Das fette Schwein und der leere Gasspeicher

In den 1950er Jahren geboren, durfte ich hautnah erleben, wie das Überleben im Winter bereits im Sommer vorbereitet wurde: Kartoffeln wurden eingelagert, Gemüse eingeweckt und Holz für die kalten Monate gehackt. Heute entdeckt die Bundesregierung mitten im November, dass auch Energie im tiefen Keller gelagert werden sollte. Schon als Kind sah ich, wie Vorräte angelegt wurden. Wir nannten das „Holz machen“, wenn alte Bäume gefällt, zersägt und mit der Axt gespalten wurden. Das Holzspalten ersetzte jedes Fitnessstudio. Man wusste aus Erfahrung, dass der einzige Ofen im Haus, in der großen Wohnküche, täglich etwa zwanzig Scheite verschlang. Und diese Holzscheite lagerten wir fein säuberlich im und vor dem Schuppen.

Wer sichtbar “Holz vor der Hütte” hatte, sah den Unbillen des Winters getrost entgegen. Auch Reisig und Tannengrün wurden gesammelt und zu kleinen Bündeln fürs Anzünden geschnürt. Der schwere Küchenofen hielt fast das ganze Haus warm. Die Schlafzimmer waren dagegen eiskalt. Dicke Daunendecken und kupferne Wärmflaschen halfen gegen das Bibbern und die Eisblumen am Fenster. Und dennoch war die Reproduktionsrate damals höher als heute.

Das runde Schwein kam in runde Dosen

Auch der Vorratskeller, tief im Garten vergraben, war mir vertraut. Dort lagerten wir die Kartoffeln und die Äpfel. Tomaten und Gemüse wurden eingeweckt. Und das runde Schwein kam im November in runde Dosen, die beinahe ewig hielten. Leberkäse, weißer und roter Presssack und Leberwurst. Was im November noch im Stall grunzte, hing wenig später geräuchert im Rauchfang oder stand eingekocht im Regal. Das Schweineschmalz, das zuvor auf vier Beinen lief, kam in eine hundert Liter fassende Milchkanne und hielt sich wunderbar auch ohne Kühlung in der Speisekammer. Für schwäbische Mehlspeisen braucht man viel Schmalz.

Selbst 200 Hühnereier wurden in einem irdenen Krug haltbar gemacht. Eine spezielle Flüssigkeit namens Wasserglas verschloss die Poren der Eierschalen. So konnten sie monatelang gelagert werden. Wir Kinder mussten mithelfen. Holz hereintragen, Vorräte einlagern, die Triebe von Kartoffeln zupfen, bevor sie zum täglichen Schweinemüsli mit Gerstenschrot wurden. Niemand hielt das für Kinderarbeit, es war Familienarbeit. Die Vorratshaltung war kein romantisches Hobby, sondern Überlebenspflicht. Wer seinen Keller nicht füllte, musste im Januar bei den Nachbarn betteln. So wie wir heute in Frankreich um Strom betteln.

Die vergessene Kunst des Vorsorgens

Nun, sechs Wochen vor dem Jahreswechsel, stehen unsere politischen Fürsten vor ihren Vorratskellern und wundern sich. Deutschlands Gasspeicher sind zu weniger als zwei Dritteln gefüllt. Jetzt aber sollen ruckzuck bestimmte Kohle- und Ölkraftwerke für den Notfall bereitgehalten werden. Dabei lässt sich Kohle noch besser lagern als Kartoffeln. Sie bekommt keine Keime, wird nicht matschig und muss vor Weihnachten nicht aufgegessen werden. Auch Weizen, Hafer, Roggen und Gerste waren wertvolle Energiespeicher. Wir Kinder mussten mit einem kleinen Wägelchen einen Sack Weizen zur Mühle ziehen, um dort Mehl mahlen zu lassen.

Das Korn kann lange aufbewahrt werden. Mehl wurde erst hergestellt, wenn man es brauchte. Was früher normal war, heißt heute Bio. Heute hat Deutschland seine letzten Kernkraftwerke abgeschaltet, will aus der Kohle aussteigen und muss ausgerechnet Kohlekraftwerke als Notreserve wieder bereithalten. Wir Deutschen sind ja so geduldig und essen zur Not auch Steckrüben wie in den Hungerjahren nach 1945. Steckrüben liefern auch reichlich Vitamin C zur Förderung der geistigen Leistungsfähigkeit unserer politischen Führung.

Die Steckdose hat eben keinen Vorratskeller

Unsere damalige Vorratshaltung kostete Schweiß, Zeit und manchmal Schwielen; aber am Ende wusste man, was im Schuppen und Keller eingelagert war. Wir waren stolz darauf, vorgesorgt zu haben. Denn Vorräte bedeuteten ein Stück Unabhängigkeit. Heute vertraut man auf den Weltmarkt und hoffentlich ausreichend Wind. Wer von einer lebenswichtigen Sache abhängig ist, muss rechtzeitig für ausreichende Reserven sorgen. Unsere Vorfahren wussten das.

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Und wenn das alles nicht reicht, wird ein neues Gesetz geschrieben, das im Ofen nicht lange wärmt. Vielleicht täten wir Untertanen gut daran, wieder stricken zu lernen. Wer sich seine Pullover selbst herstellen will, braucht allerdings Wolle. Gott sei Dank gibt es genügend dumme Schafe, die man scheren könnte. Heute gilt die Hoffnung einem milden Winter; Hoffen und Beten werden also neuerdings selbst von den Atheisten wieder als Notlösung vorgeschlagen. Schöne neue Welt! Und sie wissen nicht, was sie tun…