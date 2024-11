Das Habecksche Axiom und die Dehnung der Realität

Robert Habeck – es kann nicht oft genug wiederholt werden – ist eine Ausnahmebegabung auf ganz vielen Gebieten des täglichen Lebens. Sein Wissen und Können reichen weit über den normalen Alltag eines Politdarstellers hinaus. Er ist so omnikompetent, dass auch zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen von seiner hoaxprozentig-substantiellen Sachkunde profitieren können. Heute schon legendär sind seine Äußerungen zur Energiewirtschaft: „Is halt so“. Auch auf dem Themengebiet Wirtschaft – und besonders im Unterthema “Scheitern von Firmen”, also dem wirtschaftlichen Konkurs – hat er Erstaunliches, ja fast schon Sagenumwobenes öffentlich geäußert.

Seine Definition von Konkurs und die Auswirkungen auf die jeweils Pleite gehenden Betriebe hat er dem aufgeschlossenen Publikum plastisch und nachvollziehbar erläutert. Darüberhinaus wird auch seine mehr als rühmliche Rolle, sein niemals unterzubewertender Beitrag im „Anschieben der Dinge“ im besten Deutschland aller Zeiten unvergessen bleiben. All diese blitzgescheiten Definitionen und Beschreibungen werden in die Wirtschaftstheorie zukünftiger Generationen als Habecksches Axiom eingehen.

Die Welt ahmt bereits Habecks brillantes Axiom nach

Ein Axiom ist ein elementarer, aus nichts herleitbarer Grundsatz – also quasi die Mutter aller verbalen Luftnummern und von daher genau Herrn Roberts Ding. Anders verhält es sich mit einer Theorie: Diese muss wenigstens halbwegs der Konfrontation mit der Wirklichkeit standhalten. Ein Theorem ist einer aus einer Theorie hergeleiteter Satz. Insofern ist es erkenntnistheoretisch durchaus vertretbar, Habecks intellektuelle Erstklassigkeit als Axiom zu definieren.

Von den Besten lernen heißt siegen lernen! So befleißigen sich Politiker aus aller Welt, das Habecksche Axiom in ihre tägliche Arbeit der Selbstbereicherung zu integrieren. Denken wir nur an den BRICS-Gipfel, der vor kurzem stattfand. Die teilnehmenden Nationen ließen verlautbaren, nichts gegen den Dollar einzuwenden zu haben; sie würden ihn lediglich untereinander nicht mehr benutzen. So einfach, so superb geht Politik! Oder denken wir kurz an eine Politikerin, um die uns die Welt beneidet: Das außendiplomatische Wunderkind. Wenn dieses polyglotte Sprachenphänomen irgendwo auf der Welt auf einem Flugplatz erscheint (sollte die Regierungsmaschine denn einmal funktionstüchtig sein), dann nimmt sie keiner in Empfang. Das hat nichts damit zu tun, dass Politiker diese fabelhafte Dame nicht sprechen wollen; im Gegenteil: Die ganze politische Welt brennt darauf, sich mit der auf Steuerzahlerkosten teuer aufgebrezelten nichtbinären GrünendenInnen zu unterhalten. Sie sind halt nur nicht da.

Die Energiewende und das Habecksche Axiom

Der größte und nachhaltigste Erfolg grüner Politik – und der kompetentesten Aushilfskraft derselben, – zeigt sich auf dem Gebiet der Energiewende: Man versprach dem leichtgläubigen Dummmichel vor etwas mehr als 20 Jahren, dass der ganze Spaß durchschnittlich Mehrkosten von einer Kugel Eis pro Monat mit sich bringen würde. So kam es auch; bloß kostet mittlerweile – und jetzt wirkt wieder das Habecksche Axiom – diese Kugel Eis ein Vielhundertfaches von damals.

Von Kublai Khan wird die Geschichte überliefert, dass er, aufgrund seiner schwindenden Gesundheit, von seinem Leibarzt die Einschränkung auferlegt bekam, nicht mehr als fünf Becher Wein pro Tag zu trinken. Er hielt sich daran, nahm aber bereits um 1280 n.Chr. das Habecksche Axiom vorweg, indem die Becher voll des guten Weines einfach immer größer wurden – bis sie schließlich und zuletzt Eimergröße erreichten. Damals begann die Erfolgsstory dieser Luftnummer und sie wirkt seither. Besonders heutzutage.

Die deutsche Industrie wandelt auf Habecks Spuren

Beispielsweise hat das deutsche Groß- und Kleingewerbe nichts gegen die Reichskraftwindmühlen, diesen Miefquirle des Insekten-, Fledermaus- und Raubvogeltodes; sie bauen sie nur nicht mehr. Dieselben Leute haben auch nichts gegen den Green Deal der EU – sie halten sich nur nicht daran. Wer sich doch daran hält, wie zum Beispiel die deutsche Autoindustrie, geht dann halt verdientermaßen nicht pleite – aber in die Nichtproduktion. Auch die vielen mittelständischen Firmen im vereinigten Wirtschaftsraum haben nichts gegen den Bürokratiewahnsinn der Ampelversager und deren zitternder Vorläuferin; sie produzieren eben nur nicht mehr in Deutschland.

Und der Handel hat nichts gegen das „vereinfachte“ OSS-Verfahren, das es Händlern erlaubt, Waren und Dienstleistungen, die sie in Drittländer an Privatpersonen liefern und die eine Umsatzschwelle von 10.000 Euro überschreiten, in ihrem Sitzland zu melden und dort die Umsatzsteuer abzuführen; sie schicken halt einfach keine Ware mehr ins Ausland. Deutschland wird auch nach der Ampelzeit nie aufhören, das korrupte Regime in der Ukraine zu unterstützen – sie schicken halt nur noch nicht brauchbare Kriegsgeräte dorthin. Und die Ampel wird niemals aufhören, Deutschland und die EU klimaneutral, gendergerecht und bürgernah voranzubringen – sie sitzen lediglich nicht mehr auf der Regierungsbank. Wir lernen: Dank des Habeckschen Axioms wird die Welt ein bessere, leichter verständliche und vor allem gerechtere werden!