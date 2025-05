Das Grundgesetz ist gesichert verfassungsfeindlich! Eine Satire

Das Grundgesetz der alten BRD (Bundesrepublik Deutschland, nicht zu verwechseln mit der Neuen BRD, also der BlackRock-Dependance, die am 6. Mai 2025 die Regierung übernehmen wird) ist nach seinem Artikel 146 keine Verfassung, sondern ein Provisorium, das gilt, bis „…eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ Diese Auffassung ist aber veraltet. So wie die “regelbasierte Weltordnung”, deren Regeln nirgendwo niedergeschrieben wurden, ist auch die verfassungsmäßige Ordnung der alten BRD dynamisch. In der regelbasierten Weltordnung gelten die Regeln des Westens mit seinen 15 Prozent der Weltbevölkerung für die ganze Welt. Und natürlich werden auch diese 15 Prozent nicht nach ihrer Meinung gefragt; wo kämen wir da hin! Dann würden ja Sozialismus (lateinisch socius für “Partner”), Kommunismus (lateinisch commune für= “gemeinsam”) und Populismus (lateinisch populus für “Menschen”, in der Übersetzung nach Google Translater) regieren – also Partnerschaft, Gemeinschaft und die Menschen. Ein klarer Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung! “Demokratie” hingegen ist, wenn die Institutionen des Staates vor dem “Populismus”, also vor den Menschen, geschützt werden.

In dem Text von 1949 finden sich trotz vieler Änderungen noch immer viele Regelungen, die mit der verfassungsmäßige Ordnung aktueller Lesart nicht vereinbar sind. So steht in Artikel 22, Absatz 2: “Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.” Dabei sieht man doch überall entweder gelb-blaue oder rot-orange-gelb-grün-hellblau-dunkelblau-violette Flaggen. Schwarz-rot-gold steht für Nationalismus und ist gesichert rechtsextrem. Artikel 116 Grundgesetz geht zudem von einem ethnisch-abstammungsmäßigen Volksverständnis aus – das nach den Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz gesichert rechtsextrem ist (siehe hier).

Gipfel der Verfassungsfeindlichkeit

Weiter soll nach Artikel 20, Absatz 2 Grundgesetz alle Staatsgewalt vom Volke ausgehen. Wenn dieses Volk aber ethnisch-abstammungsmäßiges definiert wird, werden ja nicht nur alle Zuwanderer von der Staatsgewalt ausgeschlossen; das Volk könnte ja sogar Populisten wählen! Und die Regelung des Artikel 38, Absatz 1, wonach die in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählten Abgeordneten die Vertreter des Volkes und nicht der Bevölkerung sein sollen, statt sich an Aufträge und Weisungen der Lobbyisten zu halten, ist schließlich der Gipfel der Verfassungsfeindlichkeit. Wie soll da die neue BRD noch nach der aktuellen verfassungsmäßigen Ordnung regieren?

Artikel 26, Absatz Grundsatz 1 will sogar Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, unter Strafe zu stellen! Es soll also allen Ernstes verboten werden, Russland zu bedrohen und die regelbasierte Weltordnung durchsetzen, jetzt, da sich die USA in Zukunft auf China beschränken wollen. Am Ende könnte es sogar Frieden in der Ukraine geben! Auch dieser Artikel des Grundgesetzes ist somit gesichert verfassungswidrig.

Aber noch gefährlicher ist Artikel 1, Absatz 2 Grundgesetz, in dem sich das deutsche Volk zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt bekennt. In Verbindung mit Artikel 25 Grundgesetz, wonach die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes Bestandteil des Bundesrechtes sind, unmittelbar Rechte und Pflichten für die Bewohner des Bundesgebietes erzeugen und den Gesetzen vorgehen, kann man argumentieren, dass verfassungsfeindliche Pamphlete wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) vom 10. Dezember 1948 oder die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) vom 4. November 1950, die von der alten BRD am 7. August 1952 sogar ausdrücklich ratifiziert wurde, wirklich anzuwenden wären.

Jedes Jahr die Abstammung wechseln

Nach Artikel 2, Absatz 1 AEMR hat jeder Anspruch auf alle in der AEMR verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Diese Regelung wurde mit Artikel 3, Absatz 3, Satz 1 Grundgesetz mit der Formulierung „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ in das Grundgesetz übertragen. Die Verwendung des Wortes „Rasse“ ist aber erwiesen rechtsextremistisch. Dieses unterstellt, dass es bei Menschen Rassen wie “kaukasisch” (etwa europäisch), “ostasiatisch” (etwa chinesisch), “südasiatisch” (etwa indisch) oder “afrikanisch” geben soll, so wie es bei Pferden Rassen wie die Trakehner oder Hannoveraner gibt. Das widerspricht der Menschenwürde, ist rassistisch und damit gesichert verfassungsfeindlich. Schließlich muss es möglich sein, jedes Jahr seine Identifikation als kaukasisch, ostasiatisch, südasiatisch oder afrikanisch wechseln zu können, wo man doch auch jedes Jahr sein Geschlecht ändern kann!

Artikel 3, Absatz 2, Satz 1 Grundgesetz regelt zudem, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, aber nicht gleichgestellt. Gleichberechtigung ist die Chancengleichheit; Gleichstellung die Ergebnisgleichheit. Die Begriffe sind also Gegensätze. Außerdem ist es queerfeindlich, nur Männer und Frauen gleichstellen zu wollen, die übrigen 98 Geschlechter aber nicht. Das verstößt eindeutig gegen die Menschenwürde und ist gesichert rechtsextrem!

Regierungskritik sabotiert die Regierungsarbeit!

Die LGBTQXYZ-feindliche Haltung der alten Ordnung ergibt sich aber besonders aus Artikel 16 AEMR und Artikel 12 EMRK: Demnach haben nämlich nur Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter das Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen. Artikel 16, Absatz 3 AEMR regelt dann sogar noch, dass diese heterosexuelle Familie die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft sei und Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat habe. Artikel, 6 Absatz 1 Grundgesetz, wonach Ehe und Familie “unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung” stehen, ist dagegen weniger konkret. Hier geht die verfassungsfeindliche Gesinnung also von veralteten Menschenrechten aus, die in der UN wegen der Blockadehaltung von 85 Prozent der Weltbevölkerung nicht modernisiert werden können. Natürlich kann sich die regelbasierte Weltordnung nicht an diesen gesichert rechtsextremen veralteten Regeln orientieren!

Artikel 10, Absatz 1 EMRK gibt jeder Person das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben – im Einklang mit Artikel 5, Absatz 1 Grundgesetz, wonach jeder das Recht hat, “seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet.” Solange damit das Recht der Verleger gemeint ist, ihre Meinung zu veröffentlichen, ist das unproblematisch; schließlich sind diese auf Werbeeinnahmen angewiesen. Es soll aber auch keine Zensur stattfinden – und das ist gesichert verfassungsfeindlich, denn verfassungsfreundlich sind nur die staatlichen Instanzen, die Mainstream-Medien und die die aktuellen Strukturen stützenden etablierten Parteien. Wenn man jedoch Regierungskritikern erlaubt, die Regierung grundsätzlich zu kritisieren, ist ein ungestörtes Regieren nicht mehr möglich. Das kann und darf nicht geduldet werden!

Es muss demokratisch aussehen…

Nach Artikel 6, Absatz 3, Buchstabe a EMRK hat jede angeklagte Person das Recht, innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden. Natürlich darf das für verfassungsfeindliche Parteien nicht gelten, obwohl sie juristische Personen sind und sich auf die EMRK berufen können. Wo kämen wir aber hin, wenn ein dem Bundesinnenministerium unterstehender Inlandsgeheimdienst in allen Einzelheiten darlegen müsste, warum er eine Partei in einem über 1000-seitigen Geheimgutachen als gesichert rechtsextrem bewertet! Dann könnte diese Argumentation ja am Ende noch diskutiert werden – und dass man staatliche Maßnahmen nicht diskutieren darf, hat schon Mitte 2020 der damalige Präsident des Robert-Koch-Institut festgestellt. Es kommt also darauf an, jede ernsthafte Regierungskritik zu unterbinden. Dabei ist aber die Anweisung von Walter Ulbricht zu beachten: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“

Captain Kirk hatte im Raumschiff Enterprise mit seinem Faeser eine Strahlenwaffe, die er stufenlos zwischen Betäubung oder volle Energie dosieren konnte. Captain Scholz im Raumschiff Bundesregierung hat mit der Faeser auch eine Mehrzweckwaffe im Kampf gegen Rechts, die zur Verteidigung der verfassungsmäßigen Ordnung am 2. Mai 2025 kurz vor ihrer Ausmusterung noch einmal auf volle Energie eingestellt wurde; und sie strahlte auch dabei. Seine zweite Strahlenwaffe zur Verteidigung der regelbasierten Weltordnung stand hingegen auf Betäubung. Es bleibt abzuwarten, welche Waffen Captain Merz einsetzen will… und ob die auch so strahlen.

Dieser Beitrag des Autors erschien zuerst hier.