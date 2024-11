Die Bundesregierung befindet sich in einer Regierungskrise. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben verschiedene Szenarien zur Bewältigung dieser Situation beleuchtet. Dabei wurde jedoch eine Möglichkeit offenbar übersehen: Das konstruktive Misstrauensvotum. Die Bundesregierung verfügt laut aktueller Meinungsumfragen nur noch über eine Zustimmung von 26 Prozent in der Bevölkerung. Dieses Ergebnis hat Gründe: Die Bundesregierung hat Gesetze und Verordnungen erlassen und zeigt in vielen Bereichen ein Vorgehen, das für die Bürger zunehmend schwer zu ertragen ist.

Die Handlungsweise der rot-grün-gelben Koalition steuert die Volkswirtschaft in den Abgrund und belastet große Teile der Bevölkerung finanziell schwer. Diese Entwicklungen haben zu den für die Bundesregierung katastrophalen Umfrageergebnissen geführt. Die aktuelle Bundesregierung hat zahlreiche Gesetze verabschiedet, die sowohl von der Opposition als auch von der Bevölkerung kritisiert werden.

Umstrittene Gesetze

Dazu zählen unter anderem diese:

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023)

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)

Energiefinanzierungsgesetz (EnFG)

Bürokratieentlastungsgesetz IV

Novellierung des Bundesverfassungsschutzgesetzes

Novellierung des Gesetzes für den Militärischen Abschirmdienst

Netzausbau-Beschleunigungs-Gesetz

Verschärfungen des Asylrechts

Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag

Bürgergeld-Gesetz

Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro

Chancen-Aufenthaltsrecht für langjährig Geduldete

Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Erleichterter Familiennachzug für Geflüchtete

Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Kindergrundsicherung

Wohngeldreform

Energiepreispauschale für Rentner und Studenten

Ausweitung des Kurzarbeitergeldes

Erhöhung des Bürgergeldsatzes

Erleichterter Zugang zur Grundsicherung

Änderungen im Sanktionsregime bei Pflichtverletzungen von Leistungsempfängern

Einführung des Bürgergeldes als Ersatz für Hartz IV

Erhöhung des Kindergeldes

Ausweitung der Midi-Job-Grenze

Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung

Erleichterter Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft

Verkürzung der Mindestaufenthaltsdauer für Einbürgerungen

Noch mehr Schulden

Ein Großteil dieser Maßnahmen müsste nachgebessert oder sogar abgeschafft werden. Die Bundesregierung scheint jedoch nicht in der Lage zu sein, diese Anpassungen vorzunehmen. Insbesondere die finanzielle Situation gibt Anlass zur Sorge: Die Bundesrepublik Deutschland ist inzwischen bis über beide Ohren verschuldet. Nach meinen Berechnungen, basierend auf einem Aufsatz von Professor Dr. Bernd Raffelhüschen, belaufen sich die expliziten und impliziten Schulden auf etwa 22 Billionen (22.000 Milliarden) Euro. Doch trotz dieser beachtlichen Verschuldung möchte die Regierung noch mehr Schulden aufnehmen.

Die von der Bundesregierung verabschiedeten Gesetzesvorhaben und die damit verbundenen finanziellen Belastungen stoßen bei vielen Bürgern auf Kritik. Ein bedeutender Kritikpunkt ist, dass die Regierung nicht in der Lage ist, diese Maßnahmen zu finanzieren, ohne die Staatsverschuldung weiter zu erhöhen. Zudem bleibt offen, ob diese Maßnahmen die gewünschten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Effekte erzielen werden. Die öffentliche Meinung spiegelt eine zunehmende Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierungspolitik wider. Bundesfinanzminister Lindner (FDP), der offenbar nicht bereit ist, weitere Schulden zu machen, wurde vom Bundeskanzler entlassen. Die FDP trägt zwar eine erhebliche Mitschuld an der miserablen Leistung der Bundesregierung und ist somit nicht unschuldig an den Gesetzen und Verordnungen, die erlassen wurden. Sie kann sich jedoch zugutehalten, dass sie nicht bereit ist, die Staatsfinanzen noch weiter zu belasten.

Vertrauensfrage erst im Januar? Untragbar

Der Bundeskanzler scheint inzwischen erkannt zu haben, dass es so nicht weitergeht, hat die Vertrauensfrage jedoch bis Januar verschoben. Unter den aktuellen Umständen ist dies jedoch kaum tragbar. Um den Kanzler sofort abzusetzen, wäre es erforderlich, dass eine Partei, die noch Entschlossenheit zeigt, ein konstruktives Misstrauensvotum stellt. Diese Prozedur eines konstruktiven Misstrauensvotums würde wie folgt aussehen:

Einreichung des Antrags: Der Antrag auf ein konstruktives Misstrauensvotum muss von mindestens einem Viertel der Bundestagsmitglieder unterzeichnet sein. Zugleich muss ein neuer Kanzlerkandidat vorgeschlagen werden. Wartezeit: Nach Einreichung des Antrags sieht das Grundgesetz eine Wartezeit von mindestens 48 Stunden bis zur Abstimmung vor. Diese Zeitvorgabe kann nicht verkürzt werden. Abstimmung im Bundestag: Die Abstimmung erfolgt geheim per verdeckter Stimmkarte. Der vorgeschlagene Kanzlerkandidat benötigt die absolute Mehrheit der Bundestagsmitglieder, um gewählt zu werden. Entlassung und Ernennung: Falls die Abstimmung erfolgreich ist, muss der Bundespräsident den amtierenden Kanzler entlassen und den neu gewählten Kanzler ernennen. Dies kann unmittelbar nach der Abstimmung geschehen, ist jedoch vom Terminplan des Bundespräsidenten und anderen Faktoren abhängig. Vereidigung: Der neue Bundeskanzler wird üblicherweise vor dem Bundestag vereidigt, was theoretisch direkt im Anschluss an die Ernennung erfolgen kann.

Gemeinsames Ziel

Es wäre hierbei noch nicht einmal nötig, eine Koalition zu schmieden. Die Oppositionsparteien sowie die Partei des entlassenen FDP-Finanzministers müssten lediglich den Antragsteller des Misstrauensvotums unterstützen. Der neugewählte Kanzler hätte dann die Freiheit, ohne große Rücksichtnahme auf Parteienbündnisse zu handeln und könnte die nach seiner Einschätzung besten Vertreter der Parteien mit Ministerämtern beauftragen. Notwendig wäre lediglich, die bestehenden “Brandmauern” zum Wohle des Landes zumindest vorübergehend beiseite zu schieben und die Parteien einzubeziehen, die ihn gewählt haben. Dies würde kaum zu mehr Uneinigkeit führen, als sie aktuell in der Ampelkoalition herrscht.

Die Parteien, die einen neuen Kanzler unterstützen könnten, teilen zumindest das gemeinsame Ziel, die derzeitige Regierung abzulösen. Darüber hinaus gibt es in vielen politischen Positionen weitere Überschneidungen, die sorgfältig herausgearbeitet und bei Bedarf zur Abstimmung gebracht werden sollten. Bei zügigem Handeln ließe sich das Schlimmste sicher verhindern. Anschließend könnte in Ruhe über das weitere Vorgehen entschieden werden – gefragt ist dabei vor allem Sachlichkeit. Wenn all dies zügig abgewickelt würde, könnte Friedrich Merz von dem Moment an, in dem er den Startschuss gibt, innerhalb von 52 Stunden Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden.