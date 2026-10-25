Das neue Europa und seine „Wendepunkte“

Im Ruhrgebiet sorgen seit geraumer Zeit jetzt Friedensrichter für Ordnung, berichten libanesische Insider voller Stolz. Auch im deutschen Gazastreifen namens Berlin wird von “Zuständigen” aus Großfamilien weitab geltender gesetzlicher Regeln „geklärt“, woran es liegt, wenn da mal wieder ein, zwei Erschossene am Morgen auf Straßen herumliegen. „In zwei Wochen geht sowas! Bruda, weißt?“ Derlei Rechtspraxis ist nicht ganz unbekannt; man kennt sie aus Thrillern über korrupte arabische Hotspots mit ihren vielen beeindruckenden Gangstervisagen. Nun ist sie „schon mal da“, die Praxis. Bei uns. Wer kann, nimmt seine Kinder spätestens jetzt aus Brennpunkt-Schulen, in denen weiße Kinder drangsaliert und immer öfter zusammengeschlagen werden. Die ersten lagen auch schon perforiert auf der Intensivstation oder tot im Gebüsch. So lange man als Verursacher jeglichen Geschlechts nicht strafmündig ist, bleibt sowas hier „ohne Folgen“. Und wenn man strafmündig sein sollte, wird die Psychomacke noch am Tatort diagnostiziert. Anders geht’s auch nicht mehr. Der Wohnraum für Straftäter ist knapp.

In immer mehr Städten kündet statt Glockengeläut der Muezzin vom neuen Zeitalter. Deutschland holt auf. Es gibt hierzulande bereits hunderte offiziell registrierte Kinderehen und Fälle von Bi- und Polygamie, tausende Gruppenvergewaltigungen, tägliche Schießereien. Das bisher übliche öffentliche Leben scheitert zunehmend an den Kosten für die behördlich beauflagten Sicherheitsmaßnahmen. Was waren wir nicht alle empört und fühlten uns geistig so überlegen, als die strunzdoofen Pegida-Ostdeutschen immer montags vor der „Islamisierung“ Europas warnten! “Denen muss man den Finanzausgleich kürzen!”, heißt es jetzt. Derweil verbarrikadieren jetzt Ladeninhaber in vielen Innenstädten ihre Geschäfte, erste schließen sich zu bewaffneten Bürgerwehren zusammen. Ihr Glauben an einen Staat, der ihr Eigentum noch schützen kann, ist endgültig weg.

Immer absurdere Ausflüchte

Der übt sich nur noch in immer absurder klingenden Ausflüchten, was die Motive der “Proteste” anbelangt:. Es gäbe da „zu hohe Temperaturen“, das „Handyverbot“, schlechte „Ausstattung“ von Schulen, dazu natürlich den „Aufstieg des Populismus“ im Allgemeinen und die „kapitalistische Wohnungsnot“ im Besonderen. Na klar, schließlich wird ja bekanntlich auch in Asiens Großstädten sofort alles zerkloppt, wenn pro Student oder Fachkraft kein Wohnraum von etwa 50 Quadratmeters für 1.000 Dollar mehr garantiert wird oder die Klimaanlage beim Lernen zu lange ausfällt.

Nachdem nun hunderttausende uniformierte und vorgebriefte Marodeure mit schwerem Gerät und Brandsätzen französische, italienische, albanische Innenstädte in Schutt und Asche gelegt haben, war für die installierten Regierenden nicht etwa dieser wohlvorbereitete Feldzug ein erwähnenswerter gesellschaftlicher „Wendepunkt“, oh nein; als solcher wurde von Herrn Macron stattdessen jetzt kurzerhand die Tatsache eingestuft, dass ein einzelner, vermutlich durchgedrehter vorbestrafter weißer Täter einige Tage später in einem Pariser Vorort Dunkelhäutige tötete. Genaues weiß man noch nicht, nur eben, dass genau das – und nur das! – jetzt ein erwähnenswerter „Wendepunkt“ war. Mit solchen Ablenkungen und Relativierungen rettet eine islamophile Brandmauerallianz gemeinsam mit schwer begeisterten Dschihadisten das sagenhafte westeuropäische Großfeldexperiment von einem Jahr zum nächsten.

Bielefelder Rassenlehre der Guten

Derweil stehen vor der „Panda-Apotheke“ zu Bielefeld ganze Schwärme schmallippiger wissender Tanten herum und lassen sich von der baugleichen Ladeninhaberin mit vor Stolz geschwollener Brust über moderne Rassenkunde aufklären. Es gäbe da „eine Studie“. Aus „Amerika“. Gelesen hätte sie die nach eigenem Bekunden zwar nicht, aber jemand hat ihr „davon erzählt“. „Gefährlich“ sei es demnach, wenn immerfort Deutsche mit Deutschen „dumme Kinder“ zeugen. Bunt müsse es doch sein, und genau deshalb seien vor allem Mischlingskinder der gebotene Weg in die Zukunft. „Das wisst Ihr doch, ihr seid klug!“ lobt sie im Gouvernanten-Ton die restlos vertrottelte Ansammlung augenscheinlich Erwachsener mit Haltungszwang. Darüber, dass Cousins und Cousinen oder auch gern Geschwister miteinander ganz viele kleine bunte Staatsbürger mit späterem Betreuungsbedarf zeugen, gibt es natürlich keine Studien, von denen Apothekerinnen aus Bielefeld berichten könnten.

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Über einem deutschen Maisfeld hängt ein Windradflügel in Fetzen und baumelt im Wind. Drunter stehen verzweifelte Bauern und erzählen in die Kamera, dass kilometerweit im Umkreis jetzt ein verfügtes Ernteverbot gilt. Der Grund: Glas- und Karbonfasern bilden toxische Stäube, die für Mensch und Tier tödlich sein können. Schließlich ist „sowas“ nicht zu versichern, und für den Abbau des Habeckschen Schrotthaufens inklusive des riesigen Stahlbetonpropfens im Boden fühlt sich jetzt erwartungsgemäß niemand mehr „zuständig“. Es wäre ohnehin zu spät, denn im Land der regierenden Kinderbuchvisionäre stehen bekanntlich bereits zigtausende solcher Splitterbomben mit Zeitzünder. Sie alle werden irgendwann bersten und ganze Landschaften unbewirtschaftbar und damit natürlich auch unbewohnbar machen. Für das gigantische Endmülllager des Guten wird selbstverständlich grundsätzlich niemand mehr zuständig sein. Ist halt alles Neuland, sowas.