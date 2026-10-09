Das Recht auf das Eigene: Deutschlands Hadern mit seinem Patriotismus

Es gehört zu den eigentümlichsten deutschen Ritualen, dass die Liebe zum eigenen Land noch immer einer Rechtfertigung bedarf, während nahezu jede andere Form kollektiver Identifikation als menschliches Grundbedürfnis behandelt wird. Menschen sollen ihre Herkunft kennen, ihre kulturellen Prägungen achten, Minderheiten ihre Traditionen bewahren, Migranten ihre Wurzeln nicht verleugnen. Nur dort, wo diese Selbstverständlichkeit den Deutschen erreicht, beginnt plötzlich die philosophische Gefahrenabwehr. Dann wird aus Zugehörigkeit „Gruppenaffekt“, aus Heimat „Homogenitätsphantasie“ und aus Patriotismus die Vorstufe zum Chauvinismus. Alexander Estis führt dieses Potpourri nun in der “Zeit” wieder einmal geradezu exemplarisch vor.

Ausgangspunkt ist ausgerechnet Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp, der einen „positiven Patriotismus“ forderte und den Nationalstolz nicht „den falschen Leuten“ überlassen mochte. Doch Estis will nicht einmal diesen domestizierten Patriotismus gelten lassen; seine Pointe lautet vielmehr: Die Unterscheidung zwischen gutem Patriotismus und schlechtem Nationalismus sei letztlich nicht tragfähig. Patriotismus trage Fremdenfeindlichkeit als „mentales Potenzial“ bereits in sich. Das klingt gelehrt – ist vor allem aber eine bemerkenswerte anthropologische Verarmung.

Tolstoi als Kronzeuge

Estis bemüht ganz schweres Geschütz: Leo Tolstoi. Dessen radikaler christlicher Pazifismus führte 1895 zur These, Krieg entstehe aus dem Wunsch nach dem besonderen Wohl des eigenen Volkes; folglich müsse, wer den Krieg beseitigen wolle, auch den Patriotismus beseitigen. Patriotische Erziehung erschien Tolstoi deshalb als Schule künftiger Kriege. Man kann die moralische Größe dieser Position bewundern; man sollte sie nur nicht mit einer politischen Anthropologie verwechseln. Denn Tolstois Argument funktioniert nur, wenn bereits jede besondere Verpflichtung gegenüber einer konkreten Gemeinschaft moralisch verdächtig ist. Wer aber diesen Gedanken konsequent zu Ende führt, gerät in Schwierigkeiten.

Eltern behandeln ihre eigenen Kinder anders als fremde Kinder. Freundschaft besteht gerade darin, dass mir der Freund nicht gleichgültig ist. Gemeinden kümmern sich zuerst um ihre Bürger, Staaten besitzen Grenzen, Sozialstaaten definieren Anspruchsberechtigte. Jede dauerhafte menschliche Ordnung beruht auf abgestuften Loyalitäten. Niemand käme deshalb auf die Idee, Elternliebe als Vorstufe zur Kinderfeindlichkeit zu bezeichnen. Warum sollte ausgerechnet Vaterlandsliebe diesem Verdacht unterliegen? Patriotismus bedeutet bestenfalls sekundär: Mein Land ist wertvoller als alle anderen. Er bedeutet primär: Dieses Land ist mir in besonderer Weise anvertraut. Das ist ein entscheidender Unterschied.

Der Kategorienfehler des Antipatriotismus

Estis beschreibt Patriotismus als eine Art kollektiven Egoismus: Das Ich projiziere sich auf das Wir und kompensiere individuelle Minderwertigkeit durch nationale Überwertigkeit. Patriotismus sei „Egoismus der Masse“. Das mag manche Formen des Nationalismus erklären. Als Theorie des Patriotismus ist es ungefähr so präzise wie die Behauptung, Liebe sei Besitzgier. Denn Zugehörigkeit kann Überheblichkeit erzeugen. Sie kann aber ebenso Verpflichtung erzeugen. Wer sein Haus liebt, hält es instand. Wer seine Stadt liebt, interessiert sich für ihren Zustand. Wer seine Sprache liebt, pflegt sie. Wer seine Kultur als Erbe begreift, weiß, dass er sie nicht erfunden hat und sie deshalb auch nicht nach Belieben verbrauchen darf.

Gerade der konservative Begriff des Patriotismus ist deshalb das Gegenteil kollektiver Selbstvergötzung. Er enthält Dankbarkeit gegenüber den Toten und Verantwortung gegenüber den Ungeborenen. Man empfängt etwas, das vor einem da war und nach einem fortbestehen soll. Edmund Burke beschrieb Gesellschaft bekanntlich als einen Vertrag zwischen den Lebenden, den Toten und den noch nicht Geborenen. Das ist vielleicht die präziseste konservative Antwort auf Estis: Nation ist nicht die Vergrößerung des Ego, sondern dessen Relativierung. Der Einzelne entdeckt, dass die Welt nicht mit ihm begonnen hat.

Das merkwürdige Recht aller anderen auf Herkunft

Besonders auffällig wird der Widerspruch, sobald man den antipatriotischen Diskurs aus seinem deutschen Sonderraum herausführt. Kaum jemand würde einem Polen erklären, seine Verbundenheit mit Polen sei ein psychosoziales Defizit. Ukrainischer Patriotismus gilt angesichts des russischen Angriffs geradezu als moralische Ressource. Die Bewahrung jüdischer Identität wird selbstverständlich als legitim betrachtet. Indigene Völker sollen Sprache, Tradition und historische Erinnerung schützen. Von Einwanderern erwartet eine liberale Gesellschaft keineswegs, dass sie ihre Herkunft vergessen. Und das zu Recht: Menschen sind keine wurzellosen Vernunftatome.

Nur der Deutsche soll offenbar beweisen, dass seine politische Reife gerade darin besteht, die eigene kollektive Herkunft möglichst emotionslos zu betrachten. Estis formuliert dieses Ideal bemerkenswert offen. Wer deutsche Sprache, Kultur und Geschichte schätze, möge sie studieren und lehren; wer etwas an Deutschland liebe – Oktoberfest, Eichen oder Thüringer Klöße –, könne dies tun. Nur „Deutschland selbst“ müsse er deshalb keineswegs lieben, allenfalls so wie seinen Ohrensessel. Hier verrät sich die ganze Konstruktion. Deutschland erscheint nur noch als Addition austauschbarer Einzelgegenstände: Goethe plus Grundgesetz plus Mettigel plus Schietwetter. Was verschwindet, ist gerade jene geschichtliche Gemeinschaft, die diese Dinge miteinander verbindet. Man darf die Früchte mögen – nur der Baum soll einem gefälligst gleichgültig sein.

Nation ist nicht Staat

Noch tiefer liegt ein begriffliches Problem. Estis argumentiert immer wieder vom Staat her, obwohl Patriotismus sich keineswegs im Staatsgehorsam erschöpft. Deutschland existierte kulturell lange vor dem deutschen Nationalstaat. Sprache, Literatur, Erinnerung, Landschaft, Brauchtum, historische Erfahrungen und ein Bewusstsein gemeinsamer Herkunft bildeten Zusammenhänge, als Deutschland politisch noch aus Dutzenden Herrschaften bestand. Gerade deshalb kann Patriotismus sogar gegen den Staat gerichtet sein. Die Männer des 20. Juli waren keine schlechten Patrioten, weil sie gegen die deutsche Staatsführung handelten. Im Gegenteil: Sie unterschieden Deutschland von dem Regime, das Deutschland beherrschte. Diese Unterscheidung ist für jede ernsthafte Debatte entscheidend. Wer Nation und Staatsmacht gleichsetzt, kann Tolstois Kritik an imperialer Machtpolitik kurzerhand zur Kritik jeder nationalen Bindung erweitern. Doch damit wird aus einem Argument gegen Chauvinismus ein Argument gegen Zugehörigkeit überhaupt.

Und dann bleibt ein Problem, das der radikale Antipatriotismus nur ungern betrachtet: Das 20. Jahrhundert hat keineswegs gezeigt, dass die Überwindung der Nation automatisch friedlichere Menschen hervorbringt. Der Kommunismus verstand sich ausdrücklich internationalistisch. Seine Hymne hieß nicht zufällig “Die Internationale”. Klassen sollten nationale Grenzen überwinden. Der „neue Mensch“ sollte seine partikularen Bindungen zugunsten einer universalen geschichtlichen Mission abstreifen. Das Ergebnis war bekanntlich nicht der ewige Frieden. Auch universalistische Ideologien können Imperien hervorbringen, Feindbilder produzieren, Gewalt legitimieren und Millionen Menschen opfern. Nicht nur Nationen können absolut gesetzt werden. Auch Klasse, Religion, Rasse, Fortschritt, Menschheit oder Weltrevolution können dies. Das Problem heißt also nicht Partikularität. Es heißt Entgrenzung des Politischen ins Absolute. Gerade ein gemäßigter Patriotismus kann dagegen eine Begrenzung darstellen. Er sagt nicht: Wir müssen die Welt erlösen. Er sagt: Hier tragen wir besondere Verantwortung.

Die deutsche Asymmetrie

Am Ende wird Estis sogar beinahe selbstironisch. Deutschland habe in früheren Untersuchungen einen besonders niedrigen Patriotismus aufgewiesen. Die historische Schuld habe eine nationale Demut hervorgebracht. Wenn heute nicht wieder Patriotismus „abscheulichster Art“ hervorbräche, könne man beinahe patriotisch stolz sein – auf den bundesdeutschen Antipatriotismus. Das ist eine hübsche Pointe, enthält sie doch unfreiwillig die Widerlegung des gesamten Essays, die anscheinend weder dem Autor noch der Redaktion aufgefallen ist: Denn offenbar entkommt auch der Antipatriot seinem Land nicht. Selbst die deutsche Selbstverneinung wird am Ende zur deutschen Besonderheit, auf die man stolz sein darf. Damit schließt sich ein Kreis, der die Bundesrepublik seit Jahrzehnten begleitet: Deutschland soll eine besondere Nation sein, weil es gelernt habe, keine besondere Nation sein zu wollen.

Man darf darin eine historische Leistung erkennen. Problematisch wird es, wenn aus historischer Selbstkritik eine dauerhafte kulturelle Selbstsuspendierung wird. Die Verbrechen des Nationalsozialismus mögen Deutschland zu Erinnerung und Wachsamkeit verpflichten. Aber Erinnerung ist etwas anderes als Identitätsverbot. Ein erwachsener Umgang mit Geschichte müsste beides gleichzeitig vermögen: Scham über Verbrechen und Dankbarkeit für Leistungen; Trauer und Stolz; Kritik und Zugehörigkeit. Wer nur das eine zulässt, betreibt keine Aufarbeitung mehr, sondern Auswahl.

Heimat ist keine Theorie

Patriotismus lässt sich schließlich deshalb nicht wegargumentieren, weil er ursprünglich gar keine Theorie ist. Er beginnt viel unspektakulärer. Mit Landschaften, die einem vertraut sind. Mit einer Sprache, deren Zwischentöne man versteht, bevor man über sie nachdenkt. Mit Liedern, Redensarten, Gebäuden, Familiengeschichten, Festen, Friedhöfen. Mit dem Gefühl, an bestimmten Orten nicht Gast zu sein. Das alles kann missbraucht werden. Aber was könnte dann nicht missbraucht werden? Religion kann Fanatismus hervorbringen. Niemand folgert daraus zwingend, jede Religiosität sei Fanatismus im Wartestand. Liebe kann in Eifersucht umschlagen. Niemand fordert deshalb die Abschaffung der Liebe. Politische Überzeugungen können radikalisiert werden. Niemand verlangt deswegen politische Indifferenz.

Nur beim Patriotismus soll bereits die Möglichkeit seiner Entartung sein Wesen definieren? Das ist kein Argument, sondern ein Verdachtssystem. Der vernünftige Patriot behauptet nicht, Deutschland sei das beste Land der Welt – dafür müsste er alle anderen kennen. Er behauptet etwas Bescheideneres: Es ist sein Land. Deshalb empfindet er seinen Zustand nicht gleichgültig. Deshalb interessieren ihn seine Sprache, seine Grenzen, seine Institutionen, seine historische Kontinuität und seine Zukunft anders als die irgendeines beliebigen anderen Landes.

Was Brecht schon wusste

Gerade darin liegt kein Widerspruch zur Achtung anderer Nationen. Im Gegenteil. Wer das Recht auf das Eigene kennt, kann es anderen zugestehen. Vielleicht ist dies sogar die entscheidende Differenz zwischen Patriotismus und Chauvinismus: Der Patriot liebt das Eigene, ohne dem Fremden dessen Eigenes abzusprechen. Der Chauvinist benötigt die Herabsetzung des anderen, um sich selbst erhöhen zu können. Ausgerechnet Bertolt Brecht, gewiss kein Verdächtiger eines deutschnationalen Überschwangs, hat diese Unterscheidung schöner formuliert als manche heutige Patriotismuskritik. In seiner 1950 – ein Jahr nach der Gründung der DDR – entstandenen Kinderhymne heißt es: “Und weil wir dies Land verbessern / Lieben und beschirmen wir’s. / Und das liebste mag’s uns scheinen / So wie andern Völkern ihrs”. Der Text wurde ganz bewusst so verfasst, dass das Versmaß exakt dem des alten Deutschlandliedes entspricht.

Sowohl in Westdeutschland als auch in der DDR gab es Stimmen, die das Lied als gemeinsame deutsche Hymne vorschlugen. Da Brecht jedoch als sozialistischer Autor in der BRD kritisch gesehen wurde und die DDR bereits ihre eigene Hymne („Auferstanden aus Ruinen“) etabliert hatte, wurde der Vorschlag damals von den offiziellen Stellen beider Seiten abgelehnt. Bei der deutschen Wiedervereinigung 1990 forderten manche Politiker erneut, Brechts Text wegen seines versöhnlichen Charakters anstelle der dritten Strophe des Deutschlandliedes zur neuen Nationalhymne zu machen. Während Befürworter den rationalen, kritischen Patriotismus und die antifaschistische Grundhaltung des Textes loben, weisen Kritiker den Vorschlag entschieden zurück und betonen den historischen Wert von „Einigkeit und Recht und Freiheit”.

Klopps “intellektuelle Halbheit”

Und der Antipatriot? Er löst das Problem, indem er die besondere Bindung selbst verdächtig macht. Das mag moralisch anspruchsvoll erscheinen, doch politisch führt es in eine Welt, in der Solidarität zwar universal gefordert, aber immer schwerer konkret begründet werden kann. Denn Menschen übernehmen Opfer gewöhnlich nicht für Abstraktionen. Demokratie, Sozialstaat und politische Freiheit leben von Bürgern, die ein Gemeinwesen nicht bloß benutzen, sondern sich ihm verbunden fühlen. Jürgen Klopps Wunsch nach einem „positiven Patriotismus“ ist deshalb keineswegs jene “intellektuelle Halbheit”, die Estis darin erkennt. Er berührt vielmehr eine Frage, der sich Deutschland irgendwann stellen muss: Kann eine Nation auf Dauer bestehen, wenn sie ihren Bürgern jede kulturelle Identität zugesteht – außer der nationalen? Die Antwort darauf dürfte weniger mit Tolstoi zu tun haben als mit einer alten politischen Einsicht: Was Menschen gemeinsam bewahren sollen, müssen sie zunächst als das Ihre empfinden.

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Patriotismus ist deshalb weder Heilslehre noch moralische Pflicht. Er ist etwas Bescheideneres und zugleich Grundsätzlicheres: die Bereitschaft, das Eigene nicht deshalb geringzuschätzen, weil es das Eigene ist. Und vielleicht wäre genau das der Patriotismus, den Deutschland heute braucht: keiner, der brüllt, keiner, der erobern will, keiner, der andere Völker verachtet – sondern einer, der ruhig genug geworden ist, wieder „wir“ sagen zu können, ohne sich dafür entschuldigen zu müssen.