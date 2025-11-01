Das große Vergessen

Europa hat lange nicht mehr geblutet. Über acht Jahrzehnte liegen zwischen heute und jener Zeit, als der Kontinent im eigenen Hass versank. Doch mit dem Abstand ist auch das Erinnern verblasst. Man hat vergessen, was diese Wunde geschlagen hat: Der Antisemitismus, diese zähe, immer wieder mutierende Krankheit, und der ideologische Fanatismus, der Gesellschaften korrumpiert und in den Abgrund zieht. In der Asche der Geschichte entstand eine neue Weltordnung. Für das jüdische Volk bedeutete sie die Rückkehr in ein altes, längst entzogenes Zuhause. Israel war nie bloß ein politisches Projekt – es war eine Notwendigkeit, eine letzte Konsequenz aus Europas Scheitern.

Doch auch diese Heimat war und ist umstellt von Feindschaft. Der Westen, in seinem guten Willen oder seiner Selbstgerechtigkeit, wähnte sich als Vermittler. Er glaubte, den Hass durch Investitionen zu besänftigen, ihn mit diplomatischer Geduld einzudämmen. Europa schickte Geld. Israel schickte Unterhändler – und manchmal Soldaten.

Tragischer Widerspruch

Was Europa bis heute nicht verstehen will: Menschen, die an Freiheit glauben, an das Recht des Einzelnen, an Vielfalt und Würde, können nicht neben jenen leben, die diese Werte verachten – zumindest nicht kampflos. Der politische Islamismus, an dem Europa mitgebaut hat, sei es durch falsch verstandene Toleranz oder gezielte politische Allianzen, ist kein Partner im Gespräch, sondern ein Gegner jedes Gemeinwesens.

Im Kern steht ein tragischer Widerspruch: Europa fordert die Lehren aus seiner Geschichte ein, vergisst aber selbst ihre Essenz. Wer Antisemitismus relativiert, wer Extremismus als kulturellen Ausdruck verklärt, der spielt mit jenem Feuer, das einst die eigene Zivilisation verbrannte. Vergessen ist nicht harmlos. Es ist gefährlich. Und vielleicht – wenn wir nicht aufpassen – tödlich.