Das Gesicht der Resignation: Was ist mit Habeck los?

Ist es nur mir aufgefallen, oder hat Robert Habeck nicht in letzter Zeit wirklich brutal abgebaut? Das obige Foto ist in der gestrigen Bundestags-Generaldebatte entstanden, und ich frage einfach mal alle meine Freunde, Bekannten, Leser: Ist euch dieser Anblick nicht auch ins Auge gestochen? Kameraschwenk – und da sitzt er: Habeck wirkt ehrlich gesagt ehrlich wie ein Alkoholiker auf Entzug oder als sei er gerade aus der Kneipe gefallen. Hochrotes, aufgedunsenes Gesicht, glasiger Blick, schwankende und unpassende Mimik. Kein Ausdruck von Konzentration, kein klarer Fokus. So sieht ein Mensch aus, der entweder zu tief ins Glas geschaut hat oder dem die letzten Monate komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Oder beides.

Man fragt sich zwangsläufig: Was ist da los? War es eine durchzechte Nacht – oder ist das die Summe von Stress, Überforderung, gekränkter Eitelkeit und zerplatzten politischen Ambitionen? Wer jedenfalls so aussieht wie Habeck gestern im Parlament, der hat entweder körperlich völlig abgebaut oder steckt psychisch tief in einer Krise. Vielleicht beides. Man muss nicht notwendig darüber spekulieren, ob da ein Schuss mehr im Spiel war… aber man darf es angesichts dieses Auftritts durchaus denken.

Im Schatten der eigenen Fehlentscheidungen

Das ist das Gesicht eines Mannes, der sich gehen lässt, der resigniert hat, der innerlich abgeschlossen hat. Der ernsthaft Kanzler werden wollte und nun nicht mal mehr gebraucht wird. Der einmal unter seinen ideologischen und idiotischen Jüngern als grünes Genie galt und nun nur noch im Schatten seiner eigenen Fehlentscheidungen sitzt. Und das ist vielleicht der eigentlich erschütternde Punkt: Hier sitzt nicht irgendein abgehalfterter Hinterbänkler, sondern der Mann, der das wirtschaftlich stärkste Land Europas auf einen energiepolitischen Irrweg geführt hat, der verantwortlich ist für die teuerste Energiepolitik der Welt, für die planlose Abschaltung funktionierender Kraftwerke, für ein Heizungsgesetz, das Millionen Menschen in Panik versetzt hat.

Und nun sitzt er, sichtbar gezeichnet, körperlich wie mental, in seinem Sessel, als würde er auf das Ende warten. Man erkennt die Traurigkeit eines Politikers, der dachte, er könne alles besser machen, der mit intellektuellem Anlauf und moralischer Überheblichkeit ein Land durchregieren wollte – und dabei wirtschaftliche Vernunft, industrielle Realität und soziale Belastbarkeit völlig aus den Augen verlor. Am Ende blieb nichts mehr von der vermeintlichen Größe; nur noch ein verbrauchter Körper und ein leerer Blick.

Der “Spiegel” hat gerade einen erstaunlich ehrlichen Bericht über Habecks Zustand veröffentlicht, und auch dort merkt man zwischen den Zeilen: Das war es wohl. Der Rückzug aus der Politik ist nur noch eine Frage der Zeit. Die grünen Parteifreunde sprechen nicht mehr von Zukunft, sondern von Belastung; vom “Problem Habeck”; vom Mann, der viel wollte, alles durcheinanderbrachte und am Ende nur Schaden hinterließ. Vielleicht war das gestern Morgen im Bundestag ja genau das: Ein leiser Abschied, nicht offiziell, aber unübersehbar. Keine Worte, kein Rücktritt, nur ein Bild. Und ein rotes, aufgedunsenes Gesicht, das mehr sagt als jede Rede. Prost Gemeinde, der Pfarrer säuft?