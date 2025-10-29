„Das ist alles in Eurem Kopf“: Zum Skandal um „Jurassica Parka“

Mit dem markigen Spruch „Das ist alles in Eurem Kopf!“ fertigte August 2024 der Berliner “Queer-Beauftragte” Alfonso Pantisano (SPD) vorm Eingangstor des Berliner Botanischen Gartens kritische Journalisten ab, kurz nachdem ihnen gerade der Zugang zum öffentlich geförderten Drag-Festival „Queens & Flowers“ verwehrt worden war. Auf welcher Rechtsgrundlage dies im geschah, wäre noch aufzuarbeiten. Die aufgehaltenen Skeptiker wiesen Pantisano in einem minutenlangen Disput in höflich-zurückhaltendem Ton daraufhin, dass hier womöglich in einem angekündigten „Kinderprogramm“ stadtbekannte Männer mit geistreich-sexualisierten Phantasienamen in ihren aufreizenden Outfits vor Kindern auftreten würden. Man wolle sich vergewissern, was da konkret vor sich geht. „Ihr seid die Gefahr für Kinder!“ warf der selbsternannte Türsteher der urplötzlich abgeschlossenen „Offenen Gesellschaft“ in die Debatte. „Das ist alles in Eurem Kopf!“ tönte er belehrend und empfahl schließlich den lästigen Fragestellern noch von ganz hohem Wallach aus, doch bitte die überall zur Verfügung stehenden „Therapieplätze“ zur “Heilung” in Anspruch zu nehmen. Wer sich diesen auf Video vollumfänglich dokumentierten Arroganzanfall nochmals geben will: siehe hier.

Während der Gockel mit der Rosette im Knopfloch vorne noch Täter-Opfer-Umkehr betrieb, stand hinterm Zaun bereits der wegen Verbreitung von Kinderpornografie vorbestrafte, nach eigenem Bekunden schwer suchtkranke Mario Olszinski alias „Jurassica Parka“ auf der steuerfinanzierten Bühne. Nach einem Jahr wurde nun bekannt, dass die Staatsanwaltschaft im Fall Olzinski derzeit erneut wegen pädokrimineller Aktivitäten ermittelt. Wer die digitalen Annalen durchsucht, findet sogleich das Erwartete: Gleich reihenweise schmückten sich Promis der Gewichtsklassen A, B und C aus Politik, Schauspiel und Medien mit dem berufsüblich überdrehten Schwiemelmenschen Olzinski. Die Liste reicht von dem nach seiner Wahl mit Volldampf auf queer gepimpten CDU-Bürgermeister Kai Wegner und seiner SPD-Vorgängerin “Dr. fake” Franziska Giffey über das mit “Jurassica” freigiebig werbende Bundesfamilienministerium der damaligen grünen Familienministerin Lisa Paus bis selbstverständlich hin zur gesamten exaltierten Sex-Schaustellerei der Hauptstadt – nicht zu vergessen Jan „Böhmi“ Böhmermann, der vor den begeisterten, beim ZDF allerdings selten gesehenen Alterskohorten mit „Frau“ Parka Königsberger Klopse als rhetorische Wattebällchen nur so hin- und herwarf. Und last but not least findet sich im Netz auch die liebreizende “Jurasica” selbst, wie gewohnt im routiniert aufgetragenen Horror-Makeup, die ganz außer sich darüber ist, vor Grundschülern im Klassenzimmer auftreten zu dürfen.

Vorwärtsverteidigung: Haltet den Pädo!

Panisch fliehen jetzt die Motten aus dem Zwielicht: Das rührige Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „distanziert“ sich mit größtmöglicher Abscheu vom hippen, 2024 noch so stolz präsentierten Werbepartner. Und in den Verlautbarungen zum Programm des Zehlendorfer Jurassica-Parks sucht man im Netz plötzlich vergebens nach Spuren des „Künstlers“ Olzinski. Das ZDF entfernt klammheimlich den veritablen Sendeklops mit seinem sozialdemokratischen Problembären Böhmermann aus der Mediathek. Olzinskis jahrelang treue Mitpodcasterin Margot Schlönzke steht – Haltet den Pädo! – plötzlich ganz vorn im Kampf gegen das Böse, übt sich in Vorwärtsverteidigung und wendet sich angewidert vom nun wertlos gewordenen Plaudergeschäft ab. Die Drag-Lokalgröße „Nina Queer“ wiederum dreht sich mit einer vor Larmoyanz und Weltschmerz triefenden Anklage an Gott und die schlechte rechte Welt erstmal selbst den Socialmedia-Saft ab. Und der vom Schicksal gebeutelte Mario alias “Jurrasica” betreibt ganz ähnlich klingende Schadensbegrenzung auf seinen diversen Accounts. Da wäre „in letzter Zeit so einiges passiert“. Sagen könne er “natürlich nichts” – denn schließlich wäre das jetzt ein „laufendes Verfahren“.

Kurzum: Niemand hatte je die Absicht, in der Nähe von Kindesmissbrauch bemerkt zu werden. Vielleicht beraumen ja SPD, Linke und die traditionell bei diesem Thema gut im Saft stehenden Grünen nun – nach dem Vorbild des “Stadtbildgipfels” – auch noch schnell einen „Sex-Gipfel“ an, ehe die Debatte schon wieder “nur der AfD nützt”…