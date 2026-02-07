Das Imperium schlägt zurück: Visa-Beschränkungen und Sanktionen gegen EU-Schranzen

Dass die Europäische Union mit dem Zensur-Alptraumgesetz Digital Services Act (DSA) ihren eigenen eigenen Bürgern auf

Plattformen wie Fratzenbuch, X & Co. das Maul verbietet, kann den Amerikanern eigentlich herzlich egal sein. Doch es geht um Grundlegenderes: Denn die Zensurmaßnahmen der Bürokraten in Brüssel verletzen eben auch die in der Bill of Rights verbrieften Rechte von US-Bürgern, die wir hier in den USA uneingeschränkt genießen dürfen – insbesondere das Wichtigste von allen, nämlich das unbedingte Recht auf freie Rede. Schon seit über einem Jahrzehnt bastelt die – nicht gewählte und damit demokratisch nicht legitimierte – EU-Kommission an Regularien herum, die letztendlich alle einem Zweck dienen: der Errichtung eines globalen Zensur-Imperiums, das über Europa hinausreicht und eben auch US-Bürger tangiert.

Mit dem Granit Act wurde seitens der USA bereits ein deutlicher Warnschuss in Richtung Brüssel abgefeuert, den die dortigen nicht legitimierten Schreibtischtäter allerdings wohl eher nicht verstanden haben; als Beweis für ihre Ignoranz kann die im Dezember 2025 gegen X und Elon Musk verhängte Strafe von 120 Millionen Euro gelten. Dabei sollte eigentlich Kein Wunder, dass man es in den USA nunmehr leid ist, die Verletzung der Rechte von US-Bürgern weiter hinzunehmen. Wenn ein Amerikaner auf Facebook oder X Inhalte und Meinungen postet, die den Granden der EU und der europäischen Staaten nicht passen, hat dies also zur Folge, dass die EU ausflippt und nicht nur die Zensurkarte zieht, sondern dem betreffenden Social-Media-Konzern Strafen und Geldbußen aufbürdet.

Verschärfte Maßnahmen gegen EU-Politiker und Beamte drohen

Es sollte eigentlich auch den simpel strukturiertesten Gemütern unter den europäischen Politschranzen einleuchten, dass die USA diese Anmaßung der EU nicht länger hinnehmen. Die Diskussion über diese diktatorischen Methoden hat längst den US- Kongress erreicht. Dort fordern nunmehr namhafte Vertreter aus Repräsentantenhaus und Senat scharfe Maßnahmen gegen die verantwortlichen Vertreter der EU – und diesmal geht es um weitaus mehr als „nur“ eine Einreisesperre wie im Fall der linkstotalitären Zensurtanten von “HateAid”. So fordert nun Jim Jordan, der Vorsitzende des Justizausschusses des Kongresses, nach Erscheinen des weltweit für Furore sorgenden House Judiciary Committee Report verschärfte Maßnahmen gegen die Politiker und Beamten, die an der Zensur von US Bürgern beteiligt sind.

Der vollständige Titel dieses Ausschussberichts lautet übrigens: “The Foreign Censorship Threat, Part II: Europe’s Decade-Long Campaign to Censor the Global Internet and How It Harms American Speech in the United States”, zu Deutsch also: “Die Gefahr ausländischer Zensur, Teil II: Europas jahrzehntelange Kampagne zur Zensur des globalen Internets und wie sie die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten beeinträchtigt“. Ganz konkret plädiert Jordan als Berichterstatter für direkte Sanktionen der Akteure – was nichts anderes bedeutet die Erwägung, sie nicht nur nicht in die USA einreisen zu lassen, sondern auch ihre Vermögen einzufrieren und sie vom Zahlungsverkehr und auch der Nutzung von Kreditkarten auszuschließen.

Rote Linien verteidigen

Man gibt den Zensoren damit quasi die eigene Medizin zu schmecken und verdeutlicht, dass die roten Linien der Meinungsfreiheit von den USA um jeden Preis verteidigt werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf dazu ist bereits in Arbeit – und wird bis zur Abstimmungsreife gewiss nicht allzu lange brauchen. Sollte der europäische Politadel dann weiterhin versuchen, sein arrogant-absolutisches und nur mehr großkotzig zu nennendes Verhalten gegenüber Trump und den USA durchsetzen, und sollten die EU-Drahtzoeher die Grundsätze der westlichen Werte und Freiheiten (die für alle demokratischen Gesellschaften lebensnotwendig sind und bis vor kurzem auch in Europa als heilig galten) weiter mit Füßen treten – mit schädlichen Folgen auch über den Großen Teich hinweg! –, dann drohen natürlich auch weitere Handelssanktionen.

Offenbar tut die EU alles, um das Verhältnis zu den USA weiterhin zu trüben. Ob man damit auf Dauer erfolgreich ist, darf auf lange Sicht bezweifelt werden.

