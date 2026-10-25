Das gute Deutschland und seine schlechten Deutschen

„Hape Kerkeling und Jürgen Klopp stehen für das gute Deutschland.“ Dieser Satz stand wörtlich jetzt im “Tagesspiegel”, in einem Essay von Armin Lehmann. Ein Satz, der zunächst wie eine freundliche Würdigung zweier populärer Persönlichkeiten klingt, tatsächlich aber eine bemerkenswerte Frage aufwirft: Wenn es ein gutes Deutschland gibt, wer gehört dann zum schlechten? Wer entscheidet darüber, und nach welchen Maßstäben? Und weshalb wird ausgerechnet in einem Land, das sich seiner historischen Erfahrungen wegen besonders misstrauisch gegenüber kollektiven Zuschreibungen zeigen sollte, immer wieder mit einer moralischen Geographie gearbeitet, in der ganze Bevölkerungsgruppen als auf der falschen Seite stehend behauptet werden? Gegen Kerkeling und Klopp ist damit nichts gesagt. Beide dürfen, einerlei aus welchen Gründen, gewürdigt werden. Problematisch wird die Bewunderung erst dort, wo sie zur moralischen Grenzziehung gerät. Lehmann erhebt die beiden zum Sinnbild des „guten Deutschland“. Er beansprucht, an ihnen die moralisch erwünschte Gestalt der Nation vorzuführen. Aus einer Würdigung wird ein Maßstab, aus einem Maßstab eine Scheidelinie. Das Gute erhält Gesichter und Namen; das Schlechte bleibt zunächst ungenannt.

Was Lehmann dabei zugrunde legt, ist jedoch kein vollständiges Bild, sondern ein mediales Konstrukt. Es zeigt den Entertainer und den Trainer als sympathische, glaubwürdige, weltoffene Gestalten. Es blendet Wesentliches aus. Bei Kerkeling gehört dazu die familiäre Vorgeschichte: Sein Großvater Hermann Kerkeling war 1933 wegen Bandendiebstahls zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt worden, bevor er später als politischer Häftling ins KZ Buchenwald kam. Die Biographie ist komplizierter, als das glatte Bild vom moralisch untadeligen Enkel eines NS-Opfers nahelegt. Dazu kommt Kerkelings eigene politische Haltung: Er ist kein neutraler Beobachter, sondern ein dezidierter AfD-Gegner, der öffentlich ein Verbotsverfahren fordert und die Partei mit scharfen historischen Vergleichen angreift. Zuletzt unterstellte er der AfD gar „Gossenjargon“ und monierte: „An diesen Ton dürfen wir uns niemals gewöhnen“, denn so habe “der Faschismus” angefangen. Bei Klopp wiederum fällt die Unterscheidung zwischen richtigem und falschem Patriotismus auf: Er will die Fahne „zurückholen“ und den Nationalstolz „nicht den falschen Leuten überlassen“ – eine Formulierung, die im Kontext der AfD-Wahlerfolge fällt und den Patriotismus an die Bedingung politischer Unbedenklichkeit knüpft.

Vom Dunkeldeutschland zur moralischen Landkarte

Das mediale Bild, das Lehmann übernimmt und verstärkt, filtert diese Aspekte heraus und ordnet sie dem Positiven zu. Übrig bleibt die einfache Gleichung: Wer gegen die AfD ist, gehört zum guten Deutschland. Die politische Differenz wird in eine moralische Rangordnung übersetzt. Das ist der eigentliche Skandal dieser Sprache: Sie erlaubt es, sich selbst für besonders menschenfreundlich zu halten, während man einen erheblichen Teil der eigenen Landsleute symbolisch aus der Gemeinschaft der Anständigen ausweist. Die Geschichte dieser Einteilung ist älter als der Streit um die AfD. Als Bundespräsident Joachim Gauck 2015 von „Dunkeldeutschland“ sprach und ihm ein „helles Deutschland“ gegenüberstellte, entfaltete die Wortwahl besondere Wirkung, weil „Dunkeldeutschland“ bereits als abwertende Bezeichnung für den Osten geläufig war. Worte tragen ihre Geschichte mit sich. Wer das Helle und das Dunkle auf die politische Landkarte überträgt, ruft Assoziationen hervor, die sich nicht durch nachträgliche Erläuterungen beseitigen lassen.

Die Rede vom „Schandfleck Sachsen“ gehört in dieselbe rhetorische Familie. Ein Bundesland wird nicht mehr als Gemeinwesen mit unterschiedlichen Menschen und Konflikten wahrgenommen, sondern als moralischer Befund. Das Verfahren ist bequem. Es erspart die Unterscheidung zwischen Tätern und Unbeteiligten, zwischen radikalen Minderheiten und demokratischen Mehrheiten. Vor allem erlaubt es dem Urteilenden, sich selbst außerhalb des Problems zu verorten. Das Dunkle sind die anderen.

Dabei gehört gerade die Fähigkeit, solche Unterscheidungen zu treffen, zum Kern einer rechtsstaatlichen politischen Kultur. Individuelle Verantwortung darf nicht in kollektive Schuld überführt werden. Niemand wird durch seinen Wohnort oder eine statistische Häufung politischer Einstellungen zum schlechteren Deutschen.

Der AfD-Wähler als moralischer Fremdkörper

Mit dem Aufstieg der AfD hat sich die moralische Geographie der Bundesrepublik weiter verdichtet. Die Partei ist längst nicht mehr nur Gegenstand politischer Auseinandersetzung. Ihre Wähler werden vielfach selbst zum Gegenstand gesellschaftlicher Distanzierung. Wer die AfD wählt, erscheint dann nicht als Bürger mit bestimmten Überzeugungen, Interessen oder Erfahrungen, sondern als Symptom einer demokratischen Erkrankung. Dabei lässt sich über die AfD, ihre Programme und Ziele streiten, ohne ihren Wählern den moralischen Status gleichberechtigter Bürger abzusprechen. Man kann Positionen für falsch halten und ihnen mit Argumenten und parlamentarischer Opposition begegnen. Aber daraus folgt nicht, dass jeder, der diese Partei wählt, zum „schlechten“ Deutschland gehört. Genau diese Unterscheidung verwischt, wer politische Zugehörigkeit als Charakterprüfung behandelt. Die Wahlentscheidung wird nicht mehr als Ausdruck staatsbürgerlicher Freiheit verstanden, sondern als Ausweis persönlicher Anständigkeit oder Unanständigkeit.

Das hat eine paradoxe Folge. Je stärker man betont, dass die Demokratie von der gleichen Würde aller Bürger lebt, desto befremdlicher wirkt eine Sprache, die Millionen Wähler in die Rolle eines gesellschaftlichen Störfalls drängt. Der Bürger bleibt Bürger, auch wenn seine Stimme den Regierenden missfällt. Gerade im Osten besitzt diese Frage eine historische Tiefenschicht. Dort haben viele Menschen erlebt, wie ein Staat zwischen fortschrittlichen und rückständigen Kräften unterschied. Die Bundesrepublik ist nicht die DDR. Doch wer diese Erfahrung ernst nimmt, sollte verstehen, weshalb ostdeutsche Bürger auf moralische Belehrung besonders empfindlich reagieren.

Die Moral als Ersatz für Politik

Lehmann fragt, weshalb ausgerechnet Kerkeling und Klopp zu Hoffnungsträgern einer verunsicherten Demokratie werden könnten, und antwortet prompt mit Kerkelings Engagement gegen Rechtsextremismus sowie Klopps Plädoyer für einen positiven Patriotismus. Beide erscheinen als Persönlichkeiten, die durch Glaubwürdigkeit jene gesellschaftliche Bindung wiederherstellen könnten, die den politischen Institutionen fehle. Der Artikel enthält durchaus einen Gedanken, dem man zustimmen kann: Demokratie braucht Begegnung und Vertrauen. Gerade deshalb fällt auf, dass die AfD in dieser Erzählung vor allem als Gegenbild erscheint – und dass das „Gute“ der beiden Figuren eng an ihre Ablehnung der AfD gekoppelt wird.

Die Schwierigkeit liegt weniger darin, dass der Autor diese Partei kritisiert; dazu hat er selbstverständlich jedes Recht. Sie liegt darin, dass seine Diagnose des gesellschaftlichen Vertrauensverlusts ausgerechnet jene moralische Hierarchie nicht hinterfragt, die selbst zu diesem Vertrauensverlust beitragen kann. Wer Menschen zurückgewinnen will, muss zunächst anerkennen, dass sie nicht verloren gegangen sind, nur weil sie anders wählen. Ihre Stimme ist nicht weniger wert, ihre politischen Interessen sind nicht weniger legitim. Hier berührt der Streit eine Grundfrage des demokratischen Selbstverständnisses. Ist Demokratie eine Ordnung, in der unterschiedliche politische Überzeugungen um Zustimmung konkurrieren? Oder ist sie zunehmend zur Selbstbeschreibung eines bestimmten politischen Milieus geworden, das seine eigenen Auffassungen mit dem demokratisch Guten gleichsetzt? Im ersten Fall ist der Gegner ein Konkurrent. Im zweiten Fall wird er zum moralischen Defizit. Eine solche Verschiebung ist gefährlich, weil sie den demokratischen Konflikt nicht löst, sondern seiner legitimen Austragungsform beraubt.

Die ostdeutsche Kränkung

Für Ostdeutsche besitzt diese Entwicklung eine zusätzliche Dimension. Seit der Wiedervereinigung wird über ihre politische Kultur häufig in einer Sprache gesprochen, die den Westen zum unausgesprochenen Normalfall erklärt. Ostdeutsche Einstellungen erscheinen dann als Abweichungen, ihre Wahlergebnisse als Symptome. Die Wirklichkeit ist komplizierter. Die Transformation nach 1990 bedeutete für viele Menschen einen tiefgreifenden Verlust vertrauter Strukturen und zugleich die Eröffnung von Freiheitsräumen. Der Leipziger Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann hat mit seiner Kritik an westdeutschen Deutungsmonopolen eine Debatte angestoßen, die weit über parteipolitische Grenzen hinausreicht. Solche Darstellungen besitzen eine symbolische Wucht, die sich nicht durch den Hinweis auf berechtigte Kritik an rechtsextremen Ausschreitungen erledigt.

Zwischen der Verurteilung konkreter Handlungen und der moralischen Herabsetzung einer ganzen Region liegt eine Grenze, die allzu leicht überschritten wird. Ein Sachse ist nicht verantwortlich für jede Straftat, die in Sachsen geschieht. Ein Thüringer muss sich nicht für jedes Wahlergebnis rechtfertigen. Und ein ostdeutscher AfD-Wähler verliert durch seine Wahlentscheidung nicht das Recht, als vollwertiger Angehöriger der deutschen Nation angesprochen zu werden.

Patriotismus unter Vorbehalt

Besonders aufschlussreich war Klopps Wunsch, die deutsche Fahne zurückzuholen. Gemeint ist offenbar, nationale Symbole nicht jenen zu überlassen, deren Patriotismus er politisch ablehnt. Die Nationalflagge aber gehört keiner Partei, weshalb sich mindestens ein Widerspruch ergibt: Wer die Fahne als gemeinsames Symbol zurückgewinnen möchte, darf ihre legitime Verwendung nicht zugleich von einer bestimmten politischen Gesinnung abhängig machen – und genau das geschieht, wenn der „positive Patriotismus“ gegen den angeblich falschen der AfD-Anhänger ausgespielt wird.

Patriotismus ist kein Gütesiegel, das von einer kulturellen Instanz verliehen wird. Er ist auch nicht erst dann respektabel, wenn er sich durch demonstrative Distanzierung von unerwünschten Mitbürgern ausweist. Die Liebe zum eigenen Land kann unterschiedliche politische Gestalten annehmen. Der Versuch, zwischen einem guten, weltoffenen und einem schlechten, nationalbewussten Patriotismus eine starre Grenze zu ziehen, unterschätzt, wie eng beide Traditionen in der deutschen Geschichte verbunden sind. Wer nationale Identität nur unter dem Vorbehalt politischer Unbedenklichkeit gelten lassen möchte, verwandelt den Patriotismus in eine moralisch beaufsichtigte Gefühlsregung.

Die Personen Kerkeling und Klopp verweisen noch auf ein tieferes Problem. Beide sind keine Berufspolitiker. Gerade deshalb können sie als Projektionsflächen für Hoffnungen dienen. Doch Sympathie ersetzt keine Repräsentation. Die Beliebtheit eines Prominenten beantwortet nicht die Frage, weshalb Menschen mit der Energiepolitik, der Migrationspolitik oder dem Zustand öffentlicher Einrichtungen unzufrieden sind. Wenn politische Entfremdung vor allem als Mangel an demokratischer Gesinnung behandelt wird, geraten ihre materiellen Ursachen aus dem Blick.

Das Problem der moralischen Stellvertretung

Das ist der paternalistische Kern mancher Demokratieerzählung. Die Menschen sollen beteiligt und eingebunden werden. Doch die entscheidende Frage, ob sie durch ihre Beteiligung tatsächlich politische Richtungsentscheidungen verändern können, bleibt häufig unbeantwortet. Wer Bürger ernst nimmt, muss auch akzeptieren, dass sie Entscheidungen treffen, die den politischen Verantwortlichen missfallen. Andernfalls entsteht eine Demokratie unter Vorbehalt. Die Bundesrepublik braucht keine neue Einteilung ihrer Bürger in gute und schlechte Deutsche. Sie braucht eine politische Kultur, die zwischen der Kritik an Überzeugungen und der Abwertung von Menschen unterscheiden kann. Diese Unterscheidung verlangt, politische Gegnerschaft auszuhalten, ohne daraus menschliche Feindschaft abzuleiten. Und sie verlangt, den Bürger auch dort als Mitbürger anzuerkennen, wo man seine Entscheidung für falsch hält.

Ein Land ist mehr als die Summe seiner politisch erwünschten Repräsentanten. Zu Deutschland gehören die Menschen in den westdeutschen Großstädten ebenso wie jene in den ostdeutschen Kleinstädten, die Anhänger etablierter Parteien ebenso wie deren Gegner. Diese Gemeinsamkeit ist keine Aussage über die Richtigkeit ihrer jeweiligen Überzeugungen. Sie ist die Voraussetzung dafür, überhaupt sinnvoll miteinander streiten zu können.

Die Nation gehört nicht den moralisch Zertifizierten!

Hape Kerkeling und Jürgen Klopp mögen für manches stehen, was an Deutschland sympathisch und bewundernswert ist. Sie stehen aber nicht allein für das „gute Deutschland“ – und schon gar nicht kraft einer medialen Zuschreibung, die ihre komplizierteren Seiten ausblendet und ihr „Gutsein“ im Wesentlichen an die Gegnerschaft zur AfD koppelt. Dieses Land gehört ebenso dem Handwerker in Sachsen, der Pflegekraft in Thüringen, dem Unternehmer in Baden-Württemberg und dem Rentner in Sachsen-Anhalt – unabhängig davon, welche Partei sie wählen. Der politische Gegner ist kein Ausländer im eigenen Land. Er muss nicht erst moralisch eingebürgert werden, bevor seine Stimme zählt. Vielleicht wäre das die wichtigste Botschaft eines wirklich verbindenden Patriotismus: Deutschland ist keine Gesinnungsgemeinschaft derjenigen, die einander für gut befinden. Es ist die geschichtlich gewachsene und verfassungsrechtlich geordnete Gemeinschaft von Menschen, die einander auch dann als Mitbürger anerkennen müssen, wenn sie sich politisch entschieden widersprechen.

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Wer das “gute Deutschland” gegen seine vermeintlich “schlechten Deutschen” verteidigen will, läuft Gefahr, genau jene nationale Zusammengehörigkeit zu beschädigen, die er zu retten vorgibt. Ein gutes Deutschland erkennt man nicht daran, wie begeistert es seine moralischen Vorbilder feiert. Sondern daran, wie selbstverständlich es auch diejenigen zu sich zählt, die seinen selbsternannten Vorbildern widersprechen.