„Das Haus“ in der ARD: Linkspropaganda, bis der Doktor kommt

Der Starjournalist Johann steht unter Druck: Weil er die rechte Regierung kritisiert hat, setzen die schlimmen Finger aus Berlin ihn und seine Frau auf eine schwarze Liste. Sie fliehen in ein Haus, das mit einer fortschrittlichen KI – also nicht Siri – ausgestattet ist. Die Räume sollen ihnen Schutz bieten; doch die Situation eskaliert: Die künstliche Intelligenz beginnt, sich gegen beide zu wenden. Vor allem gegen die Frau hat die offen rechtsradikale Maschine einiges. Sie sperrt sie ein und überwacht sie ständig.

Sie ahnen es bereits: Dieses (natürlich völlig realistische) Szenario muss ein Fernsehfilm sein, der im – wo auch sonst – Ersten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und in der Tat: Der Regisseur Rick Ostermann verfilmte mit “Das Haus” eine entsprechende Geschichte des “Spiegel”-Chefredakteurs Dirk Kurbjuweit, die im Jahr 2029 spielt. Es wird düster in Deutschland, denn die Braunen, wahlweise Blauen, sind an der Macht. Hütet euch vor der rechten Gefahr! Dass die ARD diesen perfiden Propagandastuss just an dem Tag zeigt, an dem das Bundesverwaltungsgericht Nancy Faeser ihr “Compact”-Verbot um die Ohren haut, macht die Absurdität vollkommen. Sowas kann man sich eigentlich nicht ausdenken.

Freiheitsentzug ist keine Erfindung der Rechten

Es ist schon eine Realitätsverdrehung der atemberaubenden Art: Während in Deutschland eine völlig degenerierte linke Regierung regiert mit einem Wirtschaftsvernichtungsminister Habeck, der die Ökonomie gerade relativ erfolgreich abwickelt, dreht die ARD den Spieß einfach mal um. Die Wirklichkeit indes läuft genau andersherum ab als in Kurbjuweits Wahnvorstellungen. Der Digital Services Act der EU, um soziale Medien zu zensieren, ist keine Erfindung der Rechten. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist keine Erfindung der Rechten. Der große Lauschangriff, der eventuell bald durch die Hintertür wieder eingeführt wird, wird auch nicht von den Rechten eingeführt.

Doch das spielt für die ARD – mit freundlicher Unterstützung des “Spiegel” –keine Rolle: Die Agenda ist das Ziel, und die Agenda ist die Ideologie. Fakten spielen hier nur eine untergeordnete Rolle, außer sie passen ins geisteskranke Narrativ. Das Problem an der Sache: Die Deutschen, die „die Nachrichten“, also “Tagesschau”, und „die Zeitung“, also die Lokalpresse, konsumieren, sind geneigt, diese Dystopie zu glauben.

Wenn die AfD regiert, wird das Land nicht untergehen

Das ist der Zweck solcher filmischen Grausamkeiten wie „Das Haus“, mit denen die ARD die abgeschotteten linken Blasen bedient: Sie bestätigen die Illusion, als stünde die nächste Machtergreifung von Rechtsradikalen gerade bevor, die dann den vollständigen Repressionsapparat nutzen, um das Volk zu gängeln und zu quälen, zu knechten und zu bedrohen. Sehen Sie sich vor, was in fünf Jahren passiert!

Ein etwas anderes, dafür aber ungleich realistischeres Szenario wäre dieses: Im Jahr 2029 hat die islamische DAVA-Partei 9 Prozent und zieht in den Bundestag ein. Die CDU liegt bei 31 Prozent, die AfD bei 21 Prozent, Grüne und FDP fliegen aus dem Bundestag, die Wagenknecht-Partei ist über 10 Prozent und die SPD – ach ja, die habe ich ganz vergessen – ist auch noch einstellig vertreten. Und selbst wenn die AfD 35 Prozent erreicht oder sogar die absolute Mehrheit, wird das Land nicht untergehen. Versprochen!

Die Debilwerdung hat begonnen

Im Gegensatz zum fiktiven Starjournalisten hat übrigens der echte Starjournalist, “Spiegel”-Chefredakteur und „Das Haus“-Autor Dirk Kurbjuweit, ein echtes Problem: Glaubt man nämlich dem Tweet der Rechtsanwaltskanzlei Schertz Bergmann – das sind die Anwälte von Till Lindemann –, dann könnte das Relotiusblatt in den nächsten Skandal verwickelt sein. Es wurde bereits Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und versuchten Prozessbetrugs gegen die Verantwortlichen des “Spiegel” gestellt, weil das Magazin im Verfügungsverfahren gegen den “Rammstein”-Sänger eidesstattliche Versicherungen einreichte, die wohl gefälscht waren. Reife Leistung, Dirk!

Diese Geschichte ist dann kein Science-Fiction… und da wird sich auch Herr Kurbjuweit kaum auf seine Leistungen als Edel-Autor berufen können. „Das Haus“ ist der Anfang vom Beginn des Debilwerdens einer komplett linken Bewegung, die längst ihren Verstand verloren hat.