sollten es mindestens sein. Wer heute jedoch den Blick auf die Lohnabrechnung des freien Unternehmers oder des fleißigen Handwerkers wirft, erkennt sogleich die Krankheit unserer Zeit: Mehr als die Hälfte des wirtschaftlichen Ertrags fließt in die unersättlichen Kammern des Staates, seiner Bürokratie und jenes wohlfahrtsstaatlichen Sedativums, das die Massen bei Laune hält.
Vater Staat legt seinem treudummen Untertan eine unsichtbare, doch zunehmend schwere Kette um den Hals. Er raubt ihm nicht nur Geld, sondern Lebenszeit, jene kostbare Substanz, aus der wahre Freiheit erst erwächst. Deutschland, das Hochsteuerland par excellence, feiert indes mit schöner Regelmäßigkeit Debatten über Senkungen und Vereinfachungen – allesamt medientaktische Schaumschlägerei, geboren aus der Furcht vor dem nächsten Urnengang. Lars Klingbeil, enttarnter Schuldenkönig und Nebenerwerbs-Finanzminister in schwieriger Mission, greift nun zur letzten Waffe im Arsenal des Sozialdemokraten: Er verspricht ein umfassendes Konzept, frisch zusammengereimt und komplett verlogen. Plötzlich klingt er wie ein Klassenkämpfer vergangener Tage, wie ein wiedergeborener Lafontaine im Gewand des Pragmatikers.
Meisterhaftes Täuschungsmanöver
Die arbeitenden Menschen sollen mehr in der Tasche behalten, fordern die roten Funktionäre, deren Alltag mit der Realität der Frühschicht nur noch in virtuellen Vorträgen korrespondiert. Und natürlich, so der obligatorische Refrain, müssen die starken Schultern, jene mit den sechsstelligen Gehältern, ihren gerechten Beitrag leisten. Ein flüchtiger Blick in die Steuerstatistik genügt jedoch, um diesen Neidkomplex als das zu entlarven, was er ist: strategische Verzweiflung. Die oberen zehn Prozent der Einkommensteuerpflichtigen tragen bereits jetzt etwa 55 Prozent des gesamten Aufkommens. Das oberste eine Prozent allein stemmt fast ein Viertel. Weiter die zu belasten, die bereits den Löwenanteil schultern, gleicht dem Versuch, den bereits einen schweren Karren ziehenden erschöpften Ochsen noch vor einen zweiten zu spannen. Währenddessen steigen die Ausgaben des Vielfraß-Staates – mit Raten von bis zu sieben Prozent. Die Neuverschuldung tanzt munter bei 4,5 Prozent. Wer unter diesen Vorzeichen ernsthaft an spürbare Abgabensenkungen glaubt, der rückt die Schaukel noch näher an die Wand. Die harte Realität der Staatsquote, die längst jenseits der fünfzig Prozent operiert, bringt uns immer näher an ein realsozialistisches System.
Wollte man den Staat tatsächlich auf ein gesundes Maß stutzen, müsste man die Axt nicht an die Symptome, sondern an die ideologische Wurzel der Misere legen: An den “Green Deal”, jenes monumentale Projekt zentralplanerischer Hybris, das Energiepreise in die Höhe treibt und die industrielle Substanz des Landes aushöhlt. Doch darüber schweigt man lieber.
Stattdessen wird die Debatte in einen immer dichteren Nebel geführt: Erbschaftsteuer hoch, Vermögensteuer her, Ehegattensplitting ad acta, Beitragsbemessungsgrenzen nach oben. Plastiksteuer, Zuckersteuer, Tabaksteuer, Brantweinsteuer – zusätzliche Abgaben im neuen Gewand. Es ist ein meisterhaftes Täuschungsmanöver.
Im Stillen wächst der Widerstand
Und während man dem Bürger Steuersenkungen vorgaukelt, vollzieht sich in Wahrheit hinter den Kulissen die größte Steuererhöhungswelle seit Gründung der Bundesrepublik. Nach den Wahlen im Osten, wenn die AfD ihre Stimmen geholt hat und die Koalition ihre Wunden leckt, wird die Rechnung präsentiert werden. Mit tränenerstickter Stimme und Appellen an die Solidarität und mit der Begründung, dass die AfD schuld sei. Oder Putin oder Trump oder eben alle anderen. Viele Bürger, oftmals leider naiv und vertrauensvoll, lassen sich von diesem Zirkus noch immer beeindrucken. Sie glauben den Versprechungen, obwohl die Liste realer Erhöhungen – Grundsteuer, Gewerbesteuer, CO2-Abgabe, Lkw-Maut, Inflation als versteckte Steuer – endlos ist und längst für sich spricht.
Doch in der Krise keimt bereits die Saat der Umkehr. In stillen Nischen wächst der Widerstand, zumindest bei den schlaueren unter uns, gegen das Lächerliche, das Krude und das Wahnsinnige dieser Politik. Möge der Bürger endlich erkennen: Freiheit beginnt dort, wo der Staat aufhört, mehr als die Hälfte des Tages und mehr als die Früchte der Arbeit der Bürger zu beanspruchen. Alles andere ist lediglich die Fortsetzung des Raubzugs mit anderen, rhetorisch geschickteren Mitteln für die Dummen.
8 Kommentare
„Entlastung“ heißt bei den kommunistischen Raubrittern ums foatzn visage loser trampel => STEUERERHÖHUNG!!!
https://sciencefiles.org/2026/05/02/60-weniger-in-35-jahren-wie-die-staatlichen-raeuber-steuerzahler-pluendern/
https://report24.news/steuern-anfangs-temporaer-immer-fuer-die-ewigkeit-schon-seit-1849/
sicher schon seit 500 Jahren…
„für die Dummen“
Wenn Dummheit weh täte, könnte man es hierzulande vor lauter Geschrei nicht mehr aushalten.
😜
Die Milliarden für die Ukraine, EU und die Flüchtilantis müssen doch irgendwo her kommen. Da in Deutschland ca. 20 Millionen die Penunzen erwirtschaften, die die 65 Millionen ausgeben, kann man nur noch die schröpfen, die noch was haben. Da wird vor Keinem halt gemacht. Die Miete fürs eigene Haus nennt man Grundsteuer und selbst Rentner, die 45 Jahre hart gearbeitet haben werden doppelt abgegriffen. Leider ist es doch so, dass sich die Leute das alles gefallen lassen und an den rosa Elefanten glauben. Wo sind die Demos? Wo der Protest. Unsere best ever Politclowns in Berlin wissen genau, dass sie immer noch eine volle Schippe obendrauf legen können und der Bürger schluckt die Kröte, die er auf den Teller gelegt bekommt freiwillig. Deshalb glaube ich, dass nicht die Politik das Problem ist, sondern der strunzdumme Bürger, der die Generalversager immer wieder wählt.
@Die große Verarsche
ja – und mit allen Flügeln der Blockpartei !
Und das Problem der AFD – sie macht da nicht mit.
Und da die Betrüger an der macht sind und sich die Regeln immer passend machen können, sehe ich auch keine Chance für die AFD. Bestenfalls für eine Periode mal als Partner, bevor sie wieder hinauskatapultiert wird, weil die Wähler nicht verstehen, wie man die AFD in gemeinsamer Arbeit aller Flügel der Blockpartei dann maximal negativ darstellt.
Und die Blockpartei wird letztlich auch die Hilfe der Siegermächte – des DeepStateUSA ebenso wie aller Länder und um Deutschland und der EU haben.
Da würden Herkules und Odysseus gemeinsam nicht ausreichen, um diesen Augias-Stall auszuräuchern.
CDU, SPD und Grüne sind zu Recht auf dem gleichen Weg wie die FDP nur haben sie 100x mehr Scheiße gebaut.
Wer diese Parteien jetzt noch wählt WILL die Vernichtung dieses Landes und ist damit ein Landesverräter
@Er raubt ihm nicht nur Geld, sondern Lebenszeit
ja – und der ist gut !
Nach einigen Aussagen zur gen-Therapie werden dem jugendlich therapierten rund 20% seiner Lebenserwartung genommen – von rund 90 Jahren heute aus der vor-pieks-Zeit auf 60-70 Jahre bei schlechterer Gesundheit nach dem Pieks ! Nicht umsonst wird schon über die schlechte Gesundheitslage gejammert – nur der pieks als Ursache wird noch verschwiegen und vertuscht.
Gerade Lebenszeit und Gesundheit sind da ganz physisch geraubt – und im Auftrag des Staates, denn nach diesen Aussagen waren die Pieks-Mediziner juristisch temporär Beamte, sie pieksten im Auftrag und in Verantwortung der Regierungen Merkel und Scholz :
Impfärzte waren Beamte! Jetzt haftet der Staat! (Jurist deckt auf)
Jurist und Autor Carlos Gebauer enthüllt explosive BGH-Urteile zur Corona-Impfhaftung: Der Staat haftet – und Staatsanwälte müssen jetzt von Amts wegen ermitteln! Dazu: Warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk die nächste Dekade nicht überleben wird und weshalb digitale ID und Gesundheitsdaten eine massive Gefahr für deine Freiheit darstellen.
@und Staatsanwälte müssen jetzt von Amts wegen ermitteln
pah – linke Staatsanwälte – an die Innenminister weisungsgebunden – werden da keinen Anfangsverdacht finden, so sie den überhaupt anfangen!
Schon bei Black Rock war er nicht sehr beliebt, nur wegen seiner CDU Nähe geduldet. Dass der unfähig, labil und gefährlich ist, ist nach den Erfahrungen seiner Amtszeit gesichert. Der wird sich aber noch wundern. Noch ist er geschützt im Kreis der Landesverräter und Antideutschen, doch bald steht er nackt da und muss sich, wie Merkel, Scholz und das Beipack vor einem seriösen Gericht verantworten. Dann wird ihm seine Arroganz und Borniertheit schon vergehen. Nach der Forderung des Staatsanwaltes wird der Kasper heulend zusammenbrechen.
Wie lange wollen wir noch auf Inkompetenz und Ideologie schieben, was in Wirklichkeit knallharte Interessenpolitik ist? An jeder „Fehlentscheidung“ des Herrn Bundeskanzler verdient milliardenschweres Großkapital weitere Milliarden. Und zufällig hat Herr Merz auch noch für genau diese Leute gearbeitet. Die Ideologie und Phrasendrescherei dient doch nur dazu, es dem Stimmvieh zu verkaufen und abzulenken
Das deutsche „SCHLACHTBANK“ Drama seit 1933:…Und das Stimmvieh ist geistig nicht in der Lage, diesen politischen GAUKLERN und „Scharlatanen“ bei Wahlen die „ROTE“ Karte zu zeigen!!!.
Die Diäten und Freibeträge bleiben bei den etablierten Berufspolitikern da sie Handlanger des internationalen Kapitals sind und auch ihre Steigbügelhalter als Richter und Henker die Tuntifa aus Demokratie/Toleranzprojekten bekommen weiterhin Fördergeld auf das die Opposition ruhig gestellt wird. Es ist Endzeit wie im Römischen Reich als die Kaiser ihre Provinzverwalter und Präfekten mit restlichen Reserven vollstopften auf das sie mit fremden Völkern die eingerömert wurden auf Krampf ihre Macht hielten während Germanen, Kelten, Afrikaner, Slawen und Araber sich so als trojanische Pferde das Westreich holten. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder doch leider will der Durchschnittsbürger nichts merken solange er sein Eigenwohl aus Arbeit, Mindestlohn, Krediten, Auto und Konsummaterialismus hat. Sobald er Flüchtlinge oder Neubürger als Nachbarn hat da ist bei Ruhestörung die weiße Fahne draußen und genau solchen Leuten gönne ich die Bereicherung, denn Vielfalt tut gut 😉 mfg