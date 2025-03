Das „Rätsel“ Merkel

Nach wie stellt Angela Merkel für die Interessierten ein Rätsel dar; sie steht wie eine Sphinx im Raum, unerklärt und undurchdringlich. Ihre Autobiographie “Freiheit” hat offenbar, wie zu erwarten war, zur Lösung der Frage gar nichts beigetragen. Das sagen jedenfalls viele Leser vom Fach, wie zum Beispiel ihr Biograf Klaus Rüdiger Mai. Ich habe sie nicht gelesen. Was die oft gerühmte Intelligenz dieser Frau betrifft, so hatte ich da schon immer meine Zweifel. Dies mag für einen gewissen Bereich zutreffen, und darüberhinaus mag auch gelten, dass von Blinden der Einäugige schnell zum König erklärt wird. Denn was Frau Merkel ganz gewiss niemals hatte, bei all ihrer angeblichen Intelligenz: Ein Bewusstsein davon, was ihrem Handeln zugrunde lag, was sie leitete.

Und hier kommt meine Aufklärung dieses „Rätsels“. Zunächst: Hinter dieser geheimnisvollen Fassade steckt keine strategische Intelligenz, die ein verstecktes politisches Ziel verfolgt und gar unter Zuhilfenahme der Hegelschen List der Vernunft um fünf Ecken herum dasselbe eisern verfolgt. Nein, diese Suche, auf die sich viele Journalisten und Politologen begeben haben, führt nirgendwo hin. Denn die Lösung, so meine Vermutung, scheint nur deswegen so verborgen, weil sie von höchster Banalität ist. So banal, dass es eben eine Beleidigung für die Menschen von Verstand in unserem Land darstellt. Und darüber hinaus, weil dies eine erschreckende Verwundbarkeit des demokratischen Systems in Deutschland offenbar gemacht hat. Meiner Beobachtung nach war und ist Merkel in der Sache – also in ihrer politischen Position – geleitet ausschließlich von privaten, situationsabhängigen Neigungen, ohne die geringsten Anflüge einer politischen Vision, Idee, Konzepts oder Programms.

Autokratische Mentalität des “Ich will”

Und zweitens – und das ist bislang unbeachtet geblieben – war ihre Auffassung von Führung – komplett unreflektiert während ihrer Sozialisation aufgeschnappt – rein stalinistisch. Stalinistisch heißt, dass die Partei als Organ der Wahrheit oberhalb des Staatsapparats steht und diesen instrumentalisieren darf (und gegebenenfalls muss). Da es Merkel nun im Unterschied zu Stalin an einer Theorie mangelte, an einer leitenden Parteidoktrin, war bei ihr die „Wahrheit“ repräsentiert durch das blanke „Ich will“. Das völlig reflektionslose „Ich finde…“, „Mir ist wichtig,…“, „Ich bin überzeugt, dass…“, womit sie ad nauseam ausnahmslos alle Fragen nach einer Begründung ihres Verhaltens stets abgebügelt hat (und dies immerhin 16 Jahre lang), entsprang nicht einer scheinbar so bescheidenen, gutherzigen Angela. Vielmehr war dies jeweils knallharte Ansage und Ausdruck ihrer autokratischen Mentalität, für die das bloße „ich will“ keine weitere Rechtfertigung mehr überhaupt für nötig hält.

Im Tagesgeschäft der Regierung hat diese Kombination aus unreflektierter, geradezu unpolitischer Neigung bei ebenso unreflektiert praktiziertem stalinistischen Führungsverständnis zu einem weitgehend orientierungsfreien Opportunismus geführt, dessen letztes Leitprinzip die Erwartung der persönlichen Anerkennung in der öffentlichen (=veröffentlichten) Meinung im In- und Ausland war. Was kurzfristig ja auch oft geklappt hat, langfristig aber verheerend war. Bestürzend war es, zu sehen, dass sich nicht nur ihre eigene Partei – diese sogar geradezu auf hündische Weise) –, sondern auch die Vertreter sämtlicher anderer Institutionen diesem Stalinismus widerstandslos unterworfen und damit offenbart haben, wie feige opportunistisch und ignorant gegenüber dem im Grundgesetz niedergelegten Geist der deutschen Demokratie diese selbsterklärte sogenannte „Elite“ durchs Dasein stolpert. Der Schaden, die Verschiebung der Mentalität im Machtgebrauch von den Institutionen zu den Parteien, ist schon aufgrund ihrer langen Herrschaftsdauer nicht wieder rückgängig zu machen. An Merkels „Stalinismus“ wird die deutsche politische Praxis von nun an dauerhaft kranken.