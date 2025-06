Was der Westen nicht versteht und den naiven Wunsch nach einem “vernunftbasierten” Deal mit den Mullahs geradezu grotesk erscheinen lässt: Das iranische Regime will eine globale Katastrophe. Brigitte Gabriel, angesehene Buchautorin und Expertin für nationale Sicherung, warnt seit Jahren vor diesem Ziel. Sie ordnet auch Trumps Warnung beziehungsweise Aufforderung von Montag Nacht, Teheran zu evakuieren, in diesen Kontext ein. Für den US-amerikanischen Nachrichtensender “Newsmax” ordnete die libanesisch-amerikanische konservative Aktivistin und Gründerin der islamkritischen Interessenvereinigung ACT! for America gestern die aktuellen Entwicklungen ein.

Gabriel diskutiert das Streben des iranischen Regimes nach Atomwaffen als angetrieben von einer “messianischen Vision” und sehr wahrscheinlich mit dem Ziel, eine globale Katastrophe herbeizuführen, um so die Rückkehr des Mahdi, einer Figur der islamischen Eschatologie, zu beschleunigen. Dieses Narrativ deckt sich mit den internationalen Sicherheitsbedenken hinsichtlich des iranischen Atomprogramms, das international unter Beschuss geraten ist – insbesondere nach Berichten von Anfang dieses Monats über ein neues Projekt namens „Kavir-Plan“, das die Entwicklung von Sprengköpfen vorsieht (wie auch im englischsprachigen Wikipedia-Artikel zum iranischen Atomprogramm nachzulesen ist).

Drohender EMP-Angriff durch den Iran?

Der Konflikt geht nunmehr in seinen sechsten Tag und ist weiter von beiderseitigen Raketenabschüssen und Angriffswellen, auch ohne dass die USA bislang direkt in den Konflikt eingegriffen haben. Gabriel wies zudem darauf hin, dass die Eskalation Teil eines umfassenderen regionalen Konflikts ist: Die jüngsten israelischen Aktionen im Libanon gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah verschärfen die brisante Lage zusätzlich.

Die Kommentatorin wiederholte auch frühere Warnungen vor einem elektromagnetischen Impulsangriff (EMP) durch den Iran, durch den elektronische Geräte und Netze in einem großflächigen Radius und damit die Infrastruktur ganzer Staaten lahmgelegt werden könnten – ein Bedrohungsszenario, das auch die USA seit langem ernst nehmen. Dies zeigt etwa eine Executive Order Donald Trumps aus seiner ersten Amtszeit, die 2019 die US-Bundesbehörden anwies, EMP-Risiken zu bewerten und jeweils vorsorglich zu minimieren. Dieselbe Besorgnis spiegelte sich bereits im republikanischen Parteiprogramm von 2016 wider und wird auch von Persönlichkeiten wie Energieminister Rick Perry geteilt, während andere Experten wie Jack Liu sie für möglicherweise übertrieben halten.