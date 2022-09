Das Monster ist erschienen!

In Gruselgeschichten geht oftmals dem Erscheinen eines schrecklichen Monsters eine lange Erzählphase bevor, die beim Leser das Gefühl einer großen, aber unbestimmt bleibenden Gefahr erzeugt. In der Realität haben wir in den letzten Jahren – natürlich mit Ausnahme der fanatischen Mainstream-Gläubigen – wohl fast alle im Zustand einer solchen Schreckenserwartung gelebt. Irgendetwas stimmte nicht in einer Welt, die Corona-Panik, Massenzuwanderung mit katastrophalen Folgen für unser Gemeinwesen, eine illusionäre Energiewende, Grundrechtsverluste bis hin zum permanenten Ausnahmezustand und schließlich den Ukraine-Krieg hervorbrachte, wobei diese Liste alles andere als vollständig ist. Die Opposition reagierte darauf mit einer verzweifelten Suche nach Motiven und Schuldigen, die sich aber allzu oft im Leeren verlor und damit der Gegenseite Anlass für einen Pauschalvorwurf von „Verschwörungsideologie“ bot, den man leider nicht in allen Fälle als falsch zurückweisen kann. Darüber hinaus konnte der Mainstream einige Bestätigung aus der Tatsache ziehen, dass bis jetzt unser Leben im Großen und Ganzen in geordneten Bahnen weitergegangen ist. Die genannten Ereignisse lösten zwar vielfach Unannehmlichkeiten aus, aber es wäre übertrieben, schon jetzt von Katastrophen zu sprechen.

Meiner Ansicht nach hat die Entwicklung in den letzten Tagen einen Punkt erreicht, an dem sich dies abrupt ändern könnte. Diesen Wendepunkt bilden die Attacken auf die Ostseepipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Das eingangs erwähnte Monster ist erschienen – und hat sein Gesicht gezeigt. Sein Name ist „USA“, genauer die Hintermänner des dementen Nicht-Präsidenten Joe Biden, über deren Identität man zwar weiterhin nur spekulieren kann, was aber an der Plausibilität und Konsistenz des Gesamtbildes kaum etwas ändert. Dieses Monster tritt nicht zum ersten Mal auf. Es hat bereits einige Male gleichsam um die Ecke geblickt, ist dann aber so schnell wieder verschwunden, dass es der Propaganda gelingen konnte, die Tatsache seiner Existenz aus dem Bewusstsein der meisten Menschen zu löschen. Diese Momente waren der Beginn der Flüchtlingskrise von 2015, der weltweite Putsch, mit dem im Frühjahr 2020 die Corona-Krise begann und die Manipulation der US-Präsidentschaftswahlen im November 2020.

Nord Stream: Russland fehlt ein Tatmotiv

Es stellt sich mir nun die Aufgabe, zu zeigen, dass das bisher Gesagte nicht doch wieder eine letztlich unbeweisbare „Verschwörungstheorie“ ist. Fangen wir damit bei den Pipeline-Attacken an: Das Ausmaß der Schäden und die gemessene Sprengkraft der verwendeten Unterwasser-Bomben schließen einen nicht-staatlichen Terrorismus als Urheber aus. Hier widerspreche ich eindeutig der Meinung, die Albrecht Künstle am 29. September auf Ansage vertreten hat. Die Ukraine hätte ein offensichtliches Tatmotiv, aber mangels eines eigenen Zuganges zur Ostsee nicht die Mittel, um die Attacke allein auszuführen. Der mediale Mainstream will natürlich die Schuld auf Russland lenken. Hier fehlt aber ein nachvollziehbares Tatmotiv. Wladimir Putin muss keine Pipelines sprengen, wenn er ohnehin kontrolliert, was in diese Pipelines eingespeist wird oder nicht. Mit einer russischen Pipeline-Attacke hätte er darüber hinaus der NATO genau den casus belli für einen direkten Kampf gegen das russische Militär geliefert, nach welchem letztere geradezu händeringend sucht.

Eine solche Stärkung feindlicher Kräfte wäre das Letzte, was ein Russland bräuchte, das in der Ukraine ohnehin schon in die Defensive geraten ist. Man könnte allenfalls annehmen, dass Putin aus einer Art enttäuschter Liebe gegenüber Deutschland jetzt alle Brücken abbricht. Solch ein emotionales Handeln entspricht aber überhaupt nicht Putins rational kalkulierender Persönlichkeit. Neben dem Fehlen eines Tatmotives spricht gegen die Russland-Hypothese auch, dass es äußerst schwierig ist, dabei ein in sich plausibles Szenario des Tatverlaufes zu entwickeln. Jens Berger von den „NachDenkSeiten” hat – aufgrund eigener Erfahrungen als ehemaliger Marinesoldat – geschrieben, dass man im Ostseeraum „keinen Furz lassen kann“, ohne dass die NATO dies registriert. Das gilt umso mehr, weil sich der Tatort nah an der Insel Bornholm, also in Territorialgewässern Dänemarks und damit auch der NATO, befindet. Wenn Russland der Urheber wäre, wüssten die westlichen Regierungen dies und hätten auch keine Grund, dieses Wissen vor der Öffentlichkeit verborgen zu halten.

Die USA entsprechen lange nicht mehr ihrem positiven Image

Damit bleiben aber nur NATO-Staaten als möglicher Täter. Polen hätte dabei durchaus ein eigenes machtpolitisches Interesse an der Pipeline-Zerstörung, aber die Warschauer Regierung kann dabei nicht unabhängig von der US-amerikanischen Militärmacht vorgehen. Damit führt die Suche nach den Tätern eindeutig zu den USA. Sie waren und sind am Tatort mit entsprechenden Marine-Einheiten präsent, die eindeutig zu solchen Handlungen in der Lage sind. Die Frage nach dem Tatmotiv ist schwieriger. Meiner Meinung nach kommt hier zu dem im Ukraine-Krieg offenbaren Ziel einer dauerhaften militärischen Schwächung Russlands eine zweite Zielsetzung hinzu: Eine ebenso dauerhafte wirtschaftliche Schwächung Deutschlands und damit der EU.

Dies bedarf allein schon deshalb einer näheren Begründung, weil dieser Vorwurf natürlich etwas Ungeheuerliches in sich trägt: Wie kann es sein, dass eine USA, an deren Rolle als wohlwollender Hegemon und verlässliche Schutzmacht – erst Westdeutschlands, dann auch Gesamtdeutschlands – seit den ersten Nachkriegsjahren kaum ein Zweifel bestehen kann, zum ersten Staat werden, der Deutschland nach 1945 militärisch angreift? Die Antwort besteht darin, dass die USA schon lange nicht mehr jenem positiven Bild entsprechen, das sich die Mehrheit der Deutschen immer noch von ihr macht. Die Konsequenz aus der Gleichzeitigkeit eines dramatischen inneren Verfalls mit einer immer noch gewaltigen militärischen Stärke besteht darin, dass die USA in ihrer eigenen Vorstellung ihr politisches und wirtschaftliches Überleben nur noch mit Gewalt sichern können. Russland ist für sie eine politische Bedrohung. Die russischen Versuche, auch durch Unterstützung der Spielfigur Donald Trump die inneren Verhältnisse der USA im Sinne des Kreml zu verändern, sind keine Legende. Eine noch größere Bedrohung wäre aber eine Europäische Union, welche die politischen und wirtschaftlichen Potentiale ihrer Mitgliedstaaten zum Status einer eigenständigen Weltmacht bündeln würde.

Fällt Deutschland, fällt Europa

Für die USA lautet die Konsequenz daraus, dass beide Gegenspieler um jeden Preis vom Parkett der Weltpolitik entfernt werden müssen. Die praktischen Folgen dieser Politik sehen wir in der gegenwärtigen Mischung aus einer aggressiven Haltung des Westens im Ukraine-Konflikt und dem daraus resultierenden ökonomischen Niedergang Deutschlands. Hier muss eine deutliche Abgrenzung zu in der Gegenöffentlichkeit verbreiteten Positionen eingeschoben werden, die zwar publikumswirksam, aber falsch sind. Es geht den heutigen USA nicht darum, irgendwelche offenen Rechnungen zu begleichen, die in geschichtsrevisionistischen Sichtweisen immer noch aus der Zeit der Weltkriege bestehen. Der Morgenthau-Plan ist Geschichte, und es war auch nicht der angelsächsische Finanzkapitalismus an Kriegen schuld, die seinerzeit offensichtlich von Deutschland ausgingen. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass die USA nach 1945 eine äußerst wohlwollende Politik gegenüber Westdeutschland betrieben und letzten Endes auch die Wiedervereinigung ermöglichten. Gegen das geschichtsrevisionistische Bild spricht vor allem eines: Mit der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands stehen und fallen die gesamte EU und das Euro-Systems. Eine US-amerikanische Attacke auf Deutschland gilt automatisch auch dem Rest EU-Europas, und damit erübrigen sich Spekulationen, dass hier gleichsam das deutsche Volk der Hauptgegner Washingtons wäre.

Das ändert aber nichts daran, dass spätestens seit 2015 von den USA aus eine gezielte Politik zur Destabilisierung Deutschlands und damit auch Europas betrieben worden ist. Man hatte bei deutschen Politiker(inne)n wie Angela Merkel schon lange den Eindruck, dass sie unter dem Druck von Erpressern stehen, aber dies nicht öffentlich zugeben dürfen. Die ganze Politik der systematischen Diskreditierung und sogar Verfolgung von Menschen, die nichts anderes tun, als der Öffentlichkeit ein realistisches Bild der Lage zu vermitteln, hat hier ihre Ursache gefunden. Auch Merkels legendäre Zitteranfälle und ihr merkwürdiges Phantasieren von einem permanenten „hybriden Krieg“ bei der Münchener Sicherheitskonferenz von 2019 könnten daran liegen, dass ihr dieses Erpressungsszenario beständig im Nacken saß. Ihr Verhalten in der Flüchtlingskrise von 2015/16 ist ohne einen solchen äußeren Druck kaum erklärbar. Selbst wenn man dies bestreitet, bleibt die Tatsache, dass der US-amerikanische „Anti-Terror-Krieg“ ein wesentlicher Auslöser für eine Massenflucht aus dem Mittleren Osten nach Europa, aber eben nicht in die USA, war. Es wird nun auch verständlich, warum sich gerade die Merkel-Regierung allen Vorhaben widersetzte, als Antwort auf die Euro-Krise eine tiefgreifende Reform der EU durchzuführen, wie sie etwa der französische Präsident Macron nach seiner Wahl 2017 forderte und dabei Deutschland weitreichende Zugeständnisse anbot.

Das „Monster USA“

Auch die deutsche Corona-Politik ist nur durch äußeren Druck aus den USA erklärbar, weil man sie sonst als völlig irrational einstufen müsste. Dieser Druck ging nicht vom Corona-Skeptiker Donald Trump aus, aber von einem in den USA beheimateten Netzwerk um die WHO, Bill Gates und den Virologen Anthony Fauci, der wiederum Christian Drosten maßgeblich beeinflusste. Solche Netzwerke, deren Struktur (noch) kaum erkennbar sind, stehen höchstwahrscheinlich auch hinter der gegenwärtigen Washingtoner Politik. Joe Biden und seine Administration sind nicht deren treibende Kräfte, sondern nur Marionetten.

Das „Monster USA“ wurde für realistisch denkende Beobachter offen erkennbar, als diese Netzwerke im November 2020 die US-Wahlen manipulierten, um Joe Biden als ihnen willfährigen Präsidenten ins Weiße Haus zu putschen. Schon vor Jahren sagte mir ein Bekannter mit Afrika-Erfahrung, dass angeblich wochenlang dauernde Stimmenauszählungen ein untrügliches Zeichen dafür seien, dass in Wirklichkeit hinter den Kulissen ein gewünschtes Wahlergebnis ermauschelt wird. Die deutsche Öffentlichkeit wollte seinerzeit das nahezu Offensichtliche nicht sehen, weil es ihrem festen Glauben an die USA als Zitadelle der Demokratie widersprochen hätte.

Am Ende dieser Überlegungen stehen die bitteren Erkenntnisse, dass die USA erstens keine Demokratie mehr sind und zweitens zum militärischen Feind Deutschlands und Westeuropas geworden sind. Letzteres sieht man in diesen Tagen auch noch an einer anderen Front: Die Eskalation des Ukraine-Konfliktes zu einem Nuklearkrieg zwischen Russland und der NATO geschieht genauso „mit Ansage“ wie seine Eskalation zum offenen konventionellen Krieg im Vorfeld des 24. Februar 2022. Schon damals hätte der Westen jede Möglichkeit gehabt, den Krieg durch ein Eingehen auf russische Forderungen zu vermeiden, die seinerzeit keineswegs die russische Herrschaft über die Ukraine zum Inhalt hatten, sondern nur eine Abrüstung westlicher, gegen Russland gerichteter Militärpotentiale, was eine friedlich gesonnene NATO dem Kreml ohne weiteres hätte zugestehen können.

Zunehmendes Kriegsgeschrei

Heute wird – entgegen jeglicher Logik eines vernünftigen Umganges mit Nuklearwaffen – vom Westen nichts dagegen getan, dass das nukleare Kriegsgeschrei von Tag zu Tag zunimmt. Statt auf Putins Nukleardrohungen im Interesse des eigenen Überlebens mit Verhandlungen zu reagieren, phantasieren Washingtoner Strategen öffentlich von einer Reaktion mit „katastrophalen Folgen“ für Russland, was nach menschlichem Ermessen nur einen nuklearen Gegenschlag meinen kann. Darüber hinaus kann, wie schon erwähnt, aus den Attacken auf die Ostsee-Pipelines ein casus belli konstruiert werden, indem man sie Putin in die Schuhe schiebt. Die NATO hätte dann nach dem Völkerrecht einen Grund, nicht mehr nur einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu führen, sondern Russland direkt anzugreifen. Solche Strategien führen jedoch fast zwangsläufig zum Untergang beider Seiten im atomaren Inferno. Die USA könnten nur darauf setzen, dass auf NATO-Seite nur Europa, aber nicht Nordamerika davon betroffen wäre. Es wäre die Vollendung der Strategie, sich Russlands und Westeuropas gleichermaßen zu entledigen. Diese Strategie könnte aber genauso gut in einer völligen nuklearen Vernichtung der irdischen Biosphäre enden.

Was kann man dagegen tun? Ein möglicher Ausweg könnte – man muss es leider sagen – in einem Szenario liegen, wie es uns das ominöse Orakel „Q“ aus den USA seit langem suggeriert. In dem Moment, in dem ein nuklearer Weltenbrand droht, könnte das US-Militär der Biden-Administration und ihren finsteren Hintermännern in den Arm fallen und den Umtrieben des „Monsters USA“ ein jähes Ende setzen. Man sollte diese Idee nicht allein wegen des Verweises auf „Q“ verdammen. Dass ein „Tiefer Staat“ in den USA tatsächlich existiert, sollte nach dem bisher Gesagten nicht mehr als bloße „Verschwörungstheorie“ gelten. Unabhängig davon könnten in einer an die Kuba-Krise von 1962 erinnernden Situation, in welcher uns nur noch Stunden oder Tage vom nuklearen Abgrund trennen, auf der ganzen Welt demonstrierende Menschenmassen von ihren Regierungen Frieden fordern. Dies könnte sogar Russland betreffen, wo sich in diesen Tagen zeigt, dass auch die Kriegslust des russischen Volkes Grenzen hat. Allerdings könnte sich ein so manifestierter Volkswille in Ost wie West gegenüber der Stärke als weitgehend machtlos erweisen, die hinter der Kriegspolitik steht.

Ein Ende der Vernebelung?

Ein Hoffnungsschimmer könnte darin liegen, dass mit dem offenen Auftreten des „Monsters“ vielleicht der Zeitpunkt naht, an dem die europäischen Regierungen die realen weltpolitischen Verhältnisse nicht mehr vor ihren Völkern vernebeln können. Damit wäre das Monster zwar nicht besiegt, aber es hätte doch einen großen Teil seiner Stärke verloren. So undenkbar dies heute noch erscheinen mag: Westeuropa könnte in einer solchen Situation eine Annäherung an Russland suchen, das dann nicht mehr Feind, sondern eher Retter vor dem eigentlichen Bösewicht USA wäre. Putin ist kein Engel, aber er ist vielleicht der am wenigsten schlimme Teufel, wenn für Europa irgendwann nur noch die Unterwerfung unter eine der Mächte USA, Russland, VR China oder Türkei übrigbleibt. Das Ergebnis eines europäisch-russischen Bündnisses wäre aller Voraussicht nach keine finstere Tyrannei, sondern eine „Finnlandisierung“ Westeuropas. Die europäischen Staaten könnten, wie Finnland nach 1945, eine westliche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung behalten, aber müssten sich als Preis dafür außenpolitisch zur Gefolgschaft gegenüber Moskau verpflichten. Dies wäre zwar schmerzhaft, aber immerhin noch erträglich.

Auf jeden Fall erscheint es als sehr wahrscheinlich, dass wir schon in den nächsten Tagen dramatische Zuspitzungen des Ukraine-Konfliktes und der Weltpolitik insgesamt erleben werden. Was dabei genau passieren wird, lässt sich nicht vorhersagen. Das offene Erscheinen des Monsters USA auf der Bühne der internationalen Politik hat aber schon jetzt einen großen Teil des Schleiers hinweggezogen, der noch vor einer Woche viele Entwicklungen unserer Gegenwart bedeckte.