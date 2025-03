Das Jahrtausendprojekt

Geil, Freunde im Jammertal der Verzagtheit: Und wir schaffen es doch! Der Kapitalismus ist schon jetzt überholt, ohne dass er zuvor hätte eingeholt werden müssen. Stand heute morgen sind 1,8 Billionen Euro von den Konten der Wähler abgebucht, Infrastruktur und Klima gleichzeitig gerettet. Ein Zeichen des europäischen Aufbruchs ist gesetzt. Ein Doppelwumms höherer Ordnung. Der willig im Land umherkreuzende Optimist hat jetzt einen satten Gute-Laune-Dispo zu Buche stehen, den sich unser aller Staat nicht fülliger hätte vorstellen können. Und schon erhebt sich allerorten ein wohliges Grundrauschen angemeldeter Bedürftigkeiten. Wir jedenfalls sollten jetzt aufatmen. Unsere Parteipolitiker, Abgeordneten, Staatssekretäre, die besonderen Dienste, Ämter und Behörden von morgen, die Gewerkschaften, das Jobcenter, das Bundewehrbeschaffungsamt, die Redaktionsnetzwerke, Meldestellen und Recherchekollektive, die gesamte bewährte Zivilgesellschaft bis hin zu den Uromas gegen Rechts: Sie alle blicken in eine sichere Zukunft. Sie, als die frisch gepolsterte soziale und demokratische Infrastruktur, Schwert und Schild gegen jeglichen zersetzenden Ungehorsam des staatsskeptischen Klassenfeindes, setzen nun an zum großen Merzschen Tigersprung nach vorn. Schließlich hat es bisher nicht am Vermögen, sondern… äh… am Vermögen gefehlt. Unserem Rest-Vermögen.

Die überaus erfolgreich wirtschaftenden Spitzenkräfte der Gesellschaft werden also auch weiterhin von den hie und da noch sesshaft Tätigen bezahlt. Notfalls, bis alles in Scherben fällt. Aber wenn denn alles in Scherben fällt, dann völlig anders, als man sich das gemeinhin so vorstellt: Der Trümmerhaufen als größter anzunehmender Unfall wird nämlich, zum Erstaunen der Welt, vor allem eines sein: Klimaneutral! So steht es in Kürze im Grundgesetz. Den meisten ist offensichtlich gar nicht klar, welch großartige Chancen dies für den Standort Deutschland bietet. Dann will ich mal auf die Sprünge helfen!

Aus Widerspruch eine Tugend gemacht

Teil Zwei des fiskalischen Rettungspakets ist ja bekanntlich der Verteidigung (einerseits) und der Kriegstüchtigkeit (andererseits) gewidmet. Nun haben, unbemerkt von den meisten, die Unternehmen Rheinmetall und Renk und Hensoldt, und wie sie alle heißen, nicht geschlafen, sondern längst in eine völlig neuartige Hochtechnologie investiert. Sie haben aus dem scheinbaren Widerspruch von Klimaneutralität und Aufrüstung eine Tugend gemacht. Eine Entwicklung, von der wir zwar nichts hören, die aber nicht nur den Feind künftig alt aussehen lassen wird, sondern auch Deutschland wieder an die Spitze der Industrienationen katapultiert. Wie das? Nun, künftig werden ja in einem dekarbonisierten Europa keine feinstauberzeugenden Raketen, metallischen Drohnen und Granaten mit energiereichen Sprengstoffen mehr zugelassen. Der Einsatz von CO2-erzeugendem Stahl für Panzerungen ist ebenso ausgeschlossen wie die Nutzung von Dieselaggregaten für Leopard & Co, das Verbrennen von Kerosin in Kampfjets oder die Verwendung von bewehrtem Beton für Bunker! Natürlich hat auch niemand die Absicht, das Klimaziel von 2045 zu verfehlen. Hundert Jahre nach der großen Niederlage Deutschlands folgt ganz sicher doch noch der späte Endsieg einer überlegenen Spezies.

“Technologieoffenheit” hatte der designierte Kanzler vor der Wahl versprochen. Und auch dieses Versprechen wird er einlösen. Die halbe Billion fließt nicht einfach nur in konventionelle Rüstung wie den Kreuzer Gorch Fock, Echtlederstiefel oder die 360-Grad-Muskete, sondern in etwas völlig Neues. So liegen gesicherte Erkenntnisse vor, nach denen bereits eine völlig neuartige, hochsubventionierte Generation von elektrogetriebenen Truppentransportern, ultraleichten Solardrohnen und Gleitbomben aus zertifiziertem Plantagenholz unmittelbar vor Produktionsbeginn stehen

Grüne Armee mit leichtem Gepäck

Kurzum: Eine grüne Armee mit leichtem Gepäck und ohne jeden Fußabdruck; die passende Ausrüstung für eine Haltungsarmee! Die vielgescholtenen Windräder landauf-landab sind nichts anderes als ein wohlvorbereitetes, flächendeckendes Netz von Ladesäulen, in denen schon ein leiser Lufthauch oben unmittelbar in den Volkssturm unten an der Steckdose verwandelt werden kann. Bei Sonnenschein entfaltet sich zudem ein Abwehrschirm aus Wasserstoff, der sich des nachhaltigen Phänomens der Wolkenbildung bedient. Auch die Wortschöpfung “Rheinmetall” kommt nicht von ungefähr, werden doch schon jetzt sämtliche Schreibtische und Drehstühle für die Heeresführung aus grünem, eben „rheinem deutschen Stahle“ hergestellt. Man muss die Dinge nur sehen, wie sie wirklich sind!

Die nicht nur schwangerengerechte, sondern künftig auch klimaneutrale Armee ist ein parlamentarisches Jahrtausendprojekt, dessen Ausmaß unseren Feinden den Angstschweiß auf die Autokratenstirn treten lassen wird. Die Bundeswehr ist in Kürze wieder wer. Ein Scheitern der Klimaneutralität kann sich die Truppe nicht leisten. Unser Geld, liebe Freunde, ist deshalb sehr gut angelegt. Wenn also der große weise Führer Merz und der kongeniale Führungsstab mit den Offizieren Habeck und Klingbeil im besonderen Einsatz jetzt noch etwas braucht, dann sind es Zuversicht und grenzenloses Vertrauen.