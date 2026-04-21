Das Manifest der Verstörten: Ein ehrliches Geständnis aus meiner Kindheit

Ich muss Abbitte leisten. Ich weiß, meine Ansichten wirken in der heutigen Welt der Soja-Lattes und Lastenfahrräder oft wie ein ausgestopfter Saurier im Waldorfkindergarten. Aber bevor ihr mich kollektiv auf dem Scheiterhaufen der politischen Korrektheit grillt, hört mich an: Ich hatte eine schwere Kindheit! Und wie wir alle wissen, ist ein traumatisches Aufwachsen die universelle Freifahrtkarte für absolut alles – vom Falschparken bis hin zur Leugnung des menschengemachten Klimawandels.

Stellt euch vor, ein riesiger Laster kippte einen Berg Braunkohlebriketts direkt vor unsere Haustür. Mein Vater schaufelte dieses schwarze Gold meiner Kindheitszeit stundenlang in den Keller, bis er aussah wie ein Statist aus einem Bergbau-Drama des 19. Jahrhunderts. Dass er keine Staublunge bekam, grenzt an ein medizinisches Wunder – vermutlich war seine Lunge einfach so dick mit Ruß gepanzert, dass Bakterien einfach keine Chance hatten. Unser guter alter Kachelofen im Wohnzimmer und der Gusseiserne Kanonenofen in meinem Kinderzimmer verballerten diesen Dreck mit einer Begeisterung, die heute jedes Umweltamt in den kollektiven Herzinfarkt treiben würde. Wir atmeten sozusagen unsere Geschichte noch ungefiltert!

Romantik aus der Esse

Apropos Luftqualität: Damals hatten Industrieschornsteine noch Charakter. Sie ragten stolz empor und bliesen Schwefel und Chemiecocktails in die Atmosphäre, ganz ohne diese feigen Entschwefelungsanlagen. Der Himmel hatte eine gesunde, gelb-graue Färbung, die man heute nur noch mit Instagram-Filtern hinkriegt. Abfälle? Die gingen direkt in die Flüsse. Das war praktisches Recycling: Der Fluss nahm es mit, und weg war es. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und glaubt mir: Eigentlich hätten die Menschen röchelnd durch die Straßen kriechen müssen. Aber gestählt durch den Glauben an das Wirtschaftswunder konnten sie auch diese Hürde souverän meistern. Wir waren doch keine “Schlappies”!

Völlig normal waren seinerzeit Mobilität und Pünktlichkeit, wie sie heute nicht mehr denkbar sind! Die gute alte Dampflok schnaufte durch die grüne Landschaft. Wie schön war es, wenn ihr lautes Signal ertönte. An der Rußspur konnte man sich wie an einem Ariadnefaden orientieren. Heute ist Signal lediglich ein Messenger, und der pfeift nicht. Okay, zumindest kann man dort noch Dampf ablassen. Unsere Autos waren damals echte Männermaschinen. Kein Katalysator, kein Partikelfilter, kein bleifreies Benzin, kein Biodiesel, kein schlechtes Gewissen. Ein Verbrauch von 15 Litern aufwärts war kein Mangel, sondern ein Statussymbol. Je mehr die Karre soff, desto größer war der 12-Zylinder. Und die Zweitakter? Wenn die blaue Wolke des Benzin-Öl-Gemisches die Straße einnebelte, wusste man wenigstens noch, dass man am Leben ist. Man konnte das Abgas nicht nur schnuppern, man konnte es kauen. Heute brauchst du Lachgas, um high zu sein – weil hinten nichts mehr herauskommt.

Kulinarisches Überlebenstraining: Wunder gibt es immer wieder

Wir kannten weder vegan noch „bio“. Geschlachtet wurde zu Hause, zumindest wenn man “Schwein hatte”. Unser Obst und Gemüse wurde noch mit echtem, ehrlichem Herbizid gespritzt. Selbstverständlich trug man dabei keine Schutzmaske. Diesen Affenzirkus wollte man uns erst nach Corona einreden. Pestizide waren quasi das Gewürz unserer Kindheit. Das heutige Glyphosat fiel damals in die Kategorie Limonade. Wir aßen Äpfel, die hatten zwei Stiele und waren so groß wie ein Fußball. Sie glänzten rot, sodass Schneewittchen sich darin spiegeln konnte – und das lag sicher nicht nur am Vitamin C.

Dass ich heute noch hier sitze, ohne grün zu leuchten oder drei Arme zu haben, ist das achte Weltwunder. Ich bin ein lebendes Fossil, gestählt durch Ruß, Blei und Pflanzenschutzmittel. Wenn ich also mal wieder etwas schreibe, das nicht in euren veganen, klimaneutralen und vielfältig-woken Kram passt: Habt Mitleid! Ich bin ein Opfer meiner Zeit. Ich kann gar nicht anders – der Braunkohlestaub in meinen Synapsen feuert einfach noch nach alten Regeln. Verstörte aller Länder, vereinigt euch!