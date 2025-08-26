Das Kartell

So wie ein Wirtschaftskartell den Wettbewerb am Markt verhindert, verhindert ein Parteienkartell echten politischen Wettbewerb. Für die Bürger heißt das weniger Wahlfreiheit und weniger Kontrolle über die Macht. Ein politisches Kartell zeigt sich darin, dass Parteien oder Fraktionen systematisch zusammenarbeiten, um ihre Macht zu sichern und Konkurrenz auszuschalten. Dies geschieht etwa durch die Aufteilung von Posten, Ämtern und Ressourcen nach dem Prinzip: “Ihr stellt den Ministerpräsidenten, wir den Landtagspräsidenten.“ Neue oder unliebsame Parteien werden durch Sperrklauseln, Ausschlüsse von Debatten oder gezielte Absprachen gemeinschaftlich an den Rand gedrängt. Häufig entstehen auch Koalitionen, die nicht aus inhaltlicher Nähe geboren werden, sondern einzig mit dem Ziel, eine bestimmte politische Kraft von der Macht fernzuhalten – selbst wenn dies dem erklärten Wählerwillen widerspricht.

Darüber hinaus sichern sich die etablierten Parteien durch gemeinsame Erhöhungen der staatlichen Parteienfinanzierung oder über Stiftungen finanzielle Vorteile, während kleinere Kräfte außen vor bleiben. Schließlich kontrollieren sie zentrale Institutionen wie Medienaufsicht, Richterwahlen, Rundfunkräte oder Verfassungsorgane, indem sie diese Posten untereinander verteilen. Nach außen erscheint dies pluralistisch, tatsächlich aber wirkt es wie ein kartellartiges Machtgefüge. Man kann also von Scheindemokratie oder Fassadendemokratie sprechen. In Deutschland nennt man es „unsere Demokratie“. Diese Bezeichnung hat den Vorteil, dass sie sprachlich offenlegt, wer sich unseren Staat zur Beute gemacht hat. Zugleich ist es ein Gütesiegel für den vom Kartell ausgeschlossenen Teil des demokratischen Spektrums, denn so wird der Beweis geführt, dass er der einzige ist, der an den Machenschaften des Filzes nicht beteiligt ist.

Korrumpierende Bereicherungsstrukturen

Fassen wir zusammen: Demokratie lebt vom Wettbewerb – Parteien sollen mit Ideen konkurrieren und die Bürger entscheiden lassen. Kartellpolitik hingegen schaltet diesen Wettbewerb aus, indem sie durch Absprachen, Machtaufteilung und die systematische Ausgrenzung unliebsamer Kräfte arbeitet. Dadurch wird der Wählerwille verzerrt, weil Koalitionen nicht aus inhaltlicher Nähe entstehen, sondern einzig mit dem Ziel, bestimmte Parteien von der Macht fernzuhalten. Gleichzeitig sichern sich die etablierten Kräfte ihre Macht selbst ab – durch Postenverteilungen, eine für sie vorteilhafte Parteienfinanzierung und die Kontrolle über zentrale Institutionen. Korruption, Vetternwirtschaft und Selbstbereicherung im Großen wie im Kleinen bleiben vom Kartell geschützt und bemäntelt. Ein „Weiter so“ wird angestrebt.

Und je mehr Personen an den Bereicherungsstrukturen beteiligt sind, desto sicherer kann sich das Kartell sein, dass das Interesse groß ist, die eigene kartellbegünstigte Geldquelle abzusichern. Eine ursprünglich demokratische Gesellschaft wird so auf Linie korrumpiert. Wer nicht mitmacht, wird öffentlich zerstört. Der Störenfried verliert am Ende alles: Familie, Ruf, Arbeit, Sicherheit, Bankkonto und so weiter; wir reden von Existenzgrundlagen. Mancher verliert vielleicht sogar sein Leben. Das sind quasi mafiöse Machenschaften. Das Ergebnis mag nach außen noch formal demokratisch wirken, in Wahrheit aber untergräbt Kartellpolitik die Grundidee der Demokratie: Freien, fairen und offenen Machtwechsel.