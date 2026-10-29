Das Intellektuariat: Deutschlands moralisierende Staatsakademiker

Die moderne Gesellschaft hat eine neue Klasse hervorgebracht, die über bemerkenswert viel Wissen und erstaunlich wenig Eigentum verfügt. Sie beherrscht die Sprache der Macht, ohne selbst Macht zu besitzen, kennt die Theorien gesellschaftlicher Ungleichheit, ohne ihrer eigenen entkommen zu können, und hat gelernt, jeden überkommenen Statusunterschied als Konstruktion zu entlarven, während sie am verzweifeltsten an einem festhält: dem Unterschied zwischen akademisch Gebildeten und allen anderen. Ihr Kapital besteht aus Abschlüssen, ihr Besitz aus Ansprüchen, ihre Zukunft aus befristeten Verträgen.

Sie ist das „Intellektuariat“, wie das Haziran Zeller jetzt in der “Welt” nannte: gut ausgebildet, schlecht bezahlt und umso entschlossener, aus ihrer Bildung wenigstens moralische Überlegenheit zu beziehen.

Die Pointe liegt darin, dass die Akademisierung einmal das Gegenteil versprach. Wer studierte, sollte nicht nur mehr wissen, sondern besser leben. Die Universität war Aufstiegsmaschine. Sie verwandelte Herkunft in Leistung, Leistung in Titel und Titel in Einkommen. Nun stellt sich heraus, dass eine Gesellschaft zwar die Zahl ihrer Akademiker vermehren kann, nicht aber die Zahl jener Positionen, die den erworbenen Erwartungen entsprechen. Der Doktortitel schützt nicht vor Befristung, der Master nicht vor dem schlecht bezahlten Projektvertrag. Was als Aufstiegsversprechen begann, droht für Teile der akademischen Mittelschicht zum Abstiegsversprechen zu werden.

Die Inflation der Auszeichnung

Pierre Bourdieu beschrieb Bildungstitel als institutionalisiertes kulturelles Kapital. Ihr Wert beruht nicht allein auf Kenntnissen, sondern auf gesellschaftlicher Anerkennung. Dieses Prinzip funktioniert, solange die Auszeichnung selten bleibt. Wenn nahezu jeder denselben Weg einschlägt, verliert er seine Unterscheidungskraft. Der Bachelor ersetzt das Abitur als Mindestvoraussetzung, der Master den Bachelor. Die Bildungslaufbahn verlängert sich, ohne dass ihr sozialer Ertrag entsprechend wächst.

Daraus folgt kein allgemeiner Niedergang sämtlicher Akademiker. Ärzte, Ingenieure und spezialisierte Juristen verfügen weiterhin über gute Erwerbsaussichten. Doch der Durchschnitt verdeckt die Unterschiede. Zwischen einem gefragten Spezialisten und einem promovierten Geisteswissenschaftler auf der Suche nach dem nächsten befristeten Vertrag liegt eine soziale Distanz, die der gemeinsame Titel kaum überbrückt. Nicht das Wissen verliert notwendig seinen Wert, sondern das Versprechen, das mit seinem Erwerb verbunden wurde.

Das klassische Bürgertum definierte sich nicht ausschließlich durch Bildung. Es besaß Eigentum und verfügte über Unabhängigkeit vom Staat. Das heutige Intellektuariat hat vielfach die Gewohnheiten dieses Bürgertums übernommen, ohne seine ökonomische Selbstständigkeit zu erlangen. Es kennt die richtigen Bücher und die moralischen Konventionen seines Milieus. Doch seine Existenz hängt häufig von Universitäten, Stiftungen, Medienhäusern und staatlich geförderten Projekten ab.

Die Ersatzbourgeoisie

So entsteht eine eigentümliche Ersatzbourgeoisie. Sie besitzt den Habitus des Besitzbürgers, aber nicht dessen Besitz. Der kostspielige Wohnort, die anspruchsvolle Kindererziehung und die demonstrative Distanz zum vermeintlich Gewöhnlichen werden zu Statuspflichten, deren Finanzierung immer schwieriger fällt. Aus dieser Spannung erwächst eine besondere Empfindlichkeit gegenüber symbolischen Rangordnungen. Wer ökonomisch nicht aufsteigen kann, möchte wenigstens kulturell nicht absteigen. Der Abstand zum Handwerker oder erfolgreichen kleinen Unternehmer wird umso nachdrücklicher behauptet, je weniger er sich materiell begründen lässt. Nicht selten verdient derjenige, über dessen Horizont man sich erhebt, mehr Geld und verfügt über größere berufliche Selbstständigkeit. Der Dünkel wird zur Entschädigung für den enttäuschten Aufstieg.

Hier entsteht eine paradoxe Verbindung von egalitärer Rhetorik und Überlegenheitsbewusstsein. Man lehnt traditionelle Hierarchien ab, errichtet aber neue, deren Maßstab die Beherrschung eines kulturellen Codes ist. Wo der ökonomische Rang unsicher wird, gewinnt der moralische an Bedeutung. Die Unterscheidung zwischen aufgeklärt und rückständig verspricht jene symbolische Überlegenheit, die der Arbeitsmarkt zunehmend verweigert. Problematisch wird Moral dort, wo sie die Auseinandersetzung mit widersprechenden Erfahrungen ersetzt und zur sozialen Währung gerinnt. Wer die richtige Haltung besitzt, muss seine gesellschaftliche Nützlichkeit nicht mehr im selben Maße nachweisen. Die Gesinnung legitimiert die Position. Ausgerechnet dort, wo Unabhängigkeit des Denkens als höchste Tugend gilt, wird Unabhängigkeit der materiellen Existenz zunehmend selten.

Die Universität als Abhängigkeitsmaschine

Am deutlichsten tritt dieser Widerspruch im Wissenschaftsbetrieb hervor. Die Universität versteht sich als Ort freier Forschung. Zugleich organisiert sie erhebliche Teile ihrer Arbeit über befristete Beschäftigungsverhältnisse und hierarchische Abhängigkeiten. Die akademische Karriere wird zum langen Wettbewerb um wenige dauerhaft gesicherte Positionen. Wer auf Gutachten, Berufungskommissionen und Drittmittel angewiesen ist, wird sich überlegen, welche Fragestellungen seiner Karriere nützen. Institutionelle Abhängigkeit und geistige Freiheit stehen in einem Spannungsverhältnis, das durch Bekenntnisse zur Wissenschaftsfreiheit nicht aufgehoben wird.

Der Nachwuchswissenschaftler soll kritisch denken, aber seine beruflichen Beziehungen nicht gefährden. Die Universität verlangt den unabhängigen Geist und beschäftigt den abhängigen Mitarbeiter. Die Expansion der Hochschulbildung wurde politisch als Fortschritt verstanden. Steigende Studentenzahlen galten als Zeichen der Modernisierung. Berufliche Bildung erschien demgegenüber nicht selten als zweite Wahl. Dass handwerkliche Berufe erhebliche technische und unternehmerische Fähigkeiten verlangen, spielte in dieser symbolischen Rangordnung eine untergeordnete Rolle.

Der Irrtum der Akademisierung

Die Folgen werden sichtbar. Während zahlreiche akademische Berufseinsteiger um sichere Beschäftigung konkurrieren, suchen Handwerksbetriebe Fachkräfte und Nachfolger. Eine gesellschaftliche Rangordnung taugt wenig, die berufliche Wertschätzung vorrangig aus der Länge formaler Bildungswege ableitet. David Goodhart hat diese Schieflage mit der Unterscheidung zwischen Kopf, Hand und Herz beschrieben. Keine Gesellschaft kann allein aus Analysten und Hochschulabsolventen bestehen. Die konservative Kritik richtet sich nicht gegen Bildung, sondern gegen ihre Verwechslung mit einer einheitlichen sozialen Aufstiegsleiter. Eine funktionierende Gesellschaft braucht unterschiedliche Begabungen und Lebensformen. Wer jedem jungen Menschen den Aufstieg durch Studium empfiehlt, vermittelt unausgesprochen, dass sein Ausgangsmilieu überwunden werden müsse. So wird Bildungspolitik zur stillen Abwertung der eigenen sozialen Herkunft.

Nun tritt eine technische Entwicklung hinzu. Künstliche Intelligenz automatisiert zunehmend Arbeiten, die bislang als genuin geistige Leistungen galten: das Zusammenfassen von Dokumenten, die Erstellung von Entwürfen, Übersetzungen und gebrauchsfertigen Texten. Welchen ökonomischen Wert besitzt eine akademische Qualifikation, wenn ein erheblicher Teil der mit ihr verbundenen Routinetätigkeiten maschinell billiger erledigt werden kann?

Der Angriff der Maschine

Besonders verletzlich ist jene akademische Arbeit, die ihre Bedeutung aus der Beherrschung standardisierter Verfahren bezog. Wer vor allem gelernt hat, bekannte Inhalte in akzeptierter Sprache wiederzugeben, könnte feststellen, dass gerade diese Fähigkeit technisch leicht reproduzierbar wird. Was knapp bleibt, ist Urteilskraft, Verantwortung, schöpferische Originalität und die Kenntnis jener Wirklichkeit, über die gesprochen wird. Ein Wasserrohrbruch lässt sich nicht durch einen Essay beheben. Eine defekte Heizung verlangt einen Eingriff in die materielle Wirklichkeit. Der praktische Beruf besitzt eine Eigenschaft, die vielen akademischen Tätigkeiten fehlt: Sein Erfolg ist unmittelbar überprüfbar. Das Dach ist dicht oder undicht. Die materielle Wirklichkeit setzt der Selbstbeschreibung eine Grenze.

In Teilen der Wissensökonomie ist diese Grenze weniger deutlich. Dort können Prozesse optimiert und Berichte erstellt werden, ohne dass sich ihr gesellschaftlicher Nutzen ebenso unmittelbar bestimmen ließe. Der Handwerker muss die Folgen seiner Fehler häufig selbst beheben. Der politische Berater kann ein neues Konzept entwickeln, wenn das alte gescheitert ist. Eine konservative Antwort darf nicht darin bestehen, den Niedergang akademischer Berufe mit Schadenfreude zu betrachten. Eine Gesellschaft, die den Geisteswissenschaftler verachtet, weil er wenig verdient, ist nicht vernünftiger als eine, die den Handwerker geringachtet, weil er nicht studiert hat.

Bildung ohne Bürgerlichkeit

Der entscheidende Unterschied liegt zwischen Bildung und Zertifizierung. Bildung im klassischen Sinne bezeichnete die Arbeit des Menschen an sich selbst und die Fähigkeit, das eigene Urteil an etwas zu schulen, das über den unmittelbaren Nutzen hinausreicht. Wilhelm von Humboldts Bildungsideal beruhte auf der Vorstellung, dass der Mensch seine Kräfte in der Auseinandersetzung mit der Welt entfaltet. Gerade dieses Ideal gerät unter Druck, wenn Hochschulen ihre Legitimation immer stärker aus Beschäftigungsquoten, wirtschaftlicher Verwertbarkeit und leider zunehmend auch ideologischer Erwünschtheit beziehen. Dann wird Bildung zur Investition, deren Rendite sich im Gehalt ausdrücken soll.

Doch damit übernimmt man den Maßstab jener Ökonomisierung, deren Folgen man beklagt. Philosophie ist nicht wertlos, weil ein Philosoph weniger verdient als ein Installateur. Eine Gesellschaft, die nur noch anerkennt, was sich kurzfristig bezahlt macht, verliert die Fähigkeit, ihre eigenen Zwecke kritisch zu prüfen. Das Problem des Intellektuariats besteht nicht darin, dass es zu viel Bildung besitzt. Es besteht darin, dass es seine Bildung zugleich als ökonomischen Anspruch und als kulturellen Überlegenheitsbeweis versteht. Wenn sich die „kritische Prüfung“ allerdings in Gender Studies und Queer Theory, Postkolonialen Studien oder Nachhaltigkeits-Mastern erschöpft, deren einseitig verbildete Absolventen alle Zugang auf dieselben institutionellen Stellen mit ihren Beauftragten, Managern oder Experten beanspruchen, liegt auf der Hand, dass ein System akademisch beglaubigter Selbstermächtigung entstanden ist, eine institutionell alimentierte Orthodoxie, die ihre eigenen Voraussetzungen nicht mehr hinterfragt, dafür aber aus dem Anspruch auf moralische Deutungshoheit einen Anspruch auf gesellschaftliche Versorgung ableitet. Die Fähigkeit, vermeintliche Missstände zu definieren, begründet aber nicht zugleich das Verlangen, für deren hauptberufliche Verwaltung bezahlt zu werden.

Der neue Klassenkonflikt

Die gesellschaftliche Spaltung verläuft längst nicht mehr ausschließlich zwischen Kapital und Arbeit. Sie verläuft auch zwischen ökonomischem Besitz, kultureller Bildung und praktischer Kompetenz. Der erfolgreiche Handwerksunternehmer kann wirtschaftlich unabhängig sein und sich dennoch von akademischen Milieus herabgesetzt fühlen. Der promovierte Kulturwissenschaftler kann über ein umfangreiches theoretisches Instrumentarium verfügen und zugleich von Förderentscheidungen abhängig bleiben.

Das Intellektuariat bezeichnet jenen Teil der Bildungsschicht, dessen kulturelle Ansprüche die materiellen Möglichkeiten übersteigen und dessen berufliche Existenz häufig von großen Institutionen abhängt. Seine paradoxe Gestalt ist der prekär Beschäftigte, der sich als Teil der gesellschaftlichen Elite versteht. Er besitzt wenig, aber er weiß, was andere falsch denken. Seine Ohnmacht wird nicht überwunden, sondern intellektuell veredelt. Die eigentliche Tragik besteht darin, dass er die sozialen Hierarchien kritisiert, deren kulturelle Fortexistenz er benötigt, um seinen eigenen Rang zu behaupten. Das Intellektuariat ist das ungewollte Kind einer Gesellschaft, die Bildung demokratisieren wollte und dabei ihren sozialen Wert mit ihrer formalen Verbreitung verwechselte. Sie versprach Aufstieg durch Abschlüsse, vermehrte die Abschlüsse und wunderte sich, dass nicht jeder aufsteigen konnte. Nun droht ein zweiter Irrtum: Aus der Enttäuschung könnte die Vorstellung entstehen, geistige Tätigkeit selbst sei entbehrlich. Beides wäre Ausdruck derselben Verengung.

Nach dem Bildungsversprechen

Die Korrektur muss tiefer ansetzen. Bildung darf weder ein Anspruch auf Herrschaft noch eine Garantie auf Wohlstand sein. Sie ist eine Möglichkeit menschlicher Selbstbildung, deren gesellschaftlicher Wert sich nicht ausschließlich im Einkommen ausdrückt. Der Niedergang akademischen Überlegenheitsbewusstseins wäre kein kultureller Verlust. Er könnte die Voraussetzung dafür schaffen, dass Bildung wieder von jenem Standesdünkel befreit wird, den ihre Demokratisierung eigentlich überwinden sollte. Vielleicht beginnt die Erneuerung des Bürgertums dort, wo der Akademiker aufhört, sich für etwas Besseres zu halten, und der Handwerker nicht länger glauben muss, er sei etwas Geringeres. Wo geistige Arbeit wieder als Arbeit verstanden wird und praktische Arbeit als eine Form von Intelligenz. Wo gesellschaftliche Autorität nicht aus dem Besitz eines Zertifikats entsteht, sondern aus der Verbindung von Können, Urteilskraft und Verantwortung.

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Denn eine Gesellschaft ist nicht deshalb gebildet, weil sie viele Akademiker besitzt. Sie ist gebildet, wenn sie den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit, zwischen Titel und Leistung, zwischen sozialem Anspruch und persönlicher Bewährung noch kennt. Das Intellektuariat hat gelernt, die Welt zu erklären. Nun muss es lernen, dass die Welt ihm dafür weder Wohlstand noch Unterlegenheit schuldet.