Das ewige Versprechen von den Steuersenkungen: Die große Verarsche

Der ewige Tanz um das goldene Kalb des Wahlvolks hält an. In den heiligen Hallen der Berliner Macht, wo der Duft von Kompromiss und Kalkül schwer in der Luft liegt, kündigt sich wieder einmal jenes Schauspiel an, das die Republik so trefflich zu inszenieren weiß: Bis zum ersten Januar des Jahres 2027 soll ein Steuerkonzept auf dem Tisch liegen, das die arbeitende Bevölkerung mit mildem Lächeln und sanfter Hand entlasten möge. So zumindest flüstern es Union und SPD verheißungsvoll in die Mikrofone, während im Osten die Landtagswahlen wie drohende Gewitterwolken am Horizont aufziehen. Friedrich Nietzsche maß die Freiheit eines Menschen an der Zeit, die ihm zur eigenen Verfügung stand. Zwei Drittel des Tages, so der Philosoph, sollten es mindestens sein. Wer heute jedoch den Blick auf die Lohnabrechnung des freien Unternehmers oder des fleißigen Handwerkers wirft, erkennt sogleich die Krankheit unserer Zeit: Mehr als die Hälfte des wirtschaftlichen Ertrags fließt in die unersättlichen Kammern des Staates, seiner Bürokratie und jenes wohlfahrtsstaatlichen Sedativums, das die Massen bei Laune hält.

Vater Staat legt seinem treudummen Untertan eine unsichtbare, doch zunehmend schwere Kette um den Hals. Er raubt ihm nicht nur Geld, sondern Lebenszeit, jene kostbare Substanz, aus der wahre Freiheit erst erwächst. Deutschland, das Hochsteuerland par excellence, feiert indes mit schöner Regelmäßigkeit Debatten über Senkungen und Vereinfachungen – allesamt medientaktische Schaumschlägerei, geboren aus der Furcht vor dem nächsten Urnengang. Lars Klingbeil, enttarnter Schuldenkönig und Nebenerwerbs-Finanzminister in schwieriger Mission, greift nun zur letzten Waffe im Arsenal des Sozialdemokraten: Er verspricht ein umfassendes Konzept, frisch zusammengereimt und komplett verlogen. Plötzlich klingt er wie ein Klassenkämpfer vergangener Tage, wie ein wiedergeborener Lafontaine im Gewand des Pragmatikers.

Meisterhaftes Täuschungsmanöver

Die arbeitenden Menschen sollen mehr in der Tasche behalten, fordern die roten Funktionäre, deren Alltag mit der Realität der Frühschicht nur noch in virtuellen Vorträgen korrespondiert. Und natürlich, so der obligatorische Refrain, müssen die starken Schultern, jene mit den sechsstelligen Gehältern, ihren gerechten Beitrag leisten. Ein flüchtiger Blick in die Steuerstatistik genügt jedoch, um diesen Neidkomplex als das zu entlarven, was er ist: strategische Verzweiflung. Die oberen zehn Prozent der Einkommensteuerpflichtigen tragen bereits jetzt etwa 55 Prozent des gesamten Aufkommens. Das oberste eine Prozent allein stemmt fast ein Viertel. Weiter die zu belasten, die bereits den Löwenanteil schultern, gleicht dem Versuch, den bereits einen schweren Karren ziehenden erschöpften Ochsen noch vor einen zweiten zu spannen. Währenddessen steigen die Ausgaben des Vielfraß-Staates – mit Raten von bis zu sieben Prozent. Die Neuverschuldung tanzt munter bei 4,5 Prozent. Wer unter diesen Vorzeichen ernsthaft an spürbare Abgabensenkungen glaubt, der rückt die Schaukel noch näher an die Wand. Die harte Realität der Staatsquote, die längst jenseits der fünfzig Prozent operiert, bringt uns immer näher an ein realsozialistisches System.

Wollte man den Staat tatsächlich auf ein gesundes Maß stutzen, müsste man die Axt nicht an die Symptome, sondern an die ideologische Wurzel der Misere legen: An den “Green Deal”, jenes monumentale Projekt zentralplanerischer Hybris, das Energiepreise in die Höhe treibt und die industrielle Substanz des Landes aushöhlt. Doch darüber schweigt man lieber.

Stattdessen wird die Debatte in einen immer dichteren Nebel geführt: Erbschaftsteuer hoch, Vermögensteuer her, Ehegattensplitting ad acta, Beitragsbemessungsgrenzen nach oben. Plastiksteuer, Zuckersteuer, Tabaksteuer, Brantweinsteuer – zusätzliche Abgaben im neuen Gewand. Es ist ein meisterhaftes Täuschungsmanöver.

Im Stillen wächst der Widerstand

Und während man dem Bürger Steuersenkungen vorgaukelt, vollzieht sich in Wahrheit hinter den Kulissen die größte Steuererhöhungswelle seit Gründung der Bundesrepublik. Nach den Wahlen im Osten, wenn die AfD ihre Stimmen geholt hat und die Koalition ihre Wunden leckt, wird die Rechnung präsentiert werden. Mit tränenerstickter Stimme und Appellen an die Solidarität und mit der Begründung, dass die AfD schuld sei. Oder Putin oder Trump oder eben alle anderen. Viele Bürger, oftmals leider naiv und vertrauensvoll, lassen sich von diesem Zirkus noch immer beeindrucken. Sie glauben den Versprechungen, obwohl die Liste realer Erhöhungen – Grundsteuer, Gewerbesteuer, CO2-Abgabe, Lkw-Maut, Inflation als versteckte Steuer – endlos ist und längst für sich spricht.

Doch in der Krise keimt bereits die Saat der Umkehr. In stillen Nischen wächst der Widerstand, zumindest bei den schlaueren unter uns, gegen das Lächerliche, das Krude und das Wahnsinnige dieser Politik. Möge der Bürger endlich erkennen: Freiheit beginnt dort, wo der Staat aufhört, mehr als die Hälfte des Tages und mehr als die Früchte der Arbeit der Bürger zu beanspruchen. Alles andere ist lediglich die Fortsetzung des Raubzugs mit anderen, rhetorisch geschickteren Mitteln für die Dummen.