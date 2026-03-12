Das neues politisches Unwort „irreversibel“ oder: Wie die Politik Billionen vernichtet und plötzlich tut, als sei nichts gewesen

Es gibt politische Entscheidungen, die falsch sind, weil sie unter Zeitdruck getroffen wurden. Und es gibt Entscheidungen, die falsch sind, obwohl jeder Zeit zum Nachdenken gehabt hätte. Der deutsche Atomausstieg gehört eindeutig zur zweiten Kategorie.

Denn er wurde nicht im Nebel einer Krise beschlossen, sondern im hellen Scheinwerferlicht moralischer Selbstgewissheit.

Alternativlos, hieß es damals. “Irreversibel”, erklärte man den Bürgern in der Pose historischer Endgültigkeit. Heute, Jahre später, beginnt plötzlich ein merkwürdiges Schauspiel: Plötzlich räumen dieselben damals verantwortlichen politische Kreise ein, der Ausstieg war doch ein strategischer Fehler gewesen. Plötzlich klingt der Ton vorsichtiger, fast nachdenklich, beinahe so, als hätte man sich lediglich bei der Wahl einer Geschmacksrichtung vertan. Als hätte man statt Erdbeereis eben Schokoladeneis bestellt und festgestellt, dass man es doch nicht so gerne mag. Nur dass es hier nicht um Eis geht. Es geht um eine der teuersten politischen Fehlentscheidungen der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Der Energieökonom Manuel Frondel spricht inzwischen von volkswirtschaftlichen Verlusten in dreistelliger Milliardenhöhe, die durch den Atomausstieg – tatsächlich irreversibel – entstanden seien. “Irreversibel” ist dabei das Wort, das plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommt. Nicht die Kernkraftwerke waren irreversibel. Nicht die Technologie. Nicht einmal die energiepolitischen Optionen. Irreversibel war nur eines: die Verluste. Das Geld ist verschwunden. Futsch. Oder, wie der alte Satz aus der Wirtschaft so treffend lautet, es ist natürlich nicht weg, es haben jetzt nur andere.

Vermeintliche simple Entscheidung zwischen zwei Welten

Während Deutschland seine Kraftwerke stilllegte, bauten andere Länder neue. Während hierzulande funktionierende Infrastruktur gesprengt wurde, entstanden jenseits der Grenzen neue Reaktoren. Während Berlin die moralische Führungsrolle in der Energiewende reklamierte, kaufte man gleichzeitig Strom aus französischen Atomkraftwerken. Der Widerspruch ist so offensichtlich, dass man sich fragt, wie lange ein politisches System braucht, um ihn überhaupt zu bemerken. An einem gewöhnlichen Abend musste Deutschland kürzlich über zehn Gigawatt Strom aus dem Ausland importieren. Das entspricht ungefähr der Leistung von zehn Kernkraftwerken. Der Preis lag bei über 200 Euro pro Megawattstunde, während normale Preise etwa bei 60 Euro liegen. Man muss kein Energieexperte sein, um zu verstehen, was das bedeutet. Es bedeutet, dass Deutschland seine eigenen Kraftwerke abschaltet und anschließend den Strom derselben Technologie teuer aus dem Ausland einkauft.

Das ist ungefähr so, als würde ein Bäcker seine Backöfen verschrotten, um anschließend Brötchen beim Nachbarbäcker zu bestellen – nur zu einem dreifachen Preis. Doch der eigentliche Kern des Problems liegt tiefer. Die deutsche Energiepolitik wurde über Jahre so dargestellt, als gäbe es eine einfache Entscheidung zwischen zwei Welten: Erneuerbare Energien oder Kernkraft.

Genau das war der Denkfehler. Denn erneuerbare Energien funktionieren niemals allein. Sie funktionieren nur in Kombination mit bewährten, grundlastfähigen Energieformen. Wind und Backup. Sonne und Backup. Dieses kleine Wort „und“ ist der Schlüssel jeder realistischen Energiepolitik. Solange es keine Speicher gibt, die Strom monatelang, saisonal und in gigantischen Mengen speichern können, bleibt jedes Stromsystem auf stabile Grundlast angewiesen. Das ist keine politische Meinung. Das ist Physik.

Wer glaubt, ein hochindustrialisiertes Land könne ausschließlich von wetterabhängigen Energien leben, verwechselt Energiepolitik mit Wunschdenken.

Das Urproblem: Niemand muss mehr haften für katastrophale Fehlentscheidungen

Deshalb wirkt der heutige politische Umgang mit dem Atomausstieg so befremdlich: Denn jahrelang wurde diese Entscheidung mit moralischem Ernst verteidigt. Kritiker wurden als Fortschrittsverweigerer dargestellt. Und nun, da sich die Realität immer deutlicher bemerkbar macht, wird der Fehler mit erstaunlicher Leichtigkeit eingeräumt. Kein politischer Skandal mit ernsthafte Aufarbeitung und persönliche Verantwortung. Stattdessen entsteht der Eindruck, als habe sich die Geschichte einfach ein wenig anders entwickelt als geplant. Dabei wäre die richtige Reaktion eine völlig andere: Wer eine Entscheidung trifft, die eine Volkswirtschaft um hunderte Milliarden oder sogar Billionen belastet, kann sich nicht einfach zurücklehnen und sagen: Nun ja, das war wohl ein Fehler. In jedem Unternehmen würde eine solche Fehlentscheidung sofort Konsequenzen haben. In der Politik hingegen scheint sie nur eine Fußnote zu sein.

Ich behaupte, dass genau darin das eigentliche Problem der deutschen Energiepolitik liegt: Nicht in der Technik. Nicht einmal in der Ideologie. Sondern in einer politischen Kultur, in der Fehlentscheidungen keine persönlichen Folgen mehr haben. Und deshalb ist der Atomausstieg vermutlich nur der erste Akt eines größeren Dramas. Denn wer heute genau hinsieht, erkennt bereits die nächste große Gewissheit unserer Zeit. Der Verbrennungsmotor. Auch hier wird mit denselben großen Worten gearbeitet.

Auch hier heißt es bald wieder heißen: alternativlos, unumkehrbar, irreversibel. Die Geschichte jedoch hat eine seltsame Eigenschaft: Sie wiederholt sich. Schon vor über hundert Jahren gab es Elektroautos und auch vor über hundert Jahren gab es Windmühlen. Technologien verschwinden nicht, weil sie schlecht sind. Sie verschwinden, weil sie allein nicht funktionieren.

Und deshalb könnte es gut sein, dass auch die heutige Gewissheit zum Verbrenner eines Tages in dieselbe Kategorie fällt wie der Atomausstieg. In jene merkwürdige politische Kategorie, in der Entscheidungen zuerst als historisch notwendig gelten – und später als historischer Fehler.