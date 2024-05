Das grüne U-Boot im Bauch der CDU ehrt Mr. Dosenpfand

Wenn Angela Merkel am heutigen Montag, den 13. Mai 2024, ihrem vermeintlichen einstigen Widersacher Jürgen Trittin zur offiziellen Verabschiedung in den Ruhestand in persona warme Worte zukommen lässt, werden zwei Tatsachen deutlich. Erstens: Merkel war de facto die erste grüne Kanzlerin. Und zweitens: In Berlin wird politisches Theater gespielt, und zwar in Dauerschleife. Selbst in den Reihen der Grünen, bei denen man seine Erwartungen und Ansprüche an menschliche Qualitäten ohnehin extrem nach unten schrauben muss, bleibt einem Jürgen Trittin durch sein arrogantes Auftreten und gehässige Rhetorik in besonders unangenehmer Erinnerung.

„Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr und das finde ich großartig”: Das ist zwar kein Zitat von Jürgen Trittin, aber es passt so gut zu ihm, dass er gegen Zuschreibungen seiner angeblichen Urheberschaft regelmäßig juristisch vorgehen muss und jeweils stolz darüber berichtet. Belegt ist hingegen sein Zitat “Noch nie habe ich die Nationalhymne mitgesungen und werde es auch als Minister nicht tun” (“Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” vom 2. Januar 2005), das also nicht, wie man meinen könnte, etwa von Robert Habeck stammt.

Kommunismus und Pädophilie

Stolz wird Trittin wohl von Vater Klaus geerbt haben, der in der Waffen-SS kämpfte und zum Schluss – vermutlich als Obersturmführer – die “Kampfgruppe Trittin” befehligte, seinen Nachwuchs später aber zum Antifaschismus bekehrt haben soll. Dazu diente ein Nachkriegsbesuch im KZ Bergen-Belsen. Das hat gewirkt: Sohn Jürgen wurde Kommunist und, wie andere spätere grüne Recken, Mitglied beim maoistisch ausgerichteten Kommunistischen Bund (KB). Sein damaliges Wirkungsfeld war die Universitätsstadt Göttingen. Dort besetzte er Häuser. “Das war illegal, aber nicht militant und auch nicht gewalttätig.” Auch den Göttinger Mescalero-Brief hat Trittin wohl unterstützt… klammheimlich. Nicht ganz so klammheimlich war seine Beteiligung an den grünen Pädophilie-Bestrebungen der 80er-Jahre.

Wie gekonnt Merkel oder Trittin oder vielleicht beide Theater spielen können, konnte man in der denkwürdigen Bundestagsdebatte vom 15. September 2010 erleben: Da spricht eine kämpferische CDU-Kanzlerin, die sich tapfer gegen Häme und Spott aus den Reihen der Grünen-Fraktion wehrt. Eine CDU-Kanzlerin, die sich ebenso leidenschaftlich für die Kernenergie ins Zeug legt wie für das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21. Eine CDU-Kanzlerin, die sich seit Jahren für ein „starkes Deutschland“ im internationalen Wettbewerb einsetzt, für eine „rationale, vernünftige Energiepolitik“ plädiert und den Grünen ihr „Gerede von Multi-Kulti“ vorwirft. Fast alles scheint bis dahin so, wie es sein soll und wie man es von einer „echten” CDU-Frau erwartet.

Kanzlerin rot-grüner Projekte

Auch Jürgen Trittin spricht dort wie erwartet: “Liebe Frau Merkel, ich nehme gern auf, was Sie hier gesagt haben. Sie haben erklärt, Sie wollen in Baden-Württemberg die Herausforderung mit uns suchen. Wir nehmen diese an.” Ein halbes Jahr später regiert der bisher erste und einzige grüne Ministerpräsident Deutschlands in Baden-Württemberg – mit den Stimmen der CDU. Er regiert bis heute – mit den Stimmen der CDU. Trittin attestiert Merkel noch im Jahr 2011, „die mit Abstand schlechteste Regierung, die diese Demokratie gesehen hat“ zu führen. Doch in dieser Zeit setzt Merkel bereits dazu an, die wichtigsten Projekte der rot-grünen Koalition von Schröder und Fischer weiland in Vollendung zur Vollendung zu bringen.

Energiepolitik: Sie steigt 2011 nicht nur aus der Kernkraft aus, sondern im Jahr 2020 zusätzlich auch noch aus der Kohleverstromung. Das im Jahr 2000 beschlossene, unsägliche Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) bleibt, trotz gut begründeter Forderungen für dessen Abschaffung, in Kraft.

Familienpolitik: Sie überführt 2017 die Eingetragene Lebenspartnerschaft in die “Ehe für alle”, stimmt in der Abstimmung allerdings, um den Schein zu wahren, dagegen.

Einwanderungspolitik I: Sie erweitert 2014 die doppelte Staatsbürgerschaft durch Abschaffung der Optionspflicht und ignoriert im Jahr 2016 dreist einen genau gegenläufigen CDU-Parteitagsbeschluss.

Einwanderungspolitik II: Sie macht 2015 aus einer erleichterter Einwanderung der Regierung Schröder unter Bruch des Grundgesetzes eine faktisch bedingungslose Grenzöffnung “für alle” und setzt damit im Alleingang die Dublin-Regelung außer Kraft.

Diskriminierung Deutscher

Auch das gleich in den ersten Monaten ihrer Kanzlerschaft beschlossene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz trägt die Handschrift von Rot-Grün, wie die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” damals feststellt. Mit diesem Gesetz wird auch gleich eine “Antidiskriminierungsstelle” unter der Leitung einer “Antidiskriminierungsbeauftragten” eingerichtet. Bis heute stand übrigens kein Mann dieser Stelle vor. Im Jahr 2022 übernimmt mit Ferda Ataman ausgerechnet eine Frau dieses Amt, die sich mehrfach diskriminierend über Deutsche geäußert hat.

Das hat aber alles seine Richtigkeit – denn im schiefen Weltbild des Neuen Deutschlands gibt es offenbar eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, die problemlos und zu jeder Zeit diskriminiert werden darf, selbst von einer “Antidiskriminierungsbeauftragten“: Nämlich Deutsche deutscher Herkunft.

Frappierende Parallelen

Merkel schleppt auch den von Schröder und Fischer geerbten Krieg in Afghanistan über ihre gesamte Amtszeit hinweg mit und lässt die Chance auf einen frühen geordneten Abzug verstreichen. Die Franzosen sparen sich fast zehn Jahre Krieg, und suchen bereits im Jahr 2012 das Weite. Danach geht es für die Franzosen nach Mali, wo bald auch die Bundeswehr – für welche Zwecke auch immer – eingespannt wird.

Trittin übernahm von Angela Merkel das Amt des Umweltministers. Insofern sind sie Kollegen. Und sie sind derselbe Jahrgang 1954. Merkel ist nur acht Tage älter und am 17. Juli in der Hansestadt Hamburg geboren, Trittin am 25. Juli in der Hansestadt Bremen. Wie es um die militärische Vergangenheit von Merkels Vater Horst Kasner bestellt ist, bleibt bis heute ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Immerhin wurde ihm mitunter das “Auftreten eines preußischen Offiziers” bescheinigt, und groß gewachsen war er auch. Der Fall könnte ähnlich liegen wie bei Trittin…

Alles Gute, Mr. Dosenpfand!