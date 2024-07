Das nächste AfD-Opfer: Nun sieht auch Schauspielerin Sandra Hüller überall „Nazis“

Vor 1933 gehörte der deutsche Film zur Weltspitze. Dann übernahmen Adolf Hitler und Joseph Goebbels – und der Absturz begann. Nach dem NS-Regime hätte es einen Neuanfang geben können, doch es welchen Gründen auch immer blieb er aus. Sicher, ein paar Meisterwerke verirrten sich auch nach ’45 auf der deutschen Kinoleinwand, nur leider waren die meisten Filme Schrott. Ob Heimat- oder Autorenfilme, ob Pauker- oder Sexklamotten – fast alles, was in Deutschland erfolgreich war, können wir getrost vergessen. Die staatliche Filmförderung – einst in den Fünfziger Jahren gegründet, um gegen Hollywood nicht vollends abzuschmieren – gab der deutschen Filmkunst in den letzten zwanzig Jahren letztendlich den Todeskuss. Gefördert wird nur, was ins System passt. Kunst kann so gar nicht erst entstehen.

Unabhängig davon: Wo sind eigentlich die deutschen Leinwandgöttinnen, die Leinwandhelden, wie Filmstars früher genannt wurden? Es gibt sie nicht. Es kann sie nicht geben, wenn unser größter männlicher Filmstar ein Österreicher ist, der immer nur böse Menschen spielt, und unser größter weiblicher Filmstar Sandra Hüller heißt, über die der Schriftsteller Akif Pirinçci schrieb: „Die Schauspielerin Sandra Hüller ist der Shootingstar im deutschen wie auch nunmehr internationalen Film, fast schon das weibliche Gegenstück zu Christoph Waltz, der ebenso wie sie einst, aber viel früher, den Sprung von begrenzten deutschen Filmgefilden zum weltweiten bzw. hollywoodesken Cast-Olymp geschafft hat.”

Ein Teufelsweib

Und Akif weiter: “Die Preise und Auszeichnungen, die sie bekam, sind kaum zu zählen, sie wurde sogar für den Golden Globe und Oscar nominiert. Wenn jemand aktuell dick im Film Business ist, dann sie. Das ist einigermaßen seltsam. Ich habe drei Filme mit ihr gesehen, und bei allen dreien kann ich den Wirbel um sie und ihr Spiel nicht verstehen. Sie wirkt auf mich immer wie eine gestrenge deutsche Hausfrau oder Lehrerin aus den 50ern, mit einem einzigen und meist mißbilligenden Gesichtsausdruck, selbst wenn sie lacht.“

Mein Kumpel Akif muss beim Schreiben ein milden Tag gehabt haben, er hat ja noch nicht mal erwähnt, dass das Gesicht der Hüller in den großen Tagen des Kinos gerade eben so für eine Statistenrolle gelangt hätte. Doch heute soll es weder um Hüllers Schauspiel noch um ihre Optik gehen; dafür um ihren Mut. Sie stand nämlich auf, die Hüller… und zwar gegen rechts! Aus einem “Stern“-Interview erfahren wir, dass sie „im Juni vor der Europawahl auf einer Kundgebung gegen rechts in Leipzig gesprochen“ hat. Gibt es sowas wie eine Sophie-Scholl-Gedächtnis-Medaille? Falls ja, die Hüller hätte sie verdient. Schließlich belässt es dieses Teufelsweib nicht bei einem einmaligen Auftritt. Im “Stern” sagte sie: „Es ist gefährlich für die Demokratie, wenn sich viele Menschen vom rauhen Ton der Rechten, von der Ungenauigkeit und Gewalt in ihrer Sprache anstecken lassen!“ Völlig richtig, Sandra! Die müssen “wir” echt aufpassen, also wir alle.!

Direkt aus dem Paulanergarten

Meint auch Akif: „Ja, die Ansteckungsgefahr ist sehr groß. Wie bei Corona. Danach erigiert der rechte Arm von ganz allein. Während die sehr genaue und gewaltlose Blumen-Sprache von der staatlich finanzierten ,Antifa’ lediglich zum Stricken von dicken Pullovern für den Winter animiert.” Der “Spiegel” hat sich Hüllers “Stern”-Interview vorgeknöpft und noch so einige unbequeme Wahrheiten gefunden: „In dem Interview mit dem Magazin wurde Hüller darauf angesprochen, dass die AfD verstärkt die Kultur ins Visier nehme. Sie höre von befreundeten Kollegen aus der Kulturszene, dass es immer wieder Einschüchterungsversuche gebe, sagte Hüller.” Natürlich. Diese Art Einschüchterungsversuche sind ja bekannt. Allerdings eher andersherum. Aus meiner Zeit als “Bild”-Klatschreporter kenne ich Schauspieler, die auf der Seite der Guten stehen, sich aber aus Angst vor Repressalien nicht zu uns zu bekennen.

Deshalb fragt Akif sicherheitshalber noch mal nach: „Wie muss ich mir das vorstellen? Stalkt Björn Höcke Jella Haase, dass sie nicht mehr in ,Chantal im Märchenland’ spielen soll, sondern eine deutsche-Eiche-artige Frau mit acht Kindern vom blonden Horst mit dem Alles-für-Deutschland-Tattoo am Oberarm, der nach Feierabend Moorhuhn-mäßig Flüchtlinge an der Grenze abknallt? Marschiert Alice Weidel in die Berliner Schaubühne und verlangt die Absetzung des 682sten Stücks über diskriminierte Ausländer und stattdessen die Wiederaufnahme von ,Charleys Tante’ ins Programm? Oder geschieht es eher so subtil?“ So oder so: Hüllers Vorwurf ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Er stammt direkt aus dem Paulanergarten, was sie selbst am besten weiß, und ist im Grunde nur mit Bösartigkeit zu erklären. Ach, und übrigens, liebe Leser: Akif hat kürzlich seinen ersten Roman seit über zehn Jahren veröffentlicht. “Odette“. Vom Mainstream völlig ignoriert. Sie können ihn hier bestellen.