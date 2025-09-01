Das Prinzip Spaltung

Köln, vorgestern: Unter dem Banner des “Friedens” ziehen am Samstagabend rund 3.000 linksradikale Demonstranten durch die Stadt. Am Ende liegen zwölf verletzte Polizisten im Krankenhaus, ein Begleitfahrzeug, vollgestopft mit Pyrotechnik und Gasflaschen, wird beschlagnahmt. Die Polizei spricht von gezielten Angriffen. Und keine Sau berichtet darüber. Die Antifa nennt sich jetzt auch “Friedensbewegung”, trägt aber Helm und Schutzausrüstung. Es ist die groteske Umkehr von Begriffen, die unsere Zeit prägt: Gewalt im Namen des Friedens, Intoleranz im Namen der Toleranz.

Parallel dazu beschreibt ein Sammelband über woke Kulturpolitik, wie sich eine neue Art von Moralherrschaft in den Theatern, Museen und Feuilletons breitgemacht hat. Kunst wird nicht mehr nach Qualität bemessen, sondern nach Haltung. Literatur wird danach sortiert, ob sie ins ideologische Raster passt. Musik wird nach Gesinnung bewertet. Der Anspruch, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben, reicht vom Pflasterstein bis ins Opernhaus.

Der Alltag funktioniert nicht mehr

Man könnte beide Vorgänge isoliert betrachten, aber sie gehören zusammen. Auf der Straße zeigt sich die Aggression, im Kulturbetrieb die geistige Grundlage. Beide leben von demselben Prinzip: Spaltung. Die Gesellschaft wird in Gut und Böse getrennt. Wer widerspricht, wird bekämpft, diffamiert oder ausgeschlossen. Dieses Denken hat längst eine politische Heimat gefunden: Es ist die linksgrüne Fraktion, die “Solidarität” mit Palästinensergruppen predigt, unbegrenzte Migration als moralische Pflicht deklariert und dabei die ökonomischen Folgen ausblendet.

Doch während diese Strömung das Klima des öffentlichen Diskurses bestimmt, wächst im Land eine andere Mehrheit: Sie reicht von Mitte bis Mitte-Rechts und sie wird zunehmend stärker. Über fünfzig Prozent der Menschen spüren inzwischen, dass ihr Alltag nicht mehr funktioniert. Sie sehen, wie die Industrie aus Deutschland abwandert. Sie sehen, wie das Schulsystem kollabiert, weil Integration nicht gelingt und das Niveau sinkt. Sie sehen, wie der Wohlstand, den frühere Generationen aufgebaut haben, unter ihren Händen zerbröselt. Sie sehen, dass die Zukunft ihrer Kinder verspielt wird. Hier liegt das eigentliche Problem.

Deutschland am Scheideweg

Es geht nicht nur um eine radikale Demo in Köln oder um eine ideologisch gleichgeschaltete Kulturszene. Es geht um ein Land, das auseinanderdriftet: Auf der einen Seite ein politisch-kultureller Block, der sich selbst als moralische Elite inszeniert und dabei jeden Andersdenkenden ausschließt. Auf der anderen Seite eine wachsende gesellschaftliche Mehrheit, die um ihr ökonomisches Fundament kämpft und sich nicht länger einreden lässt, dass all das nur rechte Schwarzmalerei sei. Die Regierenden verschärfen diesen Konflikt. Sie reagieren nicht mit Ausgleich, sondern mit noch mehr Spaltung. Linke Gewalt wird relativiert, rechte Kritik dämonisiert. Migration wird als moralisches Gebot verkauft, obwohl die Realität längst zeigt, dass Schulen, Sozialsysteme und Wohnungsmarkt überfordert sind. Wer darauf hinweist, gilt als Hetzer. Wer den Status quo verteidigt, gilt als tolerant.

Deutschland steht damit vor einer gefährlichen Wegscheide. Die Unzufriedenheit wächst, die Gräben vertiefen sich. Wer jetzt noch glaubt, man könne die Menschen mit Parolen und Symbolpolitik ruhigstellen, verkennt die Dynamik. Die Kölner Demo und der woke Kulturbetrieb sind keine Randnotizen, sie sind Symptome eines grundlegenden Zerfalls. Und genau das ist die eigentliche Alarmstufe: Ein Land, das seine Polizei nicht schützt, seine Kultur verengt und seine Kinder um ihre Zukunft bringt, verliert mehr als nur den gesellschaftlichen Frieden. Es verliert sich selbst.