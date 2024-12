Das geht Sie nichts an! Der deutsche Michel darf wieder Angst haben

Es weihnachtet wieder, und so ich verkünde Ihnen eine große Freude: Der deutsche Michel darf wieder Angst haben! Gottseidank. Denn in diesem Zustand ist er bereit, alles zu glauben, alles zu erdulden, alles zu befolgen. Waren das noch Zeiten, als er sich vor dem Virus fürchtend in die hintersten Ecke des Wohnzimmers flüchtete, unter Jens Spahns lebensbedrohenden Masken nach Sauerstoff japste – in der einen Hand das Schnapsglas, in der anderen die Zigarette und in der dritten die Fernbedienung, um gebannt Frau Merkels okkulter Heimwerker-Epidemiologie und Karl Lauterbachs abendlichen Impfmärchen-Sprechstunden zu lauschen! Oder wenn sein Arbeitsplatz in die Ökotonne getreten wurde, und er sich bei der Lektüre der Betriebskostennachzahlung seiner Wohnung fragte, ob der geschuldete Betrag nicht doch eher die Telefonnummer der Hausverwaltung sei…

Aber das beste kommt noch: Denn des deutschen Michels höchstes Glücksgefühl ist es, sich wieder vor dem Krieg fürchten zu dürfen. Und das hat er sich auch diesmal wiederum hart erarbeitet. Doch damals wie heute gilt: “Es wird nichts mit dem Endsieg – Mit dem Endsieg wird es nichts…”

Ich weiß nicht, was plötzlich in mich gefahren ist, aber ein unheilvoller Drang verleitet mich – vielleicht das letzte mal vor der Machtübernahme durch diese Herren – zu erzählen, warum es auch diesmal wieder nichts wird mit dem Endsieg. Es war nämlich so: seit 1823, also nach Annalenas Zeitrechnung vor mehreren hundertausend Kilometern, dulden die Amerikaner vor ihrer Haustür einfach keine fremden Waffen oder Militärbündnisse. Wir nennen das die sogenannte Monroe-Doktrin. Ein paar Tage später, 1962, hatte Präsident Kennedy das den Russen zum Beispiel während der Kuba-Krise auf ziemlich brutale Weise klar gemacht und hätte dafür auch einen Dritten Weltkrieg in Kauf genommen. Dass es damals nicht zum Krieg mit Russland kam, lag aber nicht am schneidigen Auftritt von Kevin Costner als Präsidentenberater sondern daran, dass Kennedy seine zuvor an der Grenze zur Sowjetunion – nämlich in der Türkei stationierten – Atomraketen, abzog und Chruschtschow im Gegenzug die seinen aus Kuba. Sagen Sie es bitte nicht weiter!

Weil nun der liebe Gott infolge seiner amerikanischen Staatsangehörigkeit die Demokratie und die Amerikaner liebt und den Warschauer Pakt und die Kommunisten hasst, eilen die USA seitdem von Krieg zu Krieg, um selbst in den entlegensten Gebieten dieser Erde Verkaufsverhandlungen für Frieden, Demokratie und und das Wohlergehen der Chase Manhattan Bank zu führen und die amerikanischen Außengrenzen zu schützen. Geld und Menschenmaterial gibt es in Hülle und Fülle. Da merkt man kaum, wenn man wie in Vietnam mal eben mehr als drei Millionen Menschenleben in den Sand setzt. Und dann erst die verlorenen Siege in Afghanistan, Libyen, Irak, Chile, Syrien…

Njet, no way, finito oder (wie die Eskimos sagen) Pustekuchen!

Leicht hatten es die Amerikaner mit den Russen nie. Da kam der Zerfall der Sowjetunion wie gerufen: Russland vorwiegend mit sich selbst beschäftigt, das Volksvermögen der ehemaligen Sowjetrepubliken in den Händen von ein paar Oligarchen, und Boris Jelzin auf dem OP-Tisch der Moskauer Herzchirurgie. Jetzt oder nie, sagte sich Uncle Sam, und die europäischen Volkshochschulstrategen wollten schließlich auch wieder mal ein großes Rad drehen: Genau der richtige Zeitpunkt, um die NATO bis an die russische Grenze zu schieben! Denn Alabama wird schließlich am Dnepr und Deutschland am Hindukusch verteidigt. 2008 in Bukarest wollte man das ganze dann klar machen: Die Ukraine – und wenn schon frech, dann lieber unverschämt – Georgien sollten in die NATO. Atomraketen, Panzer, Soldaten und der Badenweiler Marsch direkt an die russischen Grenze: Das Leben ist wieder lebenswert !

Da die westlichen Geheimdienste so sehr damit beschäftigt waren, in anderen Ländern für Unordnung zu sorgen, entging ihnen dabei völlig, dass Boris Jelzin schon Geschichte und sein Nachfolger Wladimir Putin aus ganz anderem Holz geschnitzt war, obwohl er aus unverschämter Provokation genau dasselbe wollte: Sein Land und seine Grenzen schützen. Die Baltischen Staaten, Rumänien, die Tschechoslowakei und Ungarn waren entgegen aller gegenüber den Russen gemachten Versprechungen schon der NATO einverleibt worden. Aber jetzt auch noch die Ukraine – das größte Land Europas, politisch instabil wie eine Spatzenfeder im Wind, korrupt bis ins Mark, hoffnungslos gespalten in einen prorussischen und prowestlichen Teil, mit ellenlanger Grenze zu Russland? Die Botschaft Putins an den Westen war so klar, das man durchgucken konnte: Das wird nicht passieren. Njet, no way, finito oder, wie die Eskimos sagen: Pustekuchen!

Kein Zweifel: Es war Aggression

Und Wladimir Wladimirowitsch Putin, sagte was er meinte, und tat was er sagte: Den westlichen Träumereien vom flotten Matrosenleben in Sewastopol mit gelegentlichen Betriebsausflügen westlicher U-Boote und Fregatten zu russischen Stränden schob er erst mal einen Riegel vor, indem er sich 2014 die Krim zurückholte. Diejenigen, die das alles nichts anging, also die Bewohner der Krim, fanden das gar nicht so schlecht, während andere, die direkt davon betroffen waren – wie der SPD Ortsverein von Bad Entenhausen und Genosse Frank-Walter – das aufs Schärfste missbilligten. Zu allem Übel begann im Donbass ein außerordentlich heftiger und langdauernder bewaffneter Konflikt zwischen den eher Russland zugeneigten Bevölkerungsteilen, die das Chaos in der Westukraine leid waren, und der von einem Schwächeanfall zur nächsten Ohnmacht taumelnden, prowestlichen ukrainischen Regierung. Als es im Donbass nicht so ganz so lief, wie vom Westen erhofft, und auch um Zeit für die Aufrüstung der ukrainischen Armee zu gewinnen, kamen die USA und ihr europäisches Gefolge auf die glorreiche Idee, ein Friedens-Luftschloss, genannt “Vertrag von Minsk 2”, zu zimmern, in der irrigen Annahme, Putin und die seinen seien ähnlich leicht hinters Licht zu führen wie die französische Marianne oder der deutsche Michel.

Am 24. April 2022 tat Putin dann, was er sagte, und marschierte mit 190.000 Soldaten in die Ukraine ein. Sie nennen es Aggression? Ich auch!

Aber es war eine Kündigung mit langer Kündigungsfrist und einer Vielzahl stets höflich belächelter Abmahnungen. Ja, eigentlich war der russische Einmarsch in die Ukraine lediglich eine weitere Warnung an den Westen, die Ukraine nicht weiter als Vorposten der Nato zu missbrauchen. Denn das Märchen von der russischen Eroberung der Ukraine glauben ohnehin nur noch die, die auch an den Weihnachtsmann und an Friedrich Merz glauben: Mit 190.000 Soldaten kann man kein Land von der Größe der Ukraine erobern. Das Ganze hätte denn auch beinahe noch zu einer Katastrophe geführt – als Wladimir Putin nämlich auf die Idee kam, einige wenige Wochen nach dem Einmarsch ein Friedensangebot zu unterbreiten, welches wesentlich günstiger war als alles, was jetzt, nach mehr als einer halben Million Toten, auf die Ukrainer zukommt. Diese Friedensverhandlungen von Istanbul hätten um ein Haar den gesamten westliche Traum zur Vereinnahmung der Ukraine und der Niederwerfung Putins in allerhöchste Bedrängnis gebracht.

Sie erinnern sich sicher: Adolf Hitler hatte in seiner Ansprache vor der Wehrmachtsführung kurz vor dem Angriff auf Polen das selbe Problem. „Ich habe nur Angst, daß mir im letzten Moment ein Schweinehund einen Vermittlungsvorschlag vorlegt“, sagte er. Gut 75 Jahre später war es dann Boris Johnson, der Herr, den Sie sich, liebe Zuhörer, möglicherweise nicht unbedingt als Schwiegersohn wünschen, der den Ukrainern schließlich im Auftrag der USA dieses unerträgliche Gefasel vom Frieden erfolgreich ausgeredet hat. Und so lief dann doch noch alles wie geplant.

Mit der russischen Invasion am 24. April 2022 hatten die USA und ihr europäischer Tross ihr wichtigstes Kriegsziel erreicht: Man hatte eine Aggression, auf die man jetzt endlich reagieren konnte; man hatte einen Schuldigen, den man bestrafen, besser noch vernichten musste; und die europäischen Potentaten hatten endlich wieder etwas, was sie ihren von Wirtschaftskrisen, Corona-Exzessen und Wohlstand gebeutelten Bürgern als Lebenszweck verkaufen konnten.

Ein Präsident, der bei der Stange bleibt

Beinahe hätte ich noch eine Kleinigkeit vergessen: Da waren ja noch die Ukrainer und ihr Präsident Wolodymyr Oleksandrovyc Selenskyj! Eins muß klar sein: Die Ukrainer dürfen, ja mehr noch, sie müssen sich verteidigen. Das ist das Mindeste, was man von jemandem erwartet, der angegriffen wird. Ihr Präsident hat sich nicht ins Ausland abgesetzt, sondern blieb bei der Stange und tut, was die Bevölkerung von ihm erwartet. Er tut es, so gut er es kann. Dass Letzteres nicht besonders viel ist, darf man eher seiner mangelnden Eignung und Erfahrung zuschreiben denn bösem Willen. Was hat man sich nicht alles über Selenskyj erzählt: Ein Komiker auf dem Präsidentenstuhl! Mit Millionen auf seinem Bankkonto! Nun ja – mir ist ein geistreicher Komiker als Politiker allemal lieber als ein durch die Gegend hüpfendes, zurechtgestyltes Dummchen. Und die landauf, landab tingelnden BlackRock-Verkäufer nagen auch nicht gerade am Hungertuch… Es läuft auch diesmal so, wie es immer läuft: Diejenigen, die der Ukraine die Suppe eingebrockt haben, zwingen nun die Ukrainer, sie jetzt auszulöffeln, verdienen sich dabei eine goldene Nase, für welche wiederum das ukrainische Volk mit Hunderttausenden von Toten und einem verwüsteten Land den ganzen Kopf hinhalten muß.

Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Wissen Sie denn, welch ungeheurer Aufwand an Zeit, Mühe und Geld in den sogenannten zivilisierten Staaten aufgewendet wird, um einen einzigen todkranken Menschen vor dem Tode zu bewahren? 4.100 Herztransplantationen gab es im Jahr 2022 in den USA – eine jede zu 1,7 Millionen Dollar. Für jede der hierzulande zur selben Zeit transplantierten 748 Lebern zahlten die deutschen Krankenkassen deutlich über 200.000 Euro – lebenslange Nachbehandlung noch nicht eingerechnet. Um einem Schlaganfallpatienten ein einigermaßen normales Leben zu ermöglichen, sind 50.000 Euro nicht zu hoch gegriffen. Und um aus einem arthrosegeplagten Hüftkranken wieder einen jugendlichen Springinsfeld zu zaubern, legt der Beitragszahler inklusive Reha und Rollator im Durchschnitt locker mal 10.000 Euro auf den Tisch.

Tod und Verstümmelung gratis

Auf dem Schlachtfeld dagegen gibt’s Tod und Verstümmelung praktisch für umsonst! Ein bloßer Wink genügt, und Hunderte werden vor einem einzigen MG-Nest niedergemäht. Für wen und für was die Gefallenen gefallen sind und die Verstümmelten verstümmelt wurden, geht die Betroffenen nichts an. Sie würden es sowieso nicht verstehen. Und Gottseidank müssen es nur die allerersten Gefallenen ertragen, von denen, die sie in den Tod getrieben haben, mit eingeübter Trauermine, Fahne, Hymne und Dschindarassabum geehrt zu werden. Danach zählt man nur noch Größenordnungen ab 10 hoch 4: „Es hat in den letzten Wochen Zehntausende und in den letzten beiden Jahren Hunderttausende Kriegstote gegeben. Wir kommen zur nächsten Meldung: Manuel Neuer kassiert rote Karte im DFB-Pokal…“

Fazit: Die Hinterhältigkeit ist nicht der von den USA und seinen europäischen Satelliten bewusst herbeiprovozierte Einmarsch Putins in die Ukraine, sondern der vom Westen provozierte Stellvertreterkrieg, der nicht gewonnen werden kann, nicht gewonnen werden wird, ja mehr noch: nicht gewonnen werden soll. Denn schließlich kann Russland nach westlicher Denkart am ehesten durch Abnutzung in einem fortwährend am Kochen gehaltenen Stellungskrieg auf Dauer geschwächt werden. Das Verbrechen ist, dass die, die es wissen müssten, denen, die es einfach noch nicht wissen können, diese Wahrheit verschweigen und das Blutvergießen mit immer neuen Milliarden, die sie ihren Bürgern mit immer haarsträubenderen Begründungen per Steuern, Abgaben und Solidaritätsumlagen abpressen, befeuern. Und die Tragik ist, dass der deutsche Michel auch diesmal wieder, ebenso wie bei den kommenden Wahlen, selig an der Wahrheit vorbeischlummert – das Schnapsglas in der einen, die Zigarette in der anderen und die Fernbedienung für die “Tagesschau” in der dritten Hand – und, wie schon 1914 und 1933, aus mehreren zur Wahl stehenden Alternativen mit traumwandlerischer Sicherheit die schlechteste wählen wird.

Das Video zu diesem Beitrag finden Sie hier.