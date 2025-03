Das Kartell mit seinen eigenen Waffen schlagen: So gelingt der AfD erfolgreiche Politik

Wie oft wurde es schon zu Recht betont: Die Tagespolitik ist ein vielfach zu wiederholendes und mühseliges Bohren von mal dünnen, mal dickeren Brettern – und mancher Bohrversuch gelingt auf Anhieb, bei anderen Versuchen jedoch rutscht der Bohrer ab oder das zu bohrende Brett nimmt Schaden. Jede im Parlament vertretende Partei möchte gerne ihre Spuren auf diesem Brett – hier: dem steuerfinanzierten Kasperletheater namens „Unsere Demokratie“ – in Form von größeren und kleineren Bohrlöchern hinterlassen.

Die in Geiselhaft der Parteien befindliche politische Unordnung in dem vereinigten Wirtschaftsgebiet ist inzwischen allerdings bei mehr Löchern als Restbrett angekommen. Die griechische Tragödie „Unsere Demokratie“ deliriert nämlich unaufhaltsam Richtung ihres letal verlaufenden Endstadiums.

Auch die AfD will beim Untergang mitmischen

Die noch jungen, unverbrauchten und restentusiastischen Parlamentäre der AfD haben natürlich ebenfalls das starke Verlangen, ihr Scherflein zur Zerstörung der von Bankrott bedrohten gegenwärtigen politischen Ordnung beizutragen. Der blinde Glaube des deutschen Michels an die buntendeutsche Form der Demokratie und seine damit verbundene Phantasielosigkeit, was mögliche andere politische Modelle zur Verwaltung der Bevölkerung anbelangt, dienen dabei als Ansporn.

Nur: Die Blockparteien der SED 2.0 lassen sie einfach nicht mitspielen. Jeder Versuch, ein Loch ins buntenrepublikanische Steuerbrett zu bohren oder ein anderes zu, stopfen wird von den moralisch weit überlegenen Altparteiengutmenschen kategorisch abgelehnt. Da ist guter Rat teuer! In den Parteigremien und in den Denkfabriken der parteieigenen Stiftungen werden deshalb unermüdlich Strategien erdacht, verworfen oder erneut überarbeitet.

Die Lösung ist nicht weit entfernt

Da davon auszugehen ist, dass alle Vorschläge der Blauen – seien sie nun mehr oder weniger sinnvoll – von der SED 2.0 automatisch abgelehnt werden (und zwar einzig aus dem Grund, dass sie von der AfD kommen), sollte diese Partei den Spieß einfach umdrehen: Ein gut funktionierendes System von Spitzeln und “Durchstechern” könnte all das, was hinter verschlossenen Türen besprochen wird, an die AfD melden. Diese sollte dann unverzüglich einen jeweiligen Antrag ausarbeiten, der exakt die in SED-Kreisen soeben besprochenen und geplanten Forderungen oder Änderungen beinhaltet. So ließe sich die pathologische Brandmauer in ihr Gegenteil verkehren.

Denn selbst wenn die Einheitsparteiler diese Anträge dann gut finden sollten – sie stammen ja von ihnen –, können sie ihnen unmöglich mehr zustimmen – da selbige ja schon von den Bösen jenseits der Brandmauer eingebracht wurden. Ist ein solcher Antrag einmal abgelehnt, wird es schwierig, für die Deutschlandzerstörer-Front diesen erneut – womöglich mit leichten Modifikationen – ein zweites Mal einzubringen. Dieser Tage hätte man eine derartige Strategie möglicherweise erfolgreich ausprobieren können: Die AfD hätte ihrerseits einen Sonderkreditrahmen von 1, 2 oder sogar 5 Billionen Euro für die Förderung des Klimaschutzes weltweit beantragen können. Die Ablehnung wäre gewiss gewesen.

Die Fünfte Kolonne der AfD

Unterwanderung ist hier das Stichwort. Seit Jahrhunderten wird diese Technik erfolgreich von den Jesuiten angewandt die, ob nun evangelisch, muslimisch oder rechtsnational getarnt, immer ihrem Eid blieben und dem schwarzen Papst dienten. Geheimdienste agieren ganz ähnlich, und viele Logen entsenden ihr Personal in entsprechender Weise an die Schaltstellen der Macht. Es ist schließlich noch nicht lange her, dass zwei “Bonesmen” – Mitglieder des Ordens “Skull and Bones” mit Stammsitz in Yale, in Person von George Bush und John Kerry nämlich, das Präsidentenamt beziehungsweise das des Chefdiplomaten der USA innehatten.

Es bedarf also AfD-treuen Personals, das sich zum Beispiel als geschlechterverirrte und transformationswillige Aktivisten oder “Engagierte” ausgibt und den Grünen oder der SPD oder gar der CDU beitritt, dort die Augen weit aufmacht, die Ohren spitzt und fleißig berichtet über Strömungen, Ideen und Tendenzen dieser Gruppierungen. Einmal installiert, können diese Informanten wertvolle Impulse zur Tagespolitik beitragen.

Dinge, die die AfD dann beantragen könnte

Einem normal funktionierenden Gehirn entspringen normalerweise keine sozengrünen Ideen; Da aber die Zuträger am Puls der Geistesverwirrung positioniert sind, werden solche Ideen sicher und zuverlässig sowie korrekt weitergemeldet. Die AfD will die millionenschwere Unterstützung für linkswoke Medien bekämpfen – warum dann nicht die Gründung von Förderfonds für Medienarbeit aus Steuertöpfen beantragen? Die Blauen wünschen eine Mäßigung in der Kriegstreiberei der SED 2.0 und ihren Waffengang-Begeisterten? Ein clever formulierter Antrag würde mit Sicherheit bei einer Abstimmung abgelehnt und ist damit verbrannt. Oder die AfD stellt einen Antrag, der die sofortige Aufnahme von 2 Millionen Flüchtlingen pro Jahr vorsieht, oder noch mehr Waffen für die Ukraine? Die gegenteiligen Beschlüsse des Altparteienblocks sind garantiert!

So könnte die größte Oppositionspartei die Regierung vor sich hertreiben und bloßstellen. Allen blauen Parteigranden seien hiermit die Lektüre des Buches “Die Kunst des Krieges” von Sunzi empfohlen, dass noch heute gerngelesene Lektüre für Manager und Militärstrategen auf der ganzen Welt darstellt. Eine Alternative wäre das europäischen Pendant in From des Buches “Vom Kriege” von Carl von Clausewitz.