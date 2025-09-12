Endlich kann das Problem der Überbevölkerung gelöst werden!

Alle wissen es: Wir sind zu viele auf diesem Planeten! Unsere Kugelscheibe ist drastisch überbevölkert! Besonders dramatisch ist die Situation in den westlichen Teilen von Mutter Erde. Dort befindet sich die Heimat der Bleichgesichter. Diese Siedlungsgebiete der Rassisten und Kolonialisten entsprechen in etwa einem Zwölftel der Erdkugeloberfläche. Die restlichen elf Zwölftel der Milchstraßenkartoffelkruste sind unproblematisch. Es gibt dort Wasser, Sand, Eiswüsten und undurchdringlichen Dschungel.

An den wenigen Orten, wo Menschen leben können, finden sich Einwohner, die keinerlei Beitrag zum Problem der Überbevölkerung beitragen. Diese bunten Weltbürger haben zwar eine hohe Fertilitätsrate, aber zeichnen sich durch einen speziellen Metabolismus aus: Sie atmen CO2 ein und geben beim Ausatmen Sauerstoff ab. Zudem haben sie messerbasierte Bevölkerungswachstumskontrollmechanismen eingeführt, die ein umweltverträgliches Mitbürgerniveau sicherstellen. Summa summarum: Es sind wie immer schon allein die weißen Menschen, die das Problem darstellen.

Linke Frauen haben die Antwort

Seit Jahrhunderten wird daher aus diesem und mancherlei sonstigen Gründen an der Empfängnisverhütung geforscht. Nach wenig bis gar nicht zufriedenstellenden Versuchen mit Äpfeln, zaghaften mittelalterlichen Weiterentwicklungen in Form von Keuschheitsgürteln und dem vorläufigen State-of-the-Art-Endergebnis in Form einer Pille drängt der Zeitgeist jetzt auf eine weitere Sophistication des Themas. Dafür gibt es viele Gründe. Einer davon ist das Unvermögen gebärmuttertragender Männer/Weiber/Dingsbumse (kurz m/w/d) der Generation Z, täglich daran zu denken, ein kleines Kügelchen einzunehmen, um für den abendlichen Diskothekentoilettenbesuch adäquat vorbereitet zu sein. Auch alte Hausmittelchen wie Terpentin, das ja bekanntlich jeden Pinsel weich kriegt, sind in der Anwendung eher umständlich und außerdem nicht immer verfügbar.

An und mit bevölkerungsreduktionsbewussten linken Frauen durchgeführte Feldversuche, durch blau- und grüngefärbte Haare etwaige kopulationswillige Lauch-Torbens abzuschrecken, zeitigten indes ermutigende Ergebnisse. Wenn linke Frau-Innen von Welt diese Maßnahme dann noch mit einem ästhetischen Quallenkörper und dümmlich-abgestumpfter, multipel gepiercter Visage kombinieren, bleiben die meisten potentiellen Begatter gerne fern. Lediglich besonders triebhafte westasiatische Marslandschaftsbewohner der teppichküssenden Vorhöllenländer zeigen dann vielleicht noch vereinzelt Interesse. Allerdings können solche Verhütungsversuche immer noch durch das altbewährte Schönsaufen konterkariert werden (wenngleich auch zugegebenermaßen in dem einen oder anderen Fall schon ganz erhebliche Mengen an Spirituosen die Kehlen herabfließen müssten, bis sich ein Begierde-Level einstellt, das selbst solche Fleischtannen sexuell attraktiv erscheinen lässt). Insofern diese Methode also noch nicht zu 100 Prozent abschreckend und verhütend.

Linke Trendsetter_Innen und der Verhütungspony

Doch jetzt scheinen linkende Medienschaffende_Innen und ebensolche Politiker_Innende endlich ein probates Mittel entwickelt zu haben, das berechtigte Hoffnungen auf eine einhundertprozentige Wirksamkeit weckt: Die Rede ist vom Problem- oder auch Verhütungspony. Dieses mit Stolz getragende modische Abzeichen linker Verirrung und Verwirrung, dieses ästhetische Ragnarök stellt fraglos den ultimativen Gipfel der Paarungsabschreckung dar. Selbst an Ziegen und Esel gewöhnte Streusandexporteure überlegen im Rahmen ihrer intellektuellen Möglichkeiten lieber zweimal, ob oder ob nicht, und ob da nicht vielleicht ein Apfel doch die bessere Wahl wäre.

Eine winzige Kleinigkeiten müssen die jedem Fortpflanzungsakt abgeneigten Damenenden_Innen aber unbedingt beachten, soll diese hochwirksame Präventions-Frise auch wirklich dauerhaft die gewünschten Ergebnisse zeitigen: Bitte niemals und unter keinen Umständen auch nur daran denken, den Verhütungspony mit einem Einhorn in Rosa zu kombinieren – denn das neutralisiert dessen Abschreckungspotential vollständig! In Feldversuchen haben auch andersfarbige Einhörner die selben Ergebnisse gezeitigt, weshalb es auf selbige am besten komplett zu verzichten gilt.

Die Bevölkerungsreduktion muss gelingen!

Der ehemalige Finanzminister der Bunzelrepublik Täuschland formulierte bekanntlich: “Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen und sie wird ihn gewinnen” – und ebenso gesichert muss und wird auch die Bevölkerungsreduktion der weißen Minderheit in Westeuropa und Nordamerika gelingen! Selbst dauerbrünftige Maximalpigmentierte sowie etwaige turmbrüllerstämmige oder eselsozialisierte Koituswillige werden die hohe Wirksamkeit dieser kontrazeptiven modischen Maßnahmen nicht vereiteln können.

Links wirkt eben doch; auch und gerade auf einhornfreien, verhütungsponygestählten Stirnen von potentiell noch fertilen “Weiblich Gelesenen”. Und bei postklimakterischen “Omas gegen Rechts” ist Nachkommenschaft ohnehin biologisch ausgeschlossen..