Das große Missverständnis: Unternehmen haben nicht die Aufgabe, Jobs zu schaffen oder zu erhalten!

In Deutschland existiert ein grundsätzliches Missverständnis über die Rolle und Funktion von Firmen und wirtschaftlichen Unternehmungen: Diese haben nicht die Aufgabe und sind deshalb auch keine soziale “Verpflichtung” eingegangen, Arbeitsplätze zu schaffen. Der Unternehmenszweck besteht allein, einen Markt mit Kundenwünschen und -bedürfnissen – also die Nachfrage – zu befriedigen. Und ja: Dies geschieht selbstverständlich aus profitorientierten Motiven , die schließlich die Triebkraft hinter jeder Erfindung, jedem Produkt und jeder Dienstleistung sind. Jeder zum Erreichen dieses durchaus eigennütziges Unternehmensziels geschaffene wertschöpfende Arbeitsplatz dient der Erfüllung der Wünsche eines Kündender Auftraggebers, der einen bestimmten Bedarf an Lieferungen und Leistungen hat: Entweder Waren wie Lebensmittel, Möbel, Kleidung oder Schuhe, oder Dienstleistungen wie Handwerksleistungen, Softwareentwicklung, Haarschnitte beim Friseur, Restaurant- oder Hotelbesuche.

Es ist Aufgabe des Staates, das, was mit dem ursprünglichen Zweck schnöden Gewinnstrebens geleistet und auf den Weg gebracht wird, so zu kanalisieren und klug zu besteuern, dass für die Gemeinschaft – in Form von Steuern und sozialen Nutzwerten – etwas Positives abfällt, ohne dass dabei die unternehmerische Motivation abgewürgt und die Firmen stranguliert werden. “Private vicious – public benefit” lautet dabei die schon auf Adam Smith zurückgehende Devise: Das private Übel (Gier und Gewinnstreben) wird zum allgemeinen Wohl “gezähmt”.

Der Markt regelt es!

Wer Auftrag annimmt, geht gesetzlich oder tariflich geregelte Verpflichtungen ein. Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch und eine Menge weiterer Gesetze regulieren die Interaktionen und Bedingungen des Marktes. Aber in keinem Gesetz, nirgendwo, steht irgendwo etwas von einer Pflicht der Unternehmen, Arbeitsplätze zu schaffen. Selbst die soziale Verpflichtung des Eigentums bedeutet nicht, auf Kosten der eigenen Überlebensfähigkeit Jobs zu schaffen (oder den Staat zu alimentieren). Als Chef schaffe ich nur dann Arbeitsplätze, wenn mir für bestimmte Aufgaben und Arbeitsschritte selbst die Zeit oder die Qualifikation fehlt – entweder, weil die Arbeitsteilung auf Spezialisten notwendig ist, oder weil der Markt nach mehr Kapazität verlangt. Ansonsten gibt es keine Gründe, Mitarbeiter einzustellen.

Beispiel: Ein Bäcker hat in seinem Einzugsgebiet so viele Kunden, dass er es schlichtweg nicht mehr schafft, die nachgefragten Brötchen und Backwaren für alle selbst zu backen. Er muss deshalb seine Familienmitglieder mit einspannen, die ihm dabei helfen. Das nennt man dann Familienbetrieb. Doch mit zunehmender Nachfrage und Umsatzsteigerung fallen immer mehr Aufgaben an: Buchhaltung durch mehr Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Steuern und Sozialversicherungen, Warenwirtschaft, Werbung und Vertrieb. Also muss der Bäcker zusätzliche Kräfte einstellen, weil er selbst voll ausgelastet ist am Teigkneter oder am Ofen. So entstehen wertschöpfende und verwaltende Arbeitsplätze. Nur dann, wenn der Laden brummt, werden Arbeitsplätze geschaffen (und übrigens auch nur dann Steuern erwritschaftet; ist nichts zu verteilen da, gibt es für den Staat auch nichts abzuschöpfen).

Hetzen über die bösen Unternehmer

Es ist traurig, dass man solche Banalitäten hierzulande heute vielen Mitmenschen nochmals in Erinnerung rufen muss – doch in Zeiten, da der Sozialismus wieder sein hässliches Haupt erhebt, da immer mehr Firmen pleitegehen und sich immer wenige Berufseinsteiger zu einer unternehmerischen oder selbständigeren Tätigkeit bereitfinden, sondern stattdessen von einem bequemen Versorgungsjob im Staatsapparat träumen, ist dies leider notwendig. Die Ahnungslosigkeit über die simpelsten Zusammenhänge und Mechanismen der Marktwirtschaft ist die Ursache, dass in Deutschland gewohnheitsmäßig über die bösen Unternehmer gehetzt wird, gerade, wenn irgendwo Arbeitsplätze abgebaut oder ins Ausland verlagert werden. Aber kein Chef entlässt aus Lust und Laune Mitarbeiter, sondern erst dann, wenn sie nicht mehr wirtschaftlich und/oder zu teuer sind. Es gibt keinen Anspruch, auf Kosten Dritter alimentiert zu werden. Ich klammere das überaus komplexe deutsche Arbeitsrecht an dieser Stelle bewusst aus, weil dies hier zu weit führen würde, doch auch darin diesem zwar jede Menge Konditionen und Rahmenbedingungen geregelt vom Kündigungsschutz bei Schwangerschaft bis zu Urlaubsansprüchen – aber auch hier findet man nirgendwo irgendeinen Zwang, dass ein Firmeninhaber Arbeitsplätze schaffen muss.

Alles geschieht freiwillig und richtet sich nach zu der bestehenden Nachfrage. Strauchelt diese und stagniert die Wirtschaft, merkt dies daher immer auch der Arbeitsmarkt. Gerade in einer Krise, wie wir sie anhaltend seit drei Jahren erleben. Und wer dann irgendwann ganz aufhört zu verkaufen, muss notgedrungen Insolvenz anmelden (im Gegensatz zum exklusiven Kenntnisstand unseres ehemaligen Wirtschaftsministers Robert Habeck). Will der Staat die Voraussetzungen für mehr Arbeitsplätze und auch Steuereinnahmen schaffen, muss er den Firmen genug Luft zum Atmen lassen, um ihnen das Wachstum zu ermöglichen, das Investitionen in Jobs und Standorte erlaubt. In einem Land mit den welthöchsten Energiepreisen, Rekordabgaben, demnächst noch extremerer CO2-Preisen (alias Besteuerung von Atemluft), einer bürokratischen Rekordregulierung und einer Staatsquote von nunmehr über 51 Prozent ist es nur logisch, dass zuerst die Jobs verschwinden und dann die Unternehmen.

Simple Erläuterungen

Um es noch simpler zu erklären: Wenn Leute mit dem nötigen Kleingeld in der Tasche gerne noch schnellere und noch luxuriösere Sportwagen fahren wollen, dann muss Porsche eben ein Vehikel basteln, was entsprechend toll designt ist und sich noch besser anhört. Erfüllen die neuen Modelle stattdessen nur noch ideologische Zwangsbedingungen und sind ein Produkt erzwungener umweltpolitischer Kompromisse, das ohne Subventionen und Förderprämien am Markt nicht wettbewerbsfähig wäre, sieht dazu womöglich noch schlimm aus und hört sich beim Aufjaulen der Motoren während der Spritztour am Wochenende (zum Beispiel vor den Augen der notorisch neidischen Nachbarn!) fürchterlich an wie ein wildgewordener Fön: Tja, dann will eben niemand mehr so ein Ding kaufen und Porsche steckt in der Krise. Da ist es nur folgerichtig, dass man reihenweise Personal entlässt und sich ins Ausland verlagert, wo die Marktwirtschaft noch funktioniert. Brennen dem Bäcker die Brötchen an, weil er über seiner Buchhaltung eingepennt ist, geht der auch bald in Konkurs. Geht man zum Friseur und der verhunzt einem seinen Schopf, dann passiert dasselbe (und obendrein läuft einem womöglich noch die Freundin weg). Verkohlte Brötchen zum Frühstück, ein Auto, das scheiße aussieht und nicht brummt, eine Haarpracht, die die Menschheit verschreckt: Das sind übriges typische Beispiele, wie Sozialismus “funktioniert”

Soweit der Crashkurs. War doch jetzt eigentlich ganz einfach, oder? Die vorgigen Beispiele bringen die Probleme unserer Wirtschaft ziemlich genau auf den Punkt. Man könnte sie sehr schnell beheben – indem man die Unternehmen (und auch die einfachen Leute) das machen lässt, was sie können, und sie kaufen lässt, worauf was sie Lust haben – ohne Bevormundung, ohne Erziehung, ohne planwirtschaftliche Einmischungen. Bringt etwas nichts ein, weil die Nachfrage fehlt, dann lassen die Kunden die Finger davon und die Wirtschaft passt sich eben an. Alles ganz einfach – nur eben leider nicht in Deutschland.

Der Unterschied zwischen Leistungs- und Übertragungseinkommen

Kurze Ergänzung: Ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland beschäftigt statistisch 4,5 Vollzeitstellen; nur 2 Prozent der deutschen Unternehmen beschäftigen überhaupt mehr als 50 Arbeitnehmer. Und es gibt in ganz Deutschland nur rund 1.000 (private) Unternehmen, die mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigen. Ein “Konzern” definiert sich ab 800 Beschäftigten. Zusammenaddiert kommt man mit all den genannten Arbeitskräften auf nur 15 Millionen arbeitende Menschen, die irgendwie noch versuchen, Deutschlands weiteren Absturz von einer einstigen wirtschaftlichen Weltmacht in die Bedeutungslosigkeit zu verhindern. Insgesamt gibt in Deutschland aber 47 Millionen Arbeitsplätze.

Heißt: abzüglich der genannten wertschöpfenden 15 Millionen ist der große Rest ist Verwaltung oder im öffentlichen Dienst tätig, oder lebt ansonsten nicht aus direkten Leistungs-, sondern Übertragungseinkommen; also von dem, was die genannten 15 Millionen primär erwirtschaften. Volkswirtschaftlich betrachtet, sind die anderen 32 Millionen eigentlich Empfänger von Transferleistungen. Jeder, der über böse Firmen und Arbeitsplätzeabbau schimpft, sollte einmal bei sich selbst anfangen und prüfen, wo er steht: Bin ich Leistungsträger – oder Leistungsempfänger? Gebe ich anderen Arbeit, oder arbeite ich für andere? Und trage ich selbst unternehmerisches Risiko? Kann ich hier also wirklich mitreden?